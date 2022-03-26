Определить лучшего на планете: фигуристы сражаются за звание чемпиона мира. LIVE

Смазанное впечатление осталось от проката Николая. С одной стороны — у спортсмена классная техника, стабильные тройные тулупы и флипы, но бесчисленное количество «бабочек» на акселях и каскадах, безусловно, сказываются не в лучшую сторону. Итоговый балл — 216,45.
Сильнейший прокат среди всех выдел Михаил — два каскада сделаны были просто блестяще, лишь маленькая бабочка после тройного акселя помешала ему чисто выполнить программу.
Как же классно британец исполнил свою программу! Очень стабильные вращения, сложная дорожка шагов, чистые тулупы и риттбергеры! Это был его лучший прокат в сезоне! Естественно, что Ньюберри возглавляет турнирную таблицу.
К сожалению, по ходу своей произвольной программы несколько падений допустил спортсмен и сумел набрать за технику немногим более 50 баллов. В любом случае, сам факт участия на чемпионате мира в этот момент для Ивана является большим достижением!
Однофамилец братьев, основавший московский «Спартак», выступил несколько слабее, чем в короткой программе, и проиграл испанцу в борьбе за предварительное первое место. С результатом 205,72 балла он занимает на данный момент вторую строчку.
Неплохое катание показал испанский фигурист, каскады сделаны качественно, правда техническая сложность элементов у него все же небольшая.