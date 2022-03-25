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Спорт

Сакамото идет за золотом: произвольная программа женщин. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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Японка Каори Сакамото во время исполнения произвольной программы на Skate America

Японка Каори Сакамото во время исполнения произвольной программы на Skate America

USA Today Sports/Reuters
На чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье проходят соревнования в произвольной программе у женщин. После короткой в отсутствие россиянок лидирует японка Каори Сакамото. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:49

Лара Наки Гутманн из Италии исполнила каскад тройной лутц + ойлер + двойной сальхов с помаркой, а вот на тройном ритбергере ошибок не было. Как и на тройном флипе. Каскад аксель + двойной тулуп получился очень хорошим. Выступила итальянка хорошо, если не считать мелкую ошибку на первом каскаде. 106,47 заработала итальянка. Сумма двух выступлений — 164,39. Она пока на первом месте.

20:40

Шведка Жозефин Тальегор завершила произвольную программу. Тройной флип в самом начале был без помарок. Каскад из тройного тулупа, двойного тулупа и ритбергера был выполнен чисто. Тройной тулуп исполнен был безошибочно. Едва заметная ошибка была допущена на сальхове. Тройной сальхов + двойной тулуп пройден без помарок. Хорошие вращения исполнила спортсменка. 105,72 балла она получила за произвольную программу. Общий балл — 163,24. Вырывается она на первоое место.

20:34

Кэйлани Крэйн из Австралии закончила выступление. Тройной флип в самом начале был выполнен безошибочно, за ним последовал каскад тройной лутц + двойной тулуп. Тоже очень хорошо исполнен он был. Как и двойной аксель. Каскад из двойного акселя, ойлера и двойного сальхова был без помарок. А вот на тройном тулупе была ошибка. Она получила за свой прокат 105,11 балла. Общая оценка — 161,75. На первое место австралийка выходит.

20:25

Даша Грм из Словении откатала свою программу. Начала она свою программу с каскада из тройной лутца и тройного тулупа, который она исполнила хорошо, двойной флип + двойной тулуп также были исполнены без помарок. А вот на двойном флипе была допущена мелкая На тройном тулупе представительница Словении допустила достаточно грубую ошибку. За прокат она получила 91,30 балла. Сумма двух оценок — 147,12. На вотором месте словенка.

20:16

Наташа Маккей из Великобритании закончила свое выступление. В самом начале проката она допустила помарку на тройной лутце. Затем она довольно чисто откатала программу, немного ошибившись в конце на двойном акселе. Получает она за свой прокат 103, 68 балла. 159,27 — оценка за два выступления

19:55

А вот так выглядит полный список участниц.

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19:50

Фигуристки первой разминки выйдут на лед около 20.00 мск.

19:45

На чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье женщины покажут произвольную программу. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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