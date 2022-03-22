Дебют Малинина и поход Пападакис и Сизерона за пятым золотом: интриги ЧМ по фигурному катанию

23 марта в Монпелье стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Он пройдет без российских спортсменов, отстраненных от международных турниров из-за событий на Украине. Кроме того, во Франции по разным причинам не выступят олимпийские чемпионы Нейтан Чен и Юдзуру Ханю, а также Суй Вэньцзин и Хань Цун. Несмотря на это, в мужском катании ожидается интересное противостояние между Ильей Малининым и Юмой Кагиямой, а в танцах на льду местные болельщики ждут пятого золота ЧМ от Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Постолимпийские чемпионаты мира по фигурному катанию часто проходят без ведущих спортсменов, которые предпочитают отдохнуть после эмоциональных и физических нагрузок Игр. Но нынешнее мировое первенство стоит особняком в череде даже таких турниров, так как от соревнований отстранена сборная России в полном составе. Это, несомненно, сделает чемпионат менее зрелищным и привлекательным, ведь в стане российской команды — пять призеров последней Олимпиады.

Множество отечественных специалистов не собираются смотреть первенство мира. Об этом заявили, например, Ирина Слуцкая, Александр Жулин, Илья Авербух. Мотив один — без национальной команды в турнире нет ничего интересного. Однако Татьяну Тарасову и Тамару Москвину соревнования в Монпелье привлекают с практической точки зрения — понаблюдать за прогрессом соперников и почерпнуть какие-то идеи для дальнейшего развития.

Сакомото или Хигучи?

Больше всего от отстранения российской сборной пострадал турнир одиночниц. Отечественные спортсменки в последние годы были безусловными фаворитками любых соревнований, в которых принимали участие. В отсутствие Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой (которую в случае недопуска из-за допинговой истории могла безболезненно заменить Елизавета Туктамышева) на первый план женского турнира выйдут японки Каори Сакомото и Вакаба Хигучи. Прыжки и скандал Медведевой и Загитовой: чем запомнился первый Кубок Первого канала В Саранске пройдет второй в истории Кубок Первого канала по фигурному катанию, на котором... 22 марта 13:28

На первый взгляд, преимущество здесь на стороне бронзовой призерки пекинской Олимпиады, но в ее активе нет элементов ультра-си. А вот Хигучи достаточно стабильно прыгает тройной аксель, и при чистых прокатах вполне способна бороться за золото. Вмешаться в схватку двух представительниц страны восходящего солнца смогут разве что кореянка Ю Ён и американка Алиса Лью. Побороться за подиум также могла бы бельгийка Луна Хендрикс, но незадолго до старта турнира она получила травму паха, и, хотя с соревнований не снялась, на высокий результат не рассчитывает.

Сразу три спортсменки, родившиеся в России, будут выступать в Монпелье под флагами других стран. Так, Екатерина Рябова представит Азербайджан, Анастасия Губанова — Грузию, а Екатерина Куракова — Польшу.

Могла бы быть в Монпелье и еще одна экс-россиянка — Анастасия Шаботова, которая с 2019 года выступает за Украину — но национальная федерация исключила ее из заявки на чемпионат мира из-за того, что фигуристка оставила «лайк» к публикации Евгения Плющенко в поддержку спецоперации.

Повезет ли Сафиной и Берулаве?

Турнир спортивных пар в этом году остался сразу без пяти сильнейших участников. Помимо российских дуэтов — Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой/Дмитрия Козловского — в Монпелье не выступят олимпийские чемпионы из Китая Суй Вэньцзин/Хань Цун и занявшие пятое место в Пекине Чэн Пэн/Цзинь Ян. Китайская сборная, к слову, отказалась участвовать в чемпионате мира в полном составе без объяснения причин.

В таких условиях номинальными фаворитами окажутся, как ни странно, американские пары Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер и Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти Ледюк, которые на Играх — 2022 заняли шестое и восьмое места соответственно. Отстранение россиян, пожалуй, их единственный шанс вписать свои имена в медальную историю крупных международных турниров. Также на пьедестал почета претендует японская пара Рику Миура и Рюити Кихара.

А российским любителям фигурного катания стоит обратить внимание на пару, представляющую Грузию — Карина Сафина/Лука Берулава.

Партнерша родилась в Челябинске, партнер — в Москве, а тренируются они у Павла Слюсаренко.

В этом сезоне ребята заняли четвертое место на чемпионате Европы, а в Пекине были девятыми, и при чистом катании и небольшом везении вполне способны побороться за медали.

Оправдает ли ожидания Малинин?

Мужское катание, пожалуй, единственный вид, где отсутствие россиян не повлияет на распределение медалей. Да, Марк Кондратюк показал себя настоящим бойцом в командном турнире Олимпиады, но полноценно противостоять американским и японским фигуристам в личных соревнованиях ему было бы тяжело. Но мужская часть чемпионата все равно оказалась обескровленной, лишившись из-за травм свежеиспеченного олимпийского чемпиона Нейтана Чена и двукратного победителя Игр Юдзуру Ханю. Битва за Москву: ЦСКА обыграл «Динамо» и в третьем матче В третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московское «Динамо»... 22 марта 09:36

В отсутствие грандов на первые роли выйдет молодое поколение: японец Юма Кагияма и американец с русскими корнями Илья Малинин. От воспитанника Рафаэля Арутюняна ждут в Монпелье как минимум повторения феерического выступления на чемпионате США, где в произвольной программе он продемонстрировал четыре чистейших четверных прыжка (лутц, два тулупа и сальхов).

Тогда, несмотря на второе место национального первенства, Малинин не попал в олимпийскую сборную и теперь попробует компенсировать это на мировом форуме.

По сложности контента он сильно превосходит конкурентов, но на крупных турнирах еще ни разу не выступал, а психология в фигурном катании, как известно, играет едва ли не более важную роль, чем техническая готовность.

Да и Кагияма вряд ли отдаст золото без боя: по признанию спортсмена, к чемпионату мира он начал готовиться на следующий же день после возвращения с Олимпиады. Не останется в стороне и многоопытный японец Шома Уно, в копилке которого две серебряных награды первенств планеты. Японец, как и соперники, владеет обширным арсеналом элементов ультра-си, но его подводит стабильность.

Из европейцев может отличиться итальянец Даниэль Грассль, если не завалит короткую программу, как на Олимпиаде, а также воспитанник Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, выступающий за Грузию.

Пятое золото Пападакис и Сизерона — дело решенное?

Меньше всего интриги на этом турнире в танцах на льду.

Помешать Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону выиграть пятое золото чемпионатов мира на домашней арене может только какой-нибудь форс-мажор. «Со мной поступили по-свински»: Карякина дисквалифицировали на полгода Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера... 21 марта 19:57

Вопрос заключается лишь в том, обновят ли олимпийские чемпионы свои мировые рекорды на этом турнире или нет. Если бы соревнования проходили не во Франции, пара с большой долей вероятности в них не участвовала, но упустить возможность поставить яркую точку в своей блистательной карьере под овации родных трибун они просто не могли.

За вторую и третью ступеньку пьедестала поборются два американских дуэта — Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Мэдисон Хаббел/Захари Донахью, а между всеми остальными развернется сражение за место в пресловутой «танцевальной очереди». В этом смысле российские дуэты из-за пропуска турнира потеряют очень многое, особенно молодые Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у которых вся карьера еще впереди и которым нужно завоевывать место под солнцем.