Сакамото идет за золотом: произвольная программа женщин. LIVE

20:34

Кэйлани Крэйн из Австралии закончила выступление. Тройной флип в самом начале был выполнен безошибочно, за ним последовал каскад тройной лутц + двойной тулуп. Тоже очень хорошо исполнен он был. Как и двойной аксель. Каскад из двойного акселя, ойлера и двойного сальхова был без помарок. А вот на тройном тулупе была ошибка. Она получила за свой прокат 105,11 балла. Общая оценка — 161,75. На первое место австралийка выходит.