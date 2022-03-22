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Спорт

«Пир во время чумы»: что говорят о Кубке Первого канала

Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 25 по 27 марта

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Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Алексей Ягудин на прыжковом фестивале Кубка Первого канала по фигурному катанию

Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Алексей Ягудин на прыжковом фестивале Кубка Первого канала по фигурному катанию

РИА Новости
После отстранения российских фигуристов от международных стартов в календаре соревнований освободилось окно — вместо чемпионата мира российские спортсмены отправятся в Мордовию, где будут бороться за второй в истории Кубок Первого канала. Заслуженный тренер России Людмила Великова в беседе с «Газетой.Ru» порассуждала, можно ли считать Кубок Первого канала равноценной заменой чемпионату мира, а олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров дал оптимистичный прогноз о будущем для поклонников фигурного катания в стране.

Чемпионат мира по фигурному катанию и Кубок Первого канала неслучайно наложились на одни и те же даты — организаторы турнира в Саранске рассчитывают на то, что российская аудитория будет следить за соревнованиями с участием Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Марка Кондратюка и других сильнейших фигуристов страны с большим интересом, нежели за первенством мира в Монреале.

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова считает, что оба турнира заслуживают внимания зрителей и экспертов.

«Безусловно, для нас всех Кубок Первого канала будет более интересным турниром, чем чемпионат мира без спортсменов сборной России. Уверена, иностранные специалисты в том числе будут следить за Кубком Первого канала, потому что там будут выступать сильнейшие фигуристы мира.

А что касается чемпионата мира, то лично для меня этот турнир все равно интересен, я буду его смотреть по возможности. Мы же не на всю жизнь отстранены – нужно следить за тенденциями мирового фигурного катания, понимать, что к чему, и оставаться в теме», — сказала Бестемьянова в интервью Sport24.

Подобной позиции придерживается и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая предсказала снижение уровня зрительского интереса в отсутствие российских спортсменов.

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены – украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно», – приводит слова Тарасовой «СЭ».

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что мировое первенство без россиян сложно воспринимать как соревнование сильнейших.

«За Кубком Первого канала не планирую следить, как и за мировым первенством.

Без наших спортсменов чемпионат мира — уже не чемпионат мира.

В наше время подобных коммерческих турниров у нас не было, мы после Олимпийских игр участвовали на чемпионате мира. Это один из главных стартов в карьере фигуриста, может быть второй по значимости после Олимпиады.

Естественно, Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира. В то же время у ребят появилась возможность посоревноваться между собой, не выходить из формы, держать себя в тонусе, получить удовольствие. Плюс есть возможность заработать какие-то деньги. Без этого старта, наверное, отдых получился бы слишком затяжной у фигуристов после Олимпиады», — заявил Костомаров «Газете.Ru».

Другого мнения придерживается заслуженный тренер России Людмила Великова — она считает, что в предстоящем старте с участием российских фигуристов нет никакой спортивной ценности.

«Буду ли я следить за Кубком Первого канала? Нет. А за чемпионатом мира планирую, если получится прорваться.

Я считаю, что это пир во время чумы. Практика? Ну какая это может быть практика после Олимпийских игр? На что практикуемся? Нас отовсюду выгнали. И что дальше? Куда пойдем-то?

Я не знаю, для чего эти увеселения. Все же прекрасно понимают, что это постановка. Это же шоу, это не соревнования. С кем соревноваться-то? Самим с собой?» — заявила Великова «Газете.Ru».

По словам Костомарова, отсутствие отечественных фигуристов на ближайших международных стартах в краткосрочной перспективе никак не скажется на количестве поклонников этого вида спорта.

«Пока что в нашем фигурном катании вся популярность, весь зрительский интерес держится в первую очередь в женском одиночном катании. В большей степени именно оно привлекает новых болельщиков, потому что на текущий момент наши девочки являются лучшими в мире и никто с ними даже близко не стоит.

Россиянки спокойно могут занимать первые три места чемпионата мира и Олимпийских игр, поэтому я думаю, что аудитория у фигурного катания остается такой же большой. Соревнования одиночниц продолжат привлекать очень много людей.

Что будет дальше? Не ясно, как все будет складываться в будущем, где мы будем принимать участие, а где не будем — я не знаю. Да и никто, наверное, не знает. Будем надеяться на лучшее, что все в скором времени вернется на круги своя, что вернутся полноценные чемпионаты и Европы, и мира, и всего остального», — сказал Костомаров.

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