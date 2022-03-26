Медведев сражается в США с легендарным британцем Марреем. LIVE

Самый долгий розыгрыш матча на данный момент, и в итоге Маррей под давлением отправляет мяч в сетку 21-м ударом — 15:15.
Завязывается достаточно долгий розыгрыш на подаче Энди, но Даниил в итоге срывает форхенд, отправляя мяч в коридор — 15:0.
Но и Даниил в порядке. Выжимает ошибку Маррея, а потом и просто атакой добивает гейм до победного — 3:1.
Серв энд воллей демонстрирует Медведев, но второй удар не понадобился — в сетку принял подачу Маррей. 40:30.
Маррей агрессивен на второй подаче россиянина, и это приносит ему очко. Хотя Медведев тащил до последнего в уже безнадежной ситуации и едва не выровнял. 0:15.
Нет первой подачи у Энди. Во втором обменивались дежурными форхендами, но Маррей не справился, допустив ошибку по длине — 2:1, с брейком повел Даниил!
А здесь после короткого приема сложной подачи Маррей из корта атакует вторым ударом, нот не попадает по длине — 0:30.
Маррей показывает, что готов биться за каждый мяч, но Медведев сейчас провел идеальный розыгрыш — 1:1.
Первая подача в сетку, вторую Маррей принимает неглубоко, и россиянин атакует по диагонали, но не попадает — 30:15.
Еще один долгий розыгрыш, в котором разнообразная игра Маррея выжимает ошибку Медведева, который пробивает в сетку — 0:1.
Долгий обмен ударами, в котором Маррей начал обострять и немного погонял Медведева. Даниил и ударил в сетку — 40:15.
Уверенно вел Медведев розыгрыш, но и Маррей смотрелся хорошо. В итоге россиянин махнул с форхенда в аут — 30:15.
Сразу же относительно продолжительный обмен ударами в первом розыгрыше, и британцу везет — мяч попадает в трос и переваливается на сторону Медведева прямо у сетки. 15:0.
Соперники играли друг с другом только однажды. В 1/8 финала в австралийском Брисбене в 2019 году Медведев победил в двух партиях — 7:5, 6:2.
Сегодня вроде бы любимый для Даниила хард, но и Маррей лучше всего на этом покрытии смотрится. И при этом хард медленный, а это для россиянина уже не очень хорошо.
Даниил Медведев является второй ракеткой мира, хотя еще перед предыдущим турниром, «Мастерсом» в Индиан-Уэллс, вышел впервые в карьере на первую строчку. Но поражение от Гаэля Монфиса уже в третьем круге (в своем втором матче) не позволило защитить рейтинговые очки, и Новак Джокович, которого не пустили в США из-за отсутствия у него вакцины от коронавируса, вернулся на вершину, даже не играя.
Опытнейший, 34-летний британец Энди Маррей, пытается вернуться в топ после замены тазобедренного сустава, но пока не может. Он — 85-я ракетка мира прямо сейчас. Но опасный соперник при этом. И получается, что сегодня у нас состоится матч двух экс-первых ракеток мира.
Ожидается, что в 19.00 теннисисты выйдут на корт, проведут жеребьевку сторон и подачи, потом четыре минуты разомнутся и начнут встречу.