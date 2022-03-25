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Спорт

Суровое испытание на старте: Рублев сражается с Кирьосом в Майами. LIVE

Теннис. Майами. 2-й круг. Андрей Рублев — Ник Кирьос. ОНЛАЙН

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Теннисист Андрей Рублев

Теннисист Андрей Рублев

Reuters
Россиянин Андрей Рублев стартует во втором круге «Мастерса» в Майами матчем с очень непростым соперником, австралийцем Ником Кирьосом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:56

15:0.

23:56

Но Кирьос в следующем розыгрыше попал в сетку. 5:3 впереди австралиец.

23:55

При счете 40:0 Рублев двойную ошибку допустил. 40:15.

23:54

15:0 на подаче Рублева.

23:52

Плохо принял Рублев подачу, отправив мяч далеко в аут. 5:2 в пользу австралийца. Надо представителю России что-то предпринять.

23:51

А сейчас Рублев в линию попал. 40:30.

23:51

Эйс Кирьос исполнил. 30:15.

23:50

15:15.

23:49

Брейк делает Кирьос. Он ведет со счетом 4:2.

23:49

И опять ошибка Рублева. В сетку он мяч отправил. 15:40.

23:48

В пустой корт отправлял мяч Рублев, но не попал по ширине. 15:30.

23:48

15:15.

23:47

Принимает Кирьос в сетку. 15:0.

23:46

Взял Кирьос уверенно свою подачу. Ведет австралиец со счетом 3:2. Впереди подача Рублева.

23:45

40:15 ведет Кирьос в пятом гейме.

23:43

Кирьос берет гейм на приеме. 2:2.

23:43

Уххх, двойной брейк-пойнт у Кирьоса. У Рублева сорвался мяч.

23:42

В линию мяч Кирьос послал. 15:30

23:41

Затяжной розыгрыш Кирьос выиграл. 15:15.

23:41

15:0 на подаче Рублева.

23:39

Прямо в заднюю линию отправил мяч Рублев. Кирьос даже не стал реагировать на мяч. Рублев повел с брейком. 2:1.

23:38

Без шансов для соперника пробил Рублев. Второй брейк-пойнт.

23:38

Было больше на подаче Кирьоса, но он попал в сетку. Вновь ровно.

23:37

Отыгрывается Кирьос. 40:40.

23:37

И первый брейк-поинт у Рублева.

23:36

40:40

23:35

Зато в следующем розыгрыше отправляет он мяч точно в угол. 40:30.

23:35

Оххх, Рублев в линию не попал. Как обидно. 40:15.

23:34

Затяжной розыгрыш получился. Кирьос послал мяч в аут. 15:15.

23:33

Россиянин тоже берет свой гейм на своей подаче под ноль. 1:1. Впереди подача австралийца.

23:29

Под ноль берет Кьрьос первый гейм. Впереди подача Рублева.

23:25

Начался поединок. Кирьос на подаче ведет 40:0

23:13

Только что немец Александр Зверев обыграл Борну Чорича из Хорватии. Рублев и Кирьос должны выйти на корт вслед за ними.

23:10

В матче второго круга «Мастерса» в Майами россиянин Андрей Рублев сыграет с австралийцем Ником Кирьосом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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