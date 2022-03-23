«Все попытки заканчивались провалом». Карякин хочет создать альтернативу ФИДЕ

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин предложил создать новую шахматную федерацию как альтернативу Международной федерации шахмат (ФИДЕ), которая в понедельник отстранила его на шесть месяцев от участия в соревнованиях под своей эгидой. Гроссмейстер Сергей Смагин рассказал «Газете.Ru», какую нишу должна занять новая федерация, а также заявил о расколе ФИДЕ из-за решения по делу Карякина.

Участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин заявил о намерении создать новую шахматную федерацию в качестве альтернативы существующей Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Шахматист рассказал об этом в эфире радиостанции Sputnik после того, как 21 марта ФИДЕ дисквалифицировала его на шесть месяцев и фактически отстранила от участия в турнире претендентов за поддержку военной спецоперации России на Украине.

Ранее, 27 февраля, ФИДЕ приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран, а также лишила Россию права проведения Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа. Позднее заявку на проведение этого турнира подала Турция.

«То, что они cделали… Даже еcли они потом извинятcя, даже еcли они меня возьмут обратно на турнир претендентов, я буду cоздавать cвою организацию. Надеюcь, что меня уcлышат, что меня поддержат.

Мы cоздадим профеccиональную команду, будем работать c поcтоянными cпонcорами. Вcе хорошее, что делает ФИДЕ, я говорю про проведение турниров, мы это вcе перенеcем в cвою организацию c большим призовым фондом. Мы будем ждать вcех.

Вынашиваю эту идею cо вчерашнего дня, уже заручилcя какой-то поддержкой. Плюc проcтые люди, а мне это очень важно, меня проcят, говорят: «Давай делай, мы поддержим». Так что не вcе можно решать только указанием cверху. Мне очень важно, чтобы проcтые люди меня поддерживали», — заявил Карякин. «Со мной поступили по-свински»: Карякина дисквалифицировали на полгода Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера... 21 марта 19:57

В мировой истории шахмат уже случались попытки создания альтернативы ФИДЕ — наиболее удачной из них стала Профессиональная шахматная ассоциация (ПША), появившаяся на свет в 1993 году, когда Гарри Каспаров и Найджел Шорт решили провести матч за первенство мира без участия ФИДЕ.

Формальным поводом для этого стало решение тогдашнего главы ФИДЕ Флоренсио Кампоманеса огласить место проведения матча за первенство мира без учета мнения шахматистов, после чего оба гроссмейстера были отстранены от участия в нем.

Всего два шахматиста обладали титулами чемпиона мира по версии ПША — это сам Гарри Каспаров и Владимир Крамник, который в 2006 году вдобавок стал обладателем шахматной короны по версии ФИДЕ, выиграв у Вишванатана Ананда объединительный матч за первенство мира.

Гроссмейстер Сергей Смагин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что идея Сергея Карякина о создании новой шахматной федерации имеет шансы воплотиться в жизнь из-за наличия больших противоречий внутри ФИДЕ.

«Время сейчас не самое спокойное для принятия каких-либо сложных решений. Как идея она может быть и правильная, потому что в последнее время, судя по действиям в адрес Карякина, ФИДЕ пошел на раскол.

Фактическое исключение из цикла чемпионата мира — это прецедент, который на 100% будет иметь за собой какие-либо последствия. Будут ли это последствия, связанные с созданием новой организации, сказать пока трудно.

Попытки создать альтернативу ФИДЕ появлялись и раньше, но в общем-то все они заканчивались провалом. Я бы все-таки говорил не о создании организации такого широкого масштаба — ФИДЕ ведь не только профессиональных шахматистов представляет, но и всех шахматистов, а о создании организации более узкого профиля, которая бы удовлетворяла интересы в первую очередь профессиональных игроков», — заявил Смагин.

По его словам, в данный момент ничего подобного в шахматном мире не существует, и новая организация потенциально способна занять эту свободную нишу.

«Мне кажется, перспектив у такой идеи значительно больше, чем у создания альтернативы ФИДЕ. Она все же представляет собой весь шахматный мир, сделать такую громоздкую и сложную структуру будет очень тяжело.

Новая структура может стать похожей на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР). Что-то похожее 40 лет назад хотел сделать Бобби Фишер — такая идея пришла ему во время матча СССР — сборная Мира.



В текущей экономической ситуации создание такой профессиональной ассоциации шахматистов, которая бы со стопроцентной уверенностью гарантировала бы им заработок, мне представляется вполне реализуемой задумкой. Такой организации в настоящий момент не существует. Конечно, ее создание потянет за собой разные проблемы с ФИДЕ, но это уже другой разговор», — сказал Смагин .