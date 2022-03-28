28 марта 2022, 18:43 Спорт Пробиться в 1/8 финала: Медведев играет с Мартинесом на турнире в Майами. LIVE Теннис. Майами. 2-й круг. Медведев – Мартинес. Онлайн Максим Гужевский Слушать Остановить

На турнире в Майами россиянин Даниил Медведев в рамках матча 1/16 финала играет с испанцем Педро Мартинесом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.