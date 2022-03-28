28 марта 2022, 18:43
Спорт
Пробиться в 1/8 финала: Медведев играет с Мартинесом на турнире в Майами. LIVE
На турнире в Майами россиянин Даниил Медведев в рамках матча 1/16 финала играет с испанцем Педро Мартинесом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
19:39
Снова по разу соперники выиграли розыгрыши с подачи россиянина, 15:15.
19:38
Не попадает Даниил в площадку, 3:3.
19:37
Пока теннисисты играют суперстабильно на своих подачах. 30:0 в пользу Мартинеса в шестом гейме.
19:34
3:2 в пользу Медведева после пяти геймов.
19:33
Эйс от Медведева и ошибка Мартинеса делают счет 40:15.
19:32
Обменялись удачными атаками теннисисты, 15:15.
19:31
Ничья после четырех геймов — 2:2.
19:30
Снова затягивается розыгрыш — 40:40.
19:28
В аут зарядил Мартинес, 40:30.
19:27
В сетку попадает Даниил, 40:0 не в его пользу.
19:26
Два эйса оформляет Мартинес — 30:0.
19:24
Легко забирает на своей подаче гейм Даниил, 2:1.
19:23
В аут пробивает испанец, 30:0.
19:22
15:0, на подаче Медведев.
19:21
Сравнивает Мартинес счет после затяжного гейма — 1:1.
19:16
Эх, все же не успевает Медведев к мячу — 40:40.
19:15
А вот и шанс на брейк! 30:40.
19:14
Получается у россиянина обменяться удачными атаками с соперником, 30:15.
19:13
Медведев попадает в сетку с подачи соперника, 15:0.
19:12
С четырех ударов Медведев берет первый гейм! 1:0!
19:11
Игра началась! Первый же розыгрыш остается за Медведевым!
19:02
Даниил готов к выходу на корт!
18:55
Напомним, что в своем матче 1/32 финала испанец в двух сетах обыграл Кристиана Гарина из Чили — 7:6, 6:2.
18:45
Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала турнира АТР в Майами между Даниилом Медведевым и Педро Мартинесом!
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