Без действующих чемпионов из России: американцы идут за золотом ЧМ. LIVE

20:41

С подкрутки начинает пара, не самая изящная она выходит, но в целом удается. Параллельный двойной сальхов сделан без проблем, как и выброс с двойным риттбергером. Правда, стоимость этих элементов не очень высока, но сделано все чисто. Прекрасная паре удается и поддержка, высокая, четкая. С тодесом украинский дуэт тоже справляется весьма и весьма неплохо. А вот с дорожкой шагов возникают проблемы, ее судьи вообще не засчитывают, зато финальные вращения оценены на третий уровень. Кажется, не очень довольны спортсмены собой. Неплохое выступление, но достаточно простенькое.