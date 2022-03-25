25 марта 2022, 23:08
Спорт
Суровое испытание на старте: Рублев сражается с Кирьосом в Майами. LIVE
Теннисист Андрей Рублев
Reuters
Россиянин Андрей Рублев стартует во втором круге «Мастерса» в Майами матчем с очень непростым соперником, австралийцем Ником Кирьосом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23:56
Но Кирьос в следующем розыгрыше попал в сетку. 5:3 впереди австралиец.
23:55
При счете 40:0 Рублев двойную ошибку допустил. 40:15.
23:52
Плохо принял Рублев подачу, отправив мяч далеко в аут. 5:2 в пользу австралийца. Надо представителю России что-то предпринять.
23:51
А сейчас Рублев в линию попал. 40:30.
23:51
Эйс Кирьос исполнил. 30:15.
23:49
Брейк делает Кирьос. Он ведет со счетом 4:2.
23:49
И опять ошибка Рублева. В сетку он мяч отправил. 15:40.
23:48
В пустой корт отправлял мяч Рублев, но не попал по ширине. 15:30.
23:47
Принимает Кирьос в сетку. 15:0.
23:46
Взял Кирьос уверенно свою подачу. Ведет австралиец со счетом 3:2. Впереди подача Рублева.
23:45
40:15 ведет Кирьос в пятом гейме.
23:43
Кирьос берет гейм на приеме. 2:2.
23:43
Уххх, двойной брейк-пойнт у Кирьоса. У Рублева сорвался мяч.
23:42
В линию мяч Кирьос послал. 15:30
23:41
Затяжной розыгрыш Кирьос выиграл. 15:15.
23:39
Прямо в заднюю линию отправил мяч Рублев. Кирьос даже не стал реагировать на мяч. Рублев повел с брейком. 2:1.
23:38
Без шансов для соперника пробил Рублев. Второй брейк-пойнт.
23:38
Было больше на подаче Кирьоса, но он попал в сетку. Вновь ровно.
23:37
Отыгрывается Кирьос. 40:40.
23:37
И первый брейк-поинт у Рублева.
23:35
Зато в следующем розыгрыше отправляет он мяч точно в угол. 40:30.
23:35
Оххх, Рублев в линию не попал. Как обидно. 40:15.
23:34
Затяжной розыгрыш получился. Кирьос послал мяч в аут. 15:15.
23:33
Россиянин тоже берет свой гейм на своей подаче под ноль. 1:1. Впереди подача австралийца.
23:29
Под ноль берет Кьрьос первый гейм. Впереди подача Рублева.
23:25
Начался поединок. Кирьос на подаче ведет 40:0
23:13
Только что немец Александр Зверев обыграл Борну Чорича из Хорватии. Рублев и Кирьос должны выйти на корт вслед за ними.
23:10
В матче второго круга «Мастерса» в Майами россиянин Андрей Рублев сыграет с австралийцем Ником Кирьосом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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