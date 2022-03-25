25 марта 2022, 23:08 Спорт Суровое испытание на старте: Рублев сражается с Кирьосом в Майами. LIVE Теннис. Майами. 2-й круг. Андрей Рублев — Ник Кирьос. ОНЛАЙН Андрей Черников Слушать Остановить

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Россиянин Андрей Рублев стартует во втором круге «Мастерса» в Майами матчем с очень непростым соперником, австралийцем Ником Кирьосом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.