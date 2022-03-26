Борьба за золото чемпионата мира: фигуристы выступают в произвольном танце. LIVE

На чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные пары выступают в произвольной программе. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию соревнований.
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21:13
В фирменном стиле выступил сильный американский дуэт. В том числе, как и в ритм-танце исполнили поддержку, где партнерша поднимает партнера. Ну и в целом со всем своим контентом очень уверенно справились, хорошо передав эмоции в танце. Выйдут в лидеры, конечно же.
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21:08
Следующими на льду появляются Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер. Они представляют США.
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21:07
Пара набирает за свой произвольный танец 106,15 балла. Это дает им в общей сумме 180,21 балла.
21:05
Прекрасное катание демонстрирует пара, очень чувственное, очень нежное. Опытная пара, и это чувствуется на льду, в каждом их движении. Прекрасная синхронность, великолепно фигуристы справляются с твиззлами, с поддержками, с вращениями. Невероятная энергетика от них.
21:01
Эллисон Рид И Саулес Абрючилавиус на льду.
20:53
Появляется третья разминочная группа на льду.
20:40
Сейчас перерыв на заливку льда, а следом на лед выйдут две сильнейшие разминки.
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20:35
Первые две разминки уже выступили, и положение у нас сейчас таково.
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20:30
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! На чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные дуэты показывают свои произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
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