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Спорт

Пробиться в 1/8 финала: Медведев играет с Мартинесом на турнире в Майами. LIVE

Теннис. Майами. 2-й круг. Медведев – Мартинес. Онлайн

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На турнире в Майами россиянин Даниил Медведев в рамках матча 1/16 финала играет с испанцем Педро Мартинесом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:39

Снова по разу соперники выиграли розыгрыши с подачи россиянина, 15:15.

19:38

Не попадает Даниил в площадку, 3:3.

19:37

Пока теннисисты играют суперстабильно на своих подачах. 30:0 в пользу Мартинеса в шестом гейме.

19:34

3:2 в пользу Медведева после пяти геймов.

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19:33

Эйс от Медведева и ошибка Мартинеса делают счет 40:15.

19:32

Обменялись удачными атаками теннисисты, 15:15.

19:31

Ничья после четырех геймов — 2:2.

19:30

Снова затягивается розыгрыш — 40:40.

19:28

В аут зарядил Мартинес, 40:30.

19:27

В сетку попадает Даниил, 40:0 не в его пользу.

19:26

Два эйса оформляет Мартинес — 30:0.

19:24

Легко забирает на своей подаче гейм Даниил, 2:1.

19:23

В аут пробивает испанец, 30:0.

19:22

15:0, на подаче Медведев.

19:21

Сравнивает Мартинес счет после затяжного гейма — 1:1.

19:16

Эх, все же не успевает Медведев к мячу — 40:40.

19:15

А вот и шанс на брейк! 30:40.

19:14

Получается у россиянина обменяться удачными атаками с соперником, 30:15.

19:13

Медведев попадает в сетку с подачи соперника, 15:0.

19:12

С четырех ударов Медведев берет первый гейм! 1:0!

19:11

Игра началась! Первый же розыгрыш остается за Медведевым!

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19:02

Даниил готов к выходу на корт!

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18:55

Напомним, что в своем матче 1/32 финала испанец в двух сетах обыграл Кристиана Гарина из Чили — 7:6, 6:2.

18:45

Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала турнира АТР в Майами между Даниилом Медведевым и Педро Мартинесом!

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