Сравнялся с Горди Хоу: Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Форвард «столичных» Александр Овечкин забросил победную шайбу, сравнявшись по этому показателю с легендарным Горди Хоу. Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» принимал на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» идут в Восточной конференции на 15 месте, практически потеряв шансы на плей-офф. В то время как «столичные» отчаянно борются за попадание в заветную восьмерку. Несмотря на это, для «Вашингтона» этот матч не стал легкой прогулкой. Закрыл собой пустые ворота и забил победный буллит: очередная бурная ночь Овечкина В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз»... 26 марта 12:32

В первом периоде шла довольно равная борьба с обоюдными шансами на успех. Уже на третьей минуте поединка защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары попал в штангу после броска из круга вбрасывания, а в ответной атаке один на один с Витеком Ванечеком выскочил Джимми Веси, но он не смог поднять шайбу над щитком голкипера хозяев. Стартовая двадцатиминутка прошла в упорной борьбе, обе команды имели шанс отличиться, но до заброшенных шайб дело не дошло. Интересно, что игроки «Нью-Джерси» перебросали своих соперников (7:10).

Второй период начался с заброшенной шайбы в ворота Ванечека. Уже через 55 секунд после выхода из раздевалок затяжная атака гостей завершилась точным броском Джека Хьюза. У голкипера «Вашингтона» не было шансов. После этого игроки «Вашингтона» встрепенулись, а ответ не заставил себя долго ждать. Конор Шири отдал передачу на дальнюю штангу, где дежурил Том Уилсон, отправивший игровой снаряд точно в цель. Счет стал 1:1. Шла третья минута второго периода.

На этом «Вашингтон» немного успокоился, что вылилось во вторую пропущенную шайбу. В середине периода от синей линии мощно зарядил Дэймон Сиверсон, прошив Ванечека. «Нью-Джерси» вновь вышел вперед. До перерыва зрители больше не увидели заброшенных шайб. Кузнецов заткнул за пояс Овечкина, Панарин атаковал белоруса: главные события дня в НХЛ Александр Овечкин не сумел отличиться результативными действиями, и «Вашингтон» проиграл... 23 марта 13:12

Зато сразу после перерыва «Вашингтон» сумел сравнять счет. Джон Карлсон отдал передачу на Джастина Шульца, который в одно касание перевел на Коннора Макмайкла. Ему оставалось не промахнуться с метра по пустым воротам, с чем он без труда справился.

Еще через четыре минуты «Вашингтон» вышел вперед. Никлас Бекстрем мощно бросил из левого круга вбрасывания, шайба прошла под рукой Нико Доуса и залетела в ворота. Счет стал 3:2.

В середине заключительного отрезка матча пришло время сказать свое слово россиянам «Вашингтона». «Кэпиталз» получил право поиграть в большинстве. Позиционная атака закончилась пасом из-за ворот Евгения Кузнецова на Александра Овечкина, который остался совершенно один перед Доусом. Овечкин в одно касание направил шайбу в сетку.

В конце встречи «Джерси» сняли вратаря. Йеспер Братт за 32 секунды до сирены отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило. «Вашингтон» победил со счетом 4:3, а Овечкин забросил победную шайбу.

Новые достижения Овечкина

Россиянин стал третьей звездой матча. Второй звездой стал форвард «Вашингтона» Коннор Макмайкл (1+0), первой — нападающий победителей Никлас Бэкстрем (1+1).

Овечкин забросил 121-ю победную шайбу в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Горди Хоу и теперь делит с ним второе место в истории лиги. Рекордсменом является чех Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов. «Из другого теста и на другом топливе»: как Овечкин стал главным хоккеистом мира В марте 2022 года главным спортсменом России стал Александр Овечкин — в то время как... 21 марта 23:33

Еще одним достижением Овечкина стало то, что он вышел на пятое место по очкам среди крайних нападающих в НХЛ. Теперь на счету российского хоккеиста 1398 (772+626) очка в регулярных чемпионатах. По этому показателю он сравнялся с Яри Курри. Лидером является Яромир Ягр — 1921. Следом расположились Горди Хоу (1850), Марк Рекки (1533) и Тэему Селляне (1457).

Также Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 29 шайб. Теперь на счету Овечкина 772 заброшенных шайбы в лиге, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.