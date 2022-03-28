«Талант поколения»: Малкин уничтожил «Детройт»

«Питтсбург» разнес «Детройт» при активном участии ставшего первой звездой встречи Евгения Малкина, Капризов забросил очередную шайбу и приблизился к клубному рекорду по очкам за сезон, а Артемий Панарин, Яков Тренин и Михаил Сергачев голами помогли победить своим командам. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз» — 11:2

Еще не так давно «Питтсбург» и «Детройт» несколько раз подряд с переменным успехом встречались в финале Кубка Стэнли. За «Ред Уингз» тогда выступали еще Павел Дацюк с Хенриком Зеттербергом. А вот у «Пингвинз» лидеры были теми же: Сидни Кросби, Евгений Малкин, Крис Летанг. Сейчас уже подобная ситуация невозможна, потому что с тех пор «красные крылья» переехали из Западной конференции в Восточную и ушли в глубокую перестройку. Из нее команда вроде бы начала выходить в нынешнем сезоне, но до уровня попадания в плей-офф пока все-таки дотянуться не смогла.

«Питтсбург» же рассчитывает на успешное выступление в Кубке Стэнли и под это дело выменял у «Анахайма» нападающего Рикарда Ракелля, который постепенно осваивается в новой обстановке.

Но главным героем отчетного матча стал не он, а Малкин. Российский нападающий пропустил из-за болезни предыдущую встречу против «Рейнджерс», которую «Пенс» проиграли с треском — 1:5. Сам Евгений еще недавно переживал спад в игре и на протяжении шести встреч подряд вообще не набирал очков, однако затем отличался в трех играх кряду заброшенной шайбой. Щербакова обошла Валиеву и не оставила шансов команде Медведевой и Кондратюка В заключительный день Кубка Первого канала по фигурному катанию команды под руководством... 27 марта 22:49

Против «Детройта» участие россиянина в игре было под вопросом, но в итоге он вышел просто блестяще. Хорош вообще был весь «Питтсбург». Так, в первом периоде в воротах Алекса Недельковича побывали две безответных шайбы. Сначала Каспери Капанену удался результативный бросок, а затем латвиец Тедди Блюгер завершил выход два в один.

Во втором отрезке все продолжилось с самого начала. Уже на второй минуте Малкин реализовал с передач Летанга и Кросби численный перевес, а на третьей ветеран Джефф Картер отличился при игре в меньшинстве.

Неделькович, пропустивший четыре шайбы после 12-ти бросков в створ его ворот, отправился на скамейку запасных, а в игру в воротах «Ред Уингз» вступил Келвин Пикар. Этот голкипер был в срочном порядке вызван перед матчем из АХЛ, а в предыдущий раз на уровне НХЛ выходил на лед 28 января, когда «Детройт» по буллитам (3:2 Б) обыграл... «Питтсбург».

Но эта встреча с «пингвинами» не задалась и у Пикара. Малкин и Кросби вскоре организовали в большинстве гол броском в касание для Брайана Раста, а затем россиянин оформил дублем броском с кистей с дальнего пятака.

«Детройт» попробовал вернуться в игру, когда Дилан Ларкин реализовал большинство в формате «пять на три», а Якуб Врана обокрал Майка Мэттисона в концовке второго периода.

Но это так и осталось вспышкой, потому что потому что Кросби еще до сирены на второй перерыв снова зажег красный свет за воротами гостей.

Мэттисон исправился в начале третьей 20-минутки, когда в большинстве сделал голевой пас на Дэнтона Хайнена, а вскоре Пикар получил травму и вынужден был покинуть лед.

В игру вернулся Неделькович, но это точно был не его день. Всего 22 секундами спустя Малкин оформил хет-трик и теперь имеет 32 (16+16) очка в 30 играх, которые провел в этом сезоне, начиная кампанию в лазарете после операции на колене.

В оставшееся время по разу отличились еще Брайан Бойл и новичок хозяев Ракелл, который не только забросил в этом матче свою первую шайбу в форме «пингвинов», но и сделал первые две голевые передачи за команду.

Для «Ред Уингз» этот матч стал вторым только за последнее время, когда они пропустили двузначное число шайб. 26 февраля было поражение от «Торонто», но тогда и сам «Детройт» назабивал прилично — 7:10.

