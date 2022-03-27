Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Бывший депутат Рады исключил возвращение Херсона под контроль... 12:50
Прилепин оценил, сколько еще может продлиться операция на Украине 12:49
Кожевников: Овечкин сравнялся с Хоу по числу победных шайб... 12:44
На Украине предложили Западу способ избавиться от... 12:39
Непряева победила в скиатлоне на чемпионате России... 12:33
Сенатор Клишас: ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении... 12:25
Елизавета II купила багги для гольфа за £62 тысячи... 12:19
Диетолог рассказала о полезных свойствах вина 12:15
Вучич оценил требования Запада к Сербии о санкциях против... 12:07
Не прошедший фейсконтроль мужчина открыл стрельбу у бара... 11:57
Спорт

Сравнялся с Горди Хоу: Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Овечкин сравнялся с Хоу по числу победных шайб в НХЛ

Слушать
Остановить
close
100%
Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Форвард «столичных» Александр Овечкин забросил победную шайбу, сравнявшись по этому показателю с легендарным Горди Хоу. Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» принимал на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» идут в Восточной конференции на 15 месте, практически потеряв шансы на плей-офф. В то время как «столичные» отчаянно борются за попадание в заветную восьмерку. Несмотря на это, для «Вашингтона» этот матч не стал легкой прогулкой.

В первом периоде шла довольно равная борьба с обоюдными шансами на успех. Уже на третьей минуте поединка защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары попал в штангу после броска из круга вбрасывания, а в ответной атаке один на один с Витеком Ванечеком выскочил Джимми Веси, но он не смог поднять шайбу над щитком голкипера хозяев. Стартовая двадцатиминутка прошла в упорной борьбе, обе команды имели шанс отличиться, но до заброшенных шайб дело не дошло. Интересно, что игроки «Нью-Джерси» перебросали своих соперников (7:10).

Второй период начался с заброшенной шайбы в ворота Ванечека. Уже через 55 секунд после выхода из раздевалок затяжная атака гостей завершилась точным броском Джека Хьюза. У голкипера «Вашингтона» не было шансов. После этого игроки «Вашингтона» встрепенулись, а ответ не заставил себя долго ждать. Конор Шири отдал передачу на дальнюю штангу, где дежурил Том Уилсон, отправивший игровой снаряд точно в цель. Счет стал 1:1. Шла третья минута второго периода.

На этом «Вашингтон» немного успокоился, что вылилось во вторую пропущенную шайбу. В середине периода от синей линии мощно зарядил Дэймон Сиверсон, прошив Ванечека. «Нью-Джерси» вновь вышел вперед. До перерыва зрители больше не увидели заброшенных шайб.

Зато сразу после перерыва «Вашингтон» сумел сравнять счет. Джон Карлсон отдал передачу на Джастина Шульца, который в одно касание перевел на Коннора Макмайкла. Ему оставалось не промахнуться с метра по пустым воротам, с чем он без труда справился.

Еще через четыре минуты «Вашингтон» вышел вперед. Никлас Бекстрем мощно бросил из левого круга вбрасывания, шайба прошла под рукой Нико Доуса и залетела в ворота. Счет стал 3:2.

В середине заключительного отрезка матча пришло время сказать свое слово россиянам «Вашингтона». «Кэпиталз» получил право поиграть в большинстве. Позиционная атака закончилась пасом из-за ворот Евгения Кузнецова на Александра Овечкина, который остался совершенно один перед Доусом. Овечкин в одно касание направил шайбу в сетку.

В конце встречи «Джерси» сняли вратаря. Йеспер Братт за 32 секунды до сирены отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило. «Вашингтон» победил со счетом 4:3, а Овечкин забросил победную шайбу.

Новые достижения Овечкина

Россиянин стал третьей звездой матча. Второй звездой стал форвард «Вашингтона» Коннор Макмайкл (1+0), первой — нападающий победителей Никлас Бэкстрем (1+1).

Овечкин забросил 121-ю победную шайбу в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Горди Хоу и теперь делит с ним второе место в истории лиги. Рекордсменом является чех Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов.

Еще одним достижением Овечкина стало то, что он вышел на пятое место по очкам среди крайних нападающих в НХЛ. Теперь на счету российского хоккеиста 1398 (772+626) очка в регулярных чемпионатах. По этому показателю он сравнялся с Яри Курри. Лидером является Яромир Ягр — 1921. Следом расположились Горди Хоу (1850), Марк Рекки (1533) и Тэему Селляне (1457).

Также Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 29 шайб. Теперь на счету Овечкина 772 заброшенных шайбы в лиге, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+