24 марта 2022, 20:17 Спорт Дуэт из США бьется за золото: произвольные прокаты спортивных пар. LIVE Фигурное катание. Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН Андрей Черников Слушать Остановить

close 100% Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане, февраль 2018 года Lucy Nicholson/Reuters

Спортивные пары показывают произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. В отсутствие россиян главными претендентами на титул стали американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Файзер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.