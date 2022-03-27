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Спорт

Унылая победа после нокдауна: Тим Цзю успешно продолажает путь боксера

Цзю победил Гуше в главном бою вечера бокса в Миннеаполисе

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Adam Bettcher/Getty Images
Действующий обладатель чемпионских титулов WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе Тим Цзю в очередном бою оказался сильнее представителя США Террелла Гуше, сломив сопротивление оппонента по итогам 12 раундов. Публика осталась недовольна увиденным — ближе к окончанию поединка зрители стали покидать трибуны, так и не дождавшись зрелища в исполнении бойцов.

После четырехмесячного отсутствия в ринге (свой последний поединок Тим провел 17 ноября и победил Такеши Иноуэ единогласным решением судей, — прим. «Газеты.Ru»), непобежденный сын абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов Константина Цзю сразился с американцем Терреллем Гуше.

34-летний представитель США имеет большой опыт в профессиональном боксе — на его счету победы в 22 боях (11 из них — нокаутом), два поражения проиграл и одна ничья; поэтому 12-раундовый поединок для российско-австралийского боксера изначально не казался легкой прогулкой.

И уже в первом раунде у Тима возникли серьезные проблемы — Гуше в концовке нанес хлесткий удар в челюсть, после которого Цзю оказался на настиле.

27-летний спортсмен довольно быстро смог подняться на ноги, но до конца первой трехминутки пропустил еще несколько неприятных панчей.

Во втором раунде Тим забрал инициативу в свои руки, однако не смог по-настоящему зажечь публику, собравшуюся на арене The Armory в Миннеаполисе. С каждым следующим раундом преимущество Цзю все нарастало и нарастало, однако на качество зрелища это никак не влияло.

В середине боя тренер Террелла нашел слабое место в обороне Тима, призвав своего подопечного наносить удары под правую руку. Но Цзю вытерпел и спокойно довел дело до победы — его удары не были нокаутирующими, но то, с какой методичностью и упорством он бил Гуше, стало главным фактором успеха в этом поединке.

Впрочем, однозначно успешным дебют действующего обладателя чемпионских титулов WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе на американской земле назвать сложно. Ближе к концовке противостояния зрители молча стали покидать арену, что вряд ли понравилось спонсорам и организаторам этого вечера бокса. Такого же мнения придерживались и комментаторы поединка, отметившие скудность и однообразие продемонстрированных бойцами приемов.

«В первом раунде у меня был нокдаун. Гуше отлично подловил меня. Это будет хорошим уроком. В целом я чувствовал себя хорошо, контролировал бой. Террелл продолжал бить, а я подумал: «Да черт с ним, нужно продолжать идти вперед». Я начал давить соперника и не сделал ни шага назад.

Впрочем, мне еще есть чему поучиться. Мне нужно продолжать драться с такими же воинами, как Террелл Гуше. Он — тот еще боец! Я должен снять шляпу перед ним, он приехал подготовленным, хотя я тоже был готов к 12 раундам», — сказал Цзю после боя.

Константин Цзю заявил, что этот успех позволит его сыну поднять уровень конкурентоспособности на мировой арене и сделать неплохую заявку на будущее.

«Уровень соперников в США совсем другой. Соперник очень неплохой, жесткий, бьющий. На своей территории и стены помогают. Для Тимофея это выход на новый уровень. Однозначно, психологически это придаст уверенности. Уверен, что давление на него существует», — приводит слова Цзю-старшего «Спорт-Экспресс».

Таким образом, теперь в карьере российско-австралийского бойца 21 победа и ноль поражений. Сам Цзю заявил, что в следующий раз хотел бы выйти в ринг в Лас-Вегасе.

«Не могу дождаться еще одного поединка в США. Я мечтаю подраться в Лас-Вегасе, но на данный момент был бы рад вернуться и в Миннеаполис, это потрясающее место», — цитирует Цзю BoxingScene.com.

Бой против Гуше помог Цзю сохранить звание обязательного претендента на чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO), в котором он встретится с победителем пары Брайан Кастаньо — Джермелл Чарло. Их противостояние назначено на 14 мая.

Кастаньо является действующим обладателем титула чемпиона мира по версии WBO, а Чарли владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

«Я воспользуюсь своим правом. А что решат эти парни после реванша — это их дело. Если победителю не хочется отказываться от титула, то он может подраться со мной сразу же после того, как в WBO официально назначат поединок. Или же он может сбросить пояс.

Я знаю только одно — в следующем после Гоше поединке я подерусь за титул WBO. А после этого я проведу дебютную защиту пояса», — приводит слова Цзю BoxingScene.com, сказанные им на пресс-конференции 24 марта.

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