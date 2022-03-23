Забрать золото Щербаковой: фигуристки сражаются на чемпионате мира. LIVE

13:26

Серна уверенно исполнила двойной аксель, что вызвало громогласные аплодисменты, — турнир проходит на ее родине, так что француженку здесь приветствуют особенно тепло.

Следом девушка порадовала сложным каскадом тройной лутц + тройной тулуп — правда, второй прыжок недокрутила, так что выезд пришлось спасать, но не упала.