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Поход за новым золотом: кто остановит Пападакис и Сизерона. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцевальные пары. Ритм-танец. ОНЛАЙН

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Lucy Nicholson/Reuters
На чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье стартует последний вид — соревнования танцевальных пар. Сможет ли кто-то, в отсутствие россиян, навязать борьбу хозяевам — Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону? «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:10

Выступление для раскачки. Паре еще есть куда расти, поле для прогресса очень большое. Но кое-что было и очень неплохо. При этом парочку элементов партнерша сделала на четвертый уровень, когда партнер — только на третий.

13:07

Первыми на лед для выступления выходят Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский. Юный дуэт представляет Азербайджан.

13:02

Началась разминка первой группы участников соревнований. Скоро начнутся и сами выступления.

13:00

Напомним, что на этом чемпионате мира нет спортсменов из России и Белоруссии, которых отстранил Международный союз конькобежцев (ISU), а также китайской сборной, которая сама отказалась от участия.

12:55

Старт-лист

Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

12:50

Первая разминка начнется в 13.00 мск.

12:45

На чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье в борьбу вступают танцевальные пары. Они покажут ритм-танец, а «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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