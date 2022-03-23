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Спорт

«Играть в Европе будет сложно»: Абрамович может купить новый клуб

CNN Turk: Абрамович рассматривает покупку турецкого футбольного клуба «Гёзтепе»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Российский бизнесмен Роман Абрамович из-за санкций вынужден продать лондонский клуб «Челси». По данным турецких СМИ, миллиардер не намерен отказываться от футбола и рассматривает вариант с покупкой турецкого «Гёзтепе». Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов объяснил «Газете.Ru», с какими сложностями может столкнуться команда в случае заключения этой сделки.

CNN Turk и ряд турецких СМИ сообщают, что представители российского бизнесмена Романа Абрамовича провели встречу с Мехметом Сепилем — ушедшим в отставку президентом турецкого футбольного клуба «Гёзтепе». По информации источников, Абрамович намерен рассмотреть вариант с покупкой турецкой команды после того, как будет осуществлена продажа лондонского «Челси».

Причиной того, что миллиардер заинтересовался именно турецким чемпионатом, могли стать санкции, которые против него и ряда других российских лиц ввели США и Евросоюз. Турция оказалась одной из стран, которые не присоединились к ограничениям против России. Портал Yeniakit.com сообщает, что российский миллиардер дважды посетил страну в марте.

«Гёзтепе» на данный момент идет на 18-м месте в Суперлиге. Команда была основана 14 июня 1925 года. В 1950 году клуб выиграл Турецкий чемпионат – турнир, который предшествовал созданию Суперлиги. В 1971 году команда взяла бронзовые медали этого турнира, дважды побеждала в Кубке страны – в 1969 и 1970 годах, а в 1970 также выиграла Суперкубок.

На европейской арене лучшим результатом «Гёзтепе» стал полуфинал Кубка ярмарок (турнир между клубами, который проводился с 1955 по 1971 год) сезона 1968-69, в котором турецкая команда уступила венгерскому «Уйпешту» (1-4 и 0-4).

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов в комментарии «Газете.Ru» высказал предположение, почему бизнесмен не рассматривает вариант с российской командой.

«На самом деле, это его личное дело. Не знаю, насколько это реалистичный вариант. Когда Абрамович «Челси» брал, клуб был середнячком Английской премьер-лиги, а потом дважды выиграл Лигу чемпионов, становился чемпионом страны, брал Кубок. Я могу понять, почему он не хочет сейчас брать российский клуб — в связи со сложившейся ситуацией мы не можем участвовать в европейских турнирах», — сказал специалист.

Также Колыванов порассуждал о том, насколько негативно сказывается на команде отсутствие достойной конкуренции в национальном первенстве. Он отметил, что Абрамович может серьезно усилить приобретенный клуб, однако на европейской арене даже с сильными и высококачественными футболистами играть будет проблематично. В пример экс-наставник «Уфы» привел французский «ПСЖ» и российский «Зенит».

«Я не думал, что он захочет какой-то турецкий клуб купить. Понятно, что там чемпионат не такого уровня, как у нас. Он может сделать топовую команду, но она будет играть только в Турции, а когда нет конкуренции хорошей в чемпионате, то сложно будет играть в Европе. Возьмите «Пари Сен-Жермен», далеко ходить не надо. Команда, которая на голову сильнее всех в чемпионате Франции. Они привыкли играть, что чуть прибавили, забили там, забили здесь, а попадают против англичан, против испанцев, даже против «Баварии» — и им реально тяжело, потому что другие скорости включаются, другая самоотдача, желание.

Поэтому если Абрамович купит в Турции команду, понятно, что он приобретет хороших футболистов, они будут всех возить в чемпионате, будут выходить в Лигу чемпионов, и там будет тяжело.

Так же, как нашему «Зениту». Ему в чемпионате все легко дается, они в любой момент прибавили и все. У них хорошие иностранцы, хороший подбор футболистов, высококачественных. А попадают в Лигу чемпионов и уже четвертый-пятый сезон подряд не могут выйти из группы. Поэтому должен быть конкурентоспособный чемпионат. Несколько команд, которые будут бороться за первое место, с хорошим подбором футболистов. А остальные – кто-то может выстрелить, кто-то из середнячков может попасть в Лигу Европы, к примеру», — заключил он.

Абрамович вынужден продавать «Челси» из-за введенных против него санкций, которые негативно сказываются на клубе – команда получила лицензию на продолжение футбольной деятельности, однако не может продавать билеты на матчи (их могут посещать только владельцы абонементов), подписывать новых футболистов и продлевать контракты с игроками. Также было сокращено финансирование на организацию домашних поединков, сообщалось даже, что «Челси» из-за всех финансовых проблем может не доиграть нынешний сезон.

Пока неясно, кто будет новым владельцем команды, однако издание Daily Mail сообщило, что Абрамович может заблокировать продажу «Челси» британским и американским компаниям. Крупнейшее предложение среди инвесторов не из Великобритании и США было сделано Саудовским консорциумом — £2,66 млрд. Однако британское правительство может выступить против продажи столичного клуба саудовцам, учитывая негативную реакцию общественности на продажу «Ньюкасла» представителям этой страны.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги.

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