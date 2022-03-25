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Спорт

Битва олимпийских чемпионов: фигуристы идут на самые рискованные прыжки. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Прыжковый турнир. ОНЛАЙН

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В Саранске проходит яркий шоу-турнир Кубок Первого канала с участием лучших фигуристов России, включая олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, а также чемпионов Игр-2022 в команде Камилу Валиеву и Марка Кондратюка. В первый день соревнований спортсмены сразятся в прыжковом баттле, где покажут самые сложные и зрелищные элементы в своем арсенале. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу с места событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:45

В прошлом году, когда впервые проводился прыжковый турнир, женщины боролись против мужчин. Тогда на лед вышли Михаил Коляда, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Спустя год состав претерпел некоторые изменения, добавились новые личности, а одной из главных потерь этого турнира можно назвать Трусову, которая отказалась выступать после Олимпийских игр.

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Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине

Global Look Press
17:40

Правила прыжкового баттла: 1) Фигуристы будут разделены на две команды, состоящие из мужчин, женщин и спортивных пар;

2) Соревнования пройдут в четыре раунда;

3) Каждый из одиночников исполнит свой самый сложный сольный прыжок, затем прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. После этого спортивные пары покажут выбросы и подкрутки.

4) Исполнение элементов будет оцениваться по существующей системе оценок ISU профессиональными судьями.

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Evgenia Novozhenina/Reuters
17:35

Участники прыжкового турнира будут разделены на две команды и будут бороться между собой. Составы нам пока неизвестны, но полный список участников выглядит так:

1) Одиночницы — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Майя Хромых;

2) Одиночники — Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

3) Спортивные пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александр Галлямов и Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Камила Валиева

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александр Галлямов и Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Камила Валиева

Александр Вильф/РИА «Новости»
17:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня в рамках Кубка Первого канала состоится прыжковый турнир, который начнется в 18.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий.

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