«Питтсбург» забросил 11 шайб и больше за матч в третий раз за последние 26 лет, а Малкин оформил свой первый хет-трик за четыре года и 13-й за карьеру в НХЛ.

«Думаю, он становится лучше с каждой игрой. Когда он демонстрирует свой лучший хоккей, становится одним из немногих игроков, кто способен в одиночку решать исходы матчей. Он — талант поколения», — похвалил российского нападающего главный тренер «Пенс» Майк Салливан.

Благодаря этой победе «пингвины» поднялись на второе место в Столичном дивизионе и на три очка отстают от «Каролины», которая при этом имеет еще два матча в запасе.

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 ОТ

Еще не так давно подобного никто не мог предположить, но теперь «Миннесоту», ведомую Кириллом Капризовым, называют настоящим претендентом на Кубок Стэнли. И она это на данном отрезке сезона подтверждает в каждом матче. В этот раз «Уайлд» принимала на своем льду «Колорадо» — лидера лиги и главного контендера от Западной конференции. Собственно, многие прочат встречу этих команд в плей-офф (правда, из-за дивизионного соперничества она может произойти не в финале конференции, а во втором раунде). Унылая победа после нокдауна: Тим Цзю успешно продолжает путь боксера Действующий обладатель чемпионских титулов WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе Тим Цзю... 27 марта 16:21

К матчу с «Эвеланш» «дикари» подошли с пятью победами подряд в активе, а их стартовый голкипер Кэм Тэлбот вообще выиграл свои предыдущие семь стартов. Похоже, он не собирается отдавать место на последнем рубеже Марку-Андре Флери, выменянному на дедлайне у «Чикаго».

Хозяева начали здорово, и во втором периоде Кирилл Капризов реализовал большинство, открыв счет. Для него этот гол стал уже 36-м в сезоне, а набранное очко — 81-м.

Россиянину остается всего два балла до результата Марьяна Габорика, установившего в сезоне-2007/08 клубный рекорд с 83 баллами. А играть в этом году еще прилично!

Правда, в третьем отрезке «лавина» вроде бы перевернула игру. Назем Кадри сравнял счет, а Микко Рантанен даже вывел гостей вперед. Отличился финн в большинстве, и денверцы хотя бы раз реализовывают лишнего уже на протяжении семи встреч.

Однако Райан Хартман смог перевести противостояние в овертайм, а там Кевину Фиале понадобилось всего 15 секунд, чтобы принести «Миннесоте» победу. Сделал он это в большинстве, так как Эрик Джонсон в концовке основного времени сфолил на Тайсоне Джосте. Интересно, что в последний день обменов Джоста «Уайлд» выменял как раз у «Колорадо».

Другие матчи

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:4 ОТ

«Нэшвилл Предаторз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:4

«Виннипег Джетс» — «Аризона Койотис» — 2:1 ОТ

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 5:2

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:2 Б

Михаил Сергачев стал первой звездой матча против «Айлендерс», оформив в третьем периоде гол и передачу. На счету защитника два броска, три силовых приема, один блок и показатель полезности +2. Голевым пасом на него отметился Никита Кучеров, а Андрей Василевский не только одержал очередную победу, отразив 23 броска из 24-х, но и сам сделал первый в сезоне голевой пас. У «Айлендерс» поиграли оба российских вратаря, причем Семен Варламов по ходу игры заменил Илью Сорокина из-за травмы. Каждый из них пропустил по две шайбы. Десятикратный чемпион России: Большунов пришел первым в скиатлоне Российские лыжники в рамках национального первенства определили победителя в скиатлоне — им... 27 марта 14:14

Артемий Панарин отметился 17-м голом в сезоне и поучаствовал в победе «Рейнджерс» над «Баффало», которую удалось достичь только в овертайме, несмотря на солидное игровое преимущество. Александр Георгиев на последнем рубеже «синерубашечников» отразил только 13 бросков из 17-ти, но все же одержал победу.

Дубль Якова Тренина, оформившего 16-й и 17-й голы в сезоне, позволил «Нэшвиллу» одержать важнейшую волевую победу над «Филадельфией» в гонке за попадание в плей-офф. Россиянин стал второй звездой матча, нанеся четыре