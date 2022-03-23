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Спорт

Кузнецов заткнул за пояс Овечкина, Панарин атаковал белоруса: главные события дня в НХЛ

Овечкин вышел на 83-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ

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Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Даниэль Спронг (справа налево)

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Даниэль Спронг (справа налево)

Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин не сумел отличиться результативными действиями, и «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», однако Евгений Кузнецов продолжил свою самую длинную результативную серию в карьере и близок к тому, чтобы побить рекорд по количеству голов за сезон. В матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампы-Бэй Лайтнинг» не обошлось без скандалов: Артемий Панарин попытался завалить на лед белоруса Егора Шаранговича, но сам получил травму, а Никита Кучеров едва не спровоцировал массовую драку.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» — 2:5

Начало встречи выдалось для «Вашингтона» отличным: Евгений Кузнецов открыл счет, реализовав большинство на девятой минуте, причем гол получился весьма оригинальным — с футбольным рикошетом.

Россиянин нанес мощный кистевой бросок, шайба угодила в плечо вратарю Вилле Хуссо, но с такой силой отразилась от него, что перелетела за спину голкиперу и попала в ворота.

Благодаря этому голу Кузнецов довел свою результативную серию до десяти матчей подряд — это его личный рекорд в НХЛ. Такого в нынешнем сезоне не добивался даже Овечкин. Кузя, как называют его болельщики, начал эту серию еще 4 марта, когда забил в ворота «Каролины Харрикейнз», и с тех пор набрал в общей сложности 13 очков в десяти матчах — шесть голов + семь передач.

Шайба в ворота «Сент-Луиса» стала для российского форварда уже 22-й в этом сезоне, что является вторым показателем в его карьере. Лучший результат Кузнецова — 27 голов в регулярном чемпионате сезона-2017/18.

В этой регулярке «Вашингтону» осталось сыграть еще 17 матчей, так что нападающий с большой долей вероятности побьет собственный рекорд.

Однако в матче против «Сент-Луиса» Кузнецову больше отличиться не удалось, а Александр Овечкин в этот вечер притормозил в своей гонке за «вечным рекордом» Уэйна Гретцки и не совершил ни одного результативного действия — лишь нанес четыре броска и заработал коэффициент полезности «-1» после 19 минут на площадке.

В итоге «Вашингтон» забуксовал в атаке и проиграл «Сент-Луису» (2:5), который прервал свою серию из трех поражений подряд. После этого матча «Кэпс» остались на восьмом месте Восточной конференции с 80 очками, а «Сент-Луис» набрал 79 баллов и поднялся на третье место на Западе.

Кстати, это был 1260-й матч в НХЛ в карьере Овечкина — по этому показателю он делит 83-е место с Радеком Двораком и Райаном Сутером, а рекорд принадлежит Патрику Марло (1779).

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» во главе с Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным потерпел обескураживающее поражение от «Нью-Джерси Дэвилз», которые идут лишь на 13-м месте Восточной конференции и уступают «рейнджерам» 34 очка!

Ничто не предвещало беды: «Нью-Йорк» быстро вышел вперед (2:0) и сохранял такой счет до середины второго периода.

Однако затем российский вратарь Шестеркин внезапно начал пропускать все подряд, и всего за шесть минут «дьяволы» забросили четыре шайбы и перевернули матч (4:2).

Под конец периода белорусский нападающий Егор Шарангович еще больше увеличил отрыв «Нью-Джерси» (5:2).

Возможно, это привлекло внимание Артемия Панарина, который в третьем периоде неожиданно решил врезаться в Шаранговича в середине площадки. Однако после столкновения Хлебушек (прозвище Панарина) сам завалился на лед, в то время как белорус будто ничего не заметил.

Россиянину пришлось уйти в раздевалку, где ему оказали помощь врачи. После этого он смог выйти лишь на одну смену и прекратил участие в матче. Остается надеяться, что Панарин избежал серьезной травмы, и его решили поберечь лишь из-за безнадежного счета.

После этого поражения (4:7) «Рейнджерс» остались на четвертом месте Восточной конференции (85 очков), а «Нью-Джерси» — на 13-м (51).

«Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2

Самое обидное поражение из россиян в этот день потерпел нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Во-первых, разница получилась всего в одну шайбу, а не в три, а во-вторых, россиянин оказался виноват лично.

Когда на 59-й минуте «молнии» сократили отставание до минимума (2:3) и должны были устроить финальный навал на ворота, чтобы перевести игру в овертайм, Кучеров сбил с ног нападающего «Каролины» Себастьяна Ахо, который даже не владел шайбой и вообще его не видел.

В итоге россиянин был удален на две минуты, а «Тампа» лишилась шансов сыграть «шесть на пять» в решающий момент матча и не смогла добиться овертайма.

Это поражение стало для «молний» уже пятым в последних семи встречах, а Кучеров набрал в этих матчах четыре очка (один гол + три ассиста).

Частые поражения и невысокая для него результативность вывели россиянина из себя, и после финальной сирены он пошел разбираться с Себастьяном Ахо, который поддразнивал его после удаления.

Арбитры быстро отреагировали и начали разнимать соперников, а на лед высыпали обе команды, готовые начать массовую драку. К счастью, обошлось без масштабных столкновений, и стороны ограничились нелестными выражениями в адрес друг друга, но выглядело это опасно.

После этого поражения «Тампа» с 84 очками расположилась на пятом месте Востока, а «Каролина» поднялась на второе (90).

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