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Спорт

Фигуристы сражаются за золото на чемпионате мира. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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Мужчины показывают короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье. В отсутствие Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю основными претендентами на золотую медаль становятся японцы Шома Уно и Юма Кагияма. Российские фигуристы были отстранены от соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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14:12

Кстати, предлагаем обратить внимание на бывших российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство, а также на спортсменов российского происхождения, которые сегодня будут выступать:

1) Владимир Литвинцев (Азербайджан);

2) Морис Квителашвили (Грузия);

3) Владимир Самойлов (Польша);

4) Николай Майоров (Швеция);

5) Илья Малинин (США).

Александр Власенко (Венгрия) и Никита Старостин (Германия) уже выступили.

14:10

Итоги выступления первой группы:

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14:09

Оценка Старостина за короткую программу — 73,79 балла. Это его персональный рекорд! Поздравляем.

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14:06

Никита собрался и очень уверенно исполнил следующие прыжки — каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. После этого в парне будто зажегся свет, и он так растанцевался в своей дорожке шагов, что вызвал овации на трибунах. Как же пластичен этот фигурист! И он отлично владеет коньком — не зря судьи поставили четвертый уровень за дорожку шагов. Это было действительно классное выступление — с неизменной улыбкой на лице.

Правда, после проката Никита расплакался от счастья — столько эмоций вызвало выступление на чемпионате мира.

14:05

Ох, как больно! Никита приземлился на пятую точку после падения с тройного акселя — с большой высоты. Судьи отняли аж четыре балла за такую ошибку.

14:03

Следующим выступает Никита Старостин из Германии. Он катается под светлую и жизнеутверждающую по настроению композицию Latch (Disclosure feat. Sam Smith).

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100%
13:55

Следующим выступает Бурак Демирбога из Турции. Он катается под ритмичную композицию в стиле диско No Man No Cry (Jimmy Sax).

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100%
14:01

Оценка Демирбоги за короткую программу — 52,86 балла.

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100%
13:59

Турецкий фигурист продолжил ошибаться дальше: исполнил каскад одинарный лутц + тройной тулуп и лишь двойной флип вместо тройного. Очень жаль, что теперь он не получит хороших оценок. Фигурист завел арену своими танцевальными движениями под бодрый саксофон — зрители охотно аплодировали в такт музыке.

13:54

Оценка Ньюберри за короткую программу — 74,92 балла. Это его лучший результат в сезоне, и пока что он становится лидером таблицы. Поздравляем!

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100%
13:53

Грэм отлично исполнил каскад тройной риттбергер + тройной тулуп и сольный тройной лутц. Чистое выступление смотрится очень цельно и впечатляюще. А уж дорожка шагов под мощные звуки барабанов и электрогитар выглядела просто крышесносно.

13:58

Ох, как жаль! Бурак недокрутил тройной аксель, с трудом выехал с него, и судьи отняли 1,33 балла за эту ошибку.

13:51

Британец исполнил тройной аксель! Это первый элемент ультра-си у мужчин сегодня. Браво!

13:50

Следующим выступает Грэм Ньюберри из Великобритании. Он катается под пафосную композицию с ревом электрогитар Torture (Les Friction).

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100%
13:48

Оценка Городницкого за короткую программу — 69,70 балла.

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100%
13:47

Выступление Марка было очень эмоциональным, цельным, как единое произведение о несчастной любви. Браво!

13:46

Есть! Финальный прыжок — тройной лутц — Городницкий исполнил на отлично. Фигурист очень вдохновился удачными элементами и теперь с большим энтузиазмом зажигает в дорожке шагов, на большой скорости разрезая каток, падая на колени от эмоций и сжимая голову руками. Судьи оценили эту дорожку шагов на третий уровень.

13:45

Эх, жаль, Марк тоже слишком переволновался и показал лишь двойной аксель вместо тройного. Но зато следом он исполнил тройной флип + тройной тулуп — это первый чистый элемент, который мы увидели сегодня в соревнованиях мужчин. Каскад выглядел очень красиво.

13:44

Следующим выступает Марк Городницкий из Израиля. Он катается под Recuerdame (Il Volvo, Natakia Jimenez, Armando Avila).

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100%
13:43

Оценка Власенко за короткую программу — 51,10 балла.

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100%
13:37

К сожалению, волнение от выступления первым номером полностью уничтожило Александра. Он показал лишь одинарный аксель, который вообще не будет засчитан, так как одинарные у мужчин запрещены. Затем спортсмен показал лишь какад двойной лутц + тройной тулуп (с недокрутом на втором прыжке) и тройной флип (тоже недокручен). С надеждами попасть в произвольную программу придется попрощаться.

13:35

Открывает соревнования Александр Власенко из Венгрии. Он катается под Feeling Good (Michael Buble).

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100%
13:30

Первая группа участников выглядит так. Яркий мексиканец Донован Каррильо, к сожалению, снялся с турнира.

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100%
13:00

В Монпелье продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй соревновательный день мужчины представят короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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