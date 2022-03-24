Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Турчак: Россия полностью восстановит Мариуполь после окончания... 21:40
Байден признал, что последствия санкций отразятся и на Европе 21:37
Плющенко выразил готовность сделать все, чтобы украинка Шаботова... 21:37
Канада готовит санкции на экспорт товаров и технологий... 21:23
Премьер-министр Великобритании: было бы лучше передать право... 21:23
Шойгу обсудил с министром обороны Армении Папикяном ситуацию... 21:21
Байден высказался за исключение России из G20 21:20
В состав группы НАТО в Венгрии войдут «сотни... 21:06
«Матч ТВ» лишился права на показ отборочных матчей... 21:05
Небензя: принятая резолюция по Украине выходит за пределы... 21:03
Спорт

Дуэт из США бьется за золото: произвольные прокаты спортивных пар. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
close
100%
Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане, февраль 2018 года

Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане, февраль 2018 года

Lucy Nicholson/Reuters
Спортивные пары показывают произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. В отсутствие россиян главными претендентами на титул стали американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Файзер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Дарья Данилова и Михел Тсиба из Нидерландов выйдут первыми на лед после второй разминки.

21:44

84.92 балла за программу — общий балл 133,58. У израильтян, кстати, 126,45.

21:43

Испанская пара Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин начали удачно, исполнив каскад двойной сальхов + двойной тулуп. Но вот возникли проблемы с прыжками с выбросов. Был провален тройной флип и тройной тулуп. Посмотрим, как отреагируют судьи.

21:29

Не слишком удачно начали израильтяне, завалив все элементы. Потом собрались, хорошо выполнив вращения. С сальховым также проблем не было. 86.00 балла за выступление израильтяне набрали.

21:24

Соревнования открывает израильский дуэт Хейли Эстер Копс Евгений Краснопольский.

21:19

Лидером по итогам короткой программы стала американская пара — Алекса Книрим и Брэндон Файзер. Действующие чемпионы мира — российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — участия не принимают, как и другие российские спортсмены.

21:16

На первую разминку выходят израильтяне Хейли Эстер Копс / Евгений Краснопольский, а также испанцы Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин.

21:05

Соревнования начнутся в 21:15 по московскому времени.

20:20

Во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй соревновательный день спортивные пары разыгрывают медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+