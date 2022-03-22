Прыжки и скандал Медведевой и Загитовой: чем запомнился первый Кубок Первого канала

В Саранске пройдет второй в истории Кубок Первого канала по фигурному катанию, на котором соберется большинство сильнейших фигуристов России, потерявших возможность выступить на чемпионате мира в Монреале. «Газета.Ru» вспомнила историю первого турнира, прошедшего в прошлом году в московском дворце спорта «Мегаспорт».

По ходу прошлого сезона российским фигуристам не хватало соревновательной практики — из-за отмененного пандемией коронавируса чемпионата Европы в Загребе, который должен был пройти с 25 по 31 января, срывался график подготовки к мировому первенству в Стокгольме, и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение об организации коммерческого турнира, получившего название «Кубок Первого канала».

Дебютный турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля и включал в себя помимо традиционных состязаний в короткой и произвольной программах у мужчин, женщин, танцевальных и спортивных пар еще и прыжковый турнир, в котором соревновались мужская и женская команда.

close 100% Болельщики поддерживают команду Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию. РИА Новости

Честь мужской сборной защищали Михаил Коляда, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалев. В составе женской команды выступали Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

Прыжковый турнир прошел в три этапа, которые судили Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Аделина Сотникова и Максим Траньков. И если после первых двух этапов, включавших в себя парные прыжки и исполнение сольного элемента по выбору, сумма баллов у мужской и женской сборной была примерно равной, то после финального раунда, где спортсменам предстояло выполнить каскад, девушки сильно вырвались вперед и завоевали победу.

close 100% Камила Валиева выступает в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию РИА Новости

Разрыв между командами составил более 50 баллов — итоговый счет 246,3 : 194,78 в пользу девушек.

По окончании прыжкового турнира состоялась жеребьевка команд для участия в короткой и произвольной программе — капитаном «Красной Машины» стала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, а «Время Первых» возглавила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Изначально организаторы планировали, что набор команд будет осуществляться слепым жребием, однако затем спортсменкам предложили поочередно выбирать фигуристов в свои команды, что спровоцировало небольшой скандал между Загитовой и Медведевой — Евгения осталась недовольна правилами выбора участников в команды, из-за чего составы ей показались неравноценными.

«О таком формате жеребьевки, который мы имели позавчера, нужно предупреждать немножко заранее, хотя бы за пару дней. Чтобы каждый из нас мог просчитать тактику и стратегию набора команды», — заявила Медведева на пресс-конференции.

Чуть позже недовольство системой драфта выразили и другие фигуристы.

close 100% Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Алексей Ягудин на прыжковом фестивале Кубка Первого канала по фигурному катанию РИА Новости

«По мне, это было немножечко – с нашей стороны, со стороны спортсменов, которые выступали, – ну, не унизительно, но я просто не привыкла, чтобы меня выбирали», — заявила чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

По итогам соревнований в короткой и произвольной программе спортсмены из команды Алины Загитовой набрали 2634.95 балла и опередили команду Евгении Медведевой на 28.74 балла (2606.21), забрав большую часть призового фонда турнира, который в прошлом году составлял 10 млн руб.

close 100% Алина Загитова получает Кубок Первого канала из рук президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова Первый канал

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2022 пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. В эти же дни в Монреале будет проходить чемпионат мира, на который не были допущены российские спортсмены.

На вопрос о том, случайно ли наложился Кубок Первого канала на мировое первенство, глава ФФККР Александр Горшков ответил: «Догадайтесь сами».

В столицу Мордовии прибудут все сильнейшие фигуристы страны, за исключением Александры Трусовой. Серебряная призерка олимпийских игр в Пекине объяснила отказ от выступления на турнире психологическим состоянием.

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», — приводит слова Трусовой ТАСС.

close 100% Александра Трусова на награждении Олимпийских игр — 2022 РИА Новости

Система драфта после скандала между Медведевой и Загитовой в прошлом году изменений не претерпит, однако на этот раз две спортсменки капитанствовать не будут, что поможет избежать спорных ситуаций. Вместе с Максимом Траньковым и Алексеем Ягудиным Медведева и Загитова займут места в группе поддержки команд и будут ведущими шоу.

Зато изменится система начисления баллов по итогам выступления спортсменов — соревнования будут проходить по правилам командного турнира фигуристов на Олимпийских играх, где лучший атлет получает десять баллов, следующий за ним — девять, и так далее.