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Спорт

Забрать золото Щербаковой: фигуристки сражаются на чемпионате мира. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В французском Монпелье стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины показывают короткую программу. Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева были недопущены до соревнований, и теперь фавориткой является японка Каори Сакамото — бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине. Щербакова лишилась права защитить свой титул чемпионки мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:50

Началась разминка второй группы!

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13:48

Результаты выступлений первой группы участниц. Лидирует бывшая россиянка Анастасия Губанова.

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13:47

Оценка Сааринен за короткую программу — 55,30 балла.

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13:45

Хотя бы финальный двойной аксель девушке удался. Вообще вращаться и скользить у нее получается отменно — Сааринен отлично передает умиротворенную атмосферу нежной композиции своими мягкими и элегантными движениями.

13:44

Йенни, видимо, сильно расстроилась после предыдущей неудачи и неожиданно упала с тройного сальхова. Не пошло выступление.

13:42

Следующей выступает Йенни Сааринен из Финляндии. Она катается под очень нежную композицию Clair de lune (Claude Debussy).

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13:41

Оценка Маккей за короткую программу — 55,71 балла.

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13:39

Маккей весьма обаятельно размахивает руками, отплясывая в образе веселой девушки в платье с блестками, очевидно, посетившей какую-то вечеринку. Программа получилась очень задорной и красивой. Британка показала дорожку шагов на третий уровень из четырех и вращения четвертого уровня.

13:43

Как обидно! Сааринен почти доделала каскад тройной тулуп + тройной тулуп, но немного недокрутила второй прыжок и присела на колено, за что потеряла больше балла.

13:38

Наташа начала с не очень дорого, но необычного каскада — тройной риттбергер + двойной тулуп, — а затем показала чистый тройной сальхов и двойной аксель. Прыжки у британки невысокие, но она умудряется докручивать их и не падать. Молодец!

13:36

Следующей выступает Наташа Маккей из Великобритании. Она катается под заводную композицию Sealion (Feist).

13:35

Оценка Губановой за короткую программу — 62,59 балла. Это промежуточное первое место.

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13:33

Грузинская фигуристка показала отличные вращения и изысканную дорожку шагов, выражая страдания своей лирической героини. После проката Губанова чуть не плачет — очень досадно, что она упала на первом прыжке, который обычно не представляет никакой сложности.

13:32

Браво! Губанова отлично справилась с двойным акселем, а затем исполнила сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп — да еще и во второй половине программы, за что получит +10% к базовой стоимости. Молодец, собралась.

13:31

Ох, какая неудача! Анастасия упала с первого же прыжка — тройного флипа — и не сделала запланированный каскад с тройным тулупом. Теперь каскад придется делать позже.

13:30

Следующей выступает Анастасия Губанова — бывшая россиянка, которая представляет теперь Грузию. Она катается под французскую композицию Une vie d'amour (Mireille Mathieu).

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13:29

Оценка Серна за короткую программу — 54,30 балла.

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13:28

Финальное движение Серна — когда она изобразила, что выхватывает меч из ножен, — вызвало восторженный рев публики. Действительно классная фишка.

13:28

Ох, какое обидное падение с тройного флипа! До этого выступления Леа проходило просто отлично для нее — с огоньком, дерзкой хореографией и четкими жестами в ритм.

13:26

Серна уверенно исполнила двойной аксель, что вызвало громогласные аплодисменты, — турнир проходит на ее родине, так что француженку здесь приветствуют особенно тепло.

Следом девушка порадовала сложным каскадом тройной лутц + тройной тулуп — правда, второй прыжок недокрутила, так что выезд пришлось спасать, но не упала.

13:24

Следующей выступает Леа Серна из Франции. Она катается под боевую музыку из фильма «Убить Билла» с классными ритмами барабанов.

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13:23

Оценка Тальегард за короткую программу — 57,52 балла.

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13:22

Крепкая шведка порадовала современной хореографией под четкий бит и даже показала несколько каратистких выпадов ногами, изображая борьбу с врагами. Вообще было похоже, что Тальегард — это элегантный агент 007. Жаль, что прыжковый набор пока не позволяет ей бороться с топами — все-таки сложность надо подтягивать.

13:20

Тальегард уверенно исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп и сольный тройной тулуп, но внезапно допустила ошибку на самом легком прыжке — ее сильно закрутило на месте после двойного акселя, и девушка с трудом удержала равновесие.

13:18

Открывает выступления шведка Жозефин Тальегард! Она катается под пафосную и немного угрожающую композицию Ready Or Not (Mischa «Book» Chillak feat. Esthero) и Ready Or Not Here I Come (District 78 Feat. Cheesa).

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13:16

С особым вниманием будем сегодня следить за бывшими россиянками, которые сменили спортивное гражданство. Это Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Рябова (Азербайджан) и Екатерина Куракова (Польша).

13:12

Первая группа уже разминается на льду.

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13:10

Сегодня мы увидим выступления 33 фигуристок, разделенных на шесть групп. В первых трех — по пять спортсменок, а затем — по шесть.

13:05

Первая разминка начнется в 13:10 мск.

13:00

На чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье соревнования начнутся короткой программой у женщин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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