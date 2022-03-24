Дуэт из США бьется за золото: произвольные прокаты спортивных пар. LIVE

Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане, февраль 2018 года
Lucy Nicholson/Reuters
Спортивные пары показывают произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. В отсутствие россиян главными претендентами на титул стали американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Файзер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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21:50
Дарья Данилова и Михел Тсиба из Нидерландов выйдут первыми на лед после второй разминки.
21:44
84.92 балла за программу — общий балл 133,58. У израильтян, кстати, 126,45.
21:43
Испанская пара Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин начали удачно, исполнив каскад двойной сальхов + двойной тулуп. Но вот возникли проблемы с прыжками с выбросов. Был провален тройной флип и тройной тулуп. Посмотрим, как отреагируют судьи.
21:29
Не слишком удачно начали израильтяне, завалив все элементы. Потом собрались, хорошо выполнив вращения. С сальховым также проблем не было. 86.00 балла за выступление израильтяне набрали.
21:24
Соревнования открывает израильский дуэт Хейли Эстер Копс Евгений Краснопольский.
21:19
Лидером по итогам короткой программы стала американская пара — Алекса Книрим и Брэндон Файзер. Действующие чемпионы мира — российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — участия не принимают, как и другие российские спортсмены.
21:16
На первую разминку выходят израильтяне Хейли Эстер Копс / Евгений Краснопольский, а также испанцы Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин.
21:05
Соревнования начнутся в 21:15 по московскому времени.
20:20
Во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй соревновательный день спортивные пары разыгрывают медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
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