Забрать золото Щербаковой: фигуристки сражаются на чемпионате мира. LIVE

Результаты выступлений первой группы участниц. Лидирует бывшая россиянка Анастасия Губанова.
Хотя бы финальный двойной аксель девушке удался. Вообще вращаться и скользить у нее получается отменно — Сааринен отлично передает умиротворенную атмосферу нежной композиции своими мягкими и элегантными движениями.
Йенни, видимо, сильно расстроилась после предыдущей неудачи и неожиданно упала с тройного сальхова. Не пошло выступление.
Следующей выступает Йенни Сааринен из Финляндии. Она катается под очень нежную композицию Clair de lune (Claude Debussy).
Маккей весьма обаятельно размахивает руками, отплясывая в образе веселой девушки в платье с блестками, очевидно, посетившей какую-то вечеринку. Программа получилась очень задорной и красивой. Британка показала дорожку шагов на третий уровень из четырех и вращения четвертого уровня.
Как обидно! Сааринен почти доделала каскад тройной тулуп + тройной тулуп, но немного недокрутила второй прыжок и присела на колено, за что потеряла больше балла.
Наташа начала с не очень дорого, но необычного каскада — тройной риттбергер + двойной тулуп, — а затем показала чистый тройной сальхов и двойной аксель. Прыжки у британки невысокие, но она умудряется докручивать их и не падать. Молодец!
Следующей выступает Наташа Маккей из Великобритании. Она катается под заводную композицию Sealion (Feist).
Оценка Губановой за короткую программу — 62,59 балла. Это промежуточное первое место.
Грузинская фигуристка показала отличные вращения и изысканную дорожку шагов, выражая страдания своей лирической героини. После проката Губанова чуть не плачет — очень досадно, что она упала на первом прыжке, который обычно не представляет никакой сложности.
Браво! Губанова отлично справилась с двойным акселем, а затем исполнила сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп — да еще и во второй половине программы, за что получит +10% к базовой стоимости. Молодец, собралась.
Ох, какая неудача! Анастасия упала с первого же прыжка — тройного флипа — и не сделала запланированный каскад с тройным тулупом. Теперь каскад придется делать позже.
Следующей выступает Анастасия Губанова — бывшая россиянка, которая представляет теперь Грузию. Она катается под французскую композицию Une vie d'amour (Mireille Mathieu).
Финальное движение Серна — когда она изобразила, что выхватывает меч из ножен, — вызвало восторженный рев публики. Действительно классная фишка.
Ох, какое обидное падение с тройного флипа! До этого выступления Леа проходило просто отлично для нее — с огоньком, дерзкой хореографией и четкими жестами в ритм.
Серна уверенно исполнила двойной аксель, что вызвало громогласные аплодисменты, — турнир проходит на ее родине, так что француженку здесь приветствуют особенно тепло.
Следом девушка порадовала сложным каскадом тройной лутц + тройной тулуп — правда, второй прыжок недокрутила, так что выезд пришлось спасать, но не упала.
Следующей выступает Леа Серна из Франции. Она катается под боевую музыку из фильма «Убить Билла» с классными ритмами барабанов.
Крепкая шведка порадовала современной хореографией под четкий бит и даже показала несколько каратистких выпадов ногами, изображая борьбу с врагами. Вообще было похоже, что Тальегард — это элегантный агент 007. Жаль, что прыжковый набор пока не позволяет ей бороться с топами — все-таки сложность надо подтягивать.
Тальегард уверенно исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп и сольный тройной тулуп, но внезапно допустила ошибку на самом легком прыжке — ее сильно закрутило на месте после двойного акселя, и девушка с трудом удержала равновесие.
Открывает выступления шведка Жозефин Тальегард! Она катается под пафосную и немного угрожающую композицию Ready Or Not (Mischa «Book» Chillak feat. Esthero) и Ready Or Not Here I Come (District 78 Feat. Cheesa).
С особым вниманием будем сегодня следить за бывшими россиянками, которые сменили спортивное гражданство. Это Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Рябова (Азербайджан) и Екатерина Куракова (Польша).
Сегодня мы увидим выступления 33 фигуристок, разделенных на шесть групп. В первых трех — по пять спортсменок, а затем — по шесть.