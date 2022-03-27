Кондратюк против Щербаковой, Медведева против Загитовой: финал Кубка Первого канала. LIVE

Это был идеальный танец. Степанова / Букин смогли передать трагическую историю любви Ромео и Джульетты, отыгрывая драматичными жестами и яркими эмоциями на лице свои образы, а технические навыки фигуристов позволили им поразить зрителей не только артистизмом, но и невероятными элементами.
Пара идеально синхронно исполнили совместные вращения (твиззлы), обе дорожки шагов — на максимальный, четвертый уровень, а множество суперсложных поддержек заставляли людей кричать от счастья. Так, в одной из поддержек Иван присел на одну ногу и ехал «пистолетиком», держа на весу Александру.
Оценка Степановой / Букина за произвольный танец — 133,24 балла.
Общий счет стал 81-71 в пользу команды «Время первых».
Степанова / Букин начинают прокат. Они выступают под музыку на тему «Ромео и Джульетты» — We Have A Map of the Piano (Mum), A Time For Us ( Nino Rota, performed by Sarah Alainn).
На разминке находятся танцевальные пары. Первыми выступят Александра Степанова / Иван Букин («Время первых»), вторыми — Виктория Синицина / Никита Кацалапов («Красная машина»).
Очки подсчитываются по олимпийской системе: каждый фигурист приносит своей команде определенное количество баллов в зависимости от места, которое он занял в своем виде.
Первое место приносит десять очков, второе — девять, третье — восемь и т.д.
К примеру, вчера Михаил Коляда выиграл турнир мужчин и заработал десять очков для «Красной машины», а Евгений Семененко стал вторым и принес «Времени первых» девять баллов.
В конце дня все очки суммируются и выявляется команда-победитель.
После первого дня соревнований, в который фигуристы исполняли короткие программы, лидирует команда «Время первых» — на ее счету 72 очка, но «Красная машина» отстает всего на одно очко. Как проходила эта драматичная борьба, вы можете узнать из репортажа «Газеты.Ru».