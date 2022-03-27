Кондратюк против Щербаковой, Медведева против Загитовой: финал Кубка Первого канала. LIVE

16:40

Очки подсчитываются по олимпийской системе: каждый фигурист приносит своей команде определенное количество баллов в зависимости от места, которое он занял в своем виде.

Первое место приносит десять очков, второе — девять, третье — восемь и т.д.

К примеру, вчера Михаил Коляда выиграл турнир мужчин и заработал десять очков для «Красной машины», а Евгений Семененко стал вторым и принес «Времени первых» девять баллов.

В конце дня все очки суммируются и выявляется команда-победитель.