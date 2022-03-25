Битва олимпийских чемпионов: фигуристы идут на самые рискованные прыжки. LIVE

17:35

Участники прыжкового турнира будут разделены на две команды и будут бороться между собой. Составы нам пока неизвестны, но полный список участников выглядит так:

1) Одиночницы — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Майя Хромых;

2) Одиночники — Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

3) Спортивные пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.