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Спорт

Определить лучшего на планете: фигуристы сражаются за звание чемпиона мира. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Произвольная программа. Мужчины. ОНЛАЙН

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На чемпионате мира по фигурному катанию мужчины покажут свои произвольные программы. После короткой программы лидирует японец Сема Уно. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:55

На льду участники второй разминки:

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13:53

Смазанное впечатление осталось от проката Николая. С одной стороны — у спортсмена классная техника, стабильные тройные тулупы и флипы, но бесчисленное количество «бабочек» на акселях и каскадах, безусловно, сказываются не в лучшую сторону. Итоговый балл — 216,45.

13:46

На площадке Николай Майоров из Швеции!

13:45

Сильнейший прокат среди всех выдел Михаил — два каскада сделаны были просто блестяще, лишь маленькая бабочка после тройного акселя помешала ему чисто выполнить программу.

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13:39

На льду появляется представитель Эстонии Михаил Селевко.

13:37

Как же классно британец исполнил свою программу! Очень стабильные вращения, сложная дорожка шагов, чистые тулупы и риттбергеры! Это был его лучший прокат в сезоне! Естественно, что Ньюберри возглавляет турнирную таблицу.

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13:27

Грэхэм Ньюберри из Великобритании появляется на площадке!

13:26

К сожалению, по ходу своей произвольной программы несколько падений допустил спортсмен и сумел набрать за технику немногим более 50 баллов. В любом случае, сам факт участия на чемпионате мира в этот момент для Ивана является большим достижением!

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13:19

Следующим на лед выходит украинец Иван Шмуратко!

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Иван Шмуратко

Иван Шмуратко

Juan Medina/Reuters
13:18

Однофамилец братьев, основавший московский «Спартак», выступил несколько слабее, чем в короткой программе, и проиграл испанцу в борьбе за предварительное первое место. С результатом 205,72 балла он занимает на данный момент вторую строчку.

13:13

Следующим на площадке появляется Никита Старостин из Германии.

13:12

Неплохое катание показал испанский фигурист, каскады сделаны качественно, правда техническая сложность элементов у него все же небольшая.

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13:06

Итак, на льду появляется испанец Томас-Льоренц Гуарино Сабате из Испании.

13:00

Участники первой разминки вышли на лед.

12:55

Стартовый лист первой разминки на ваших экранах.

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12:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию мужской произвольной программы чемпионата мира.

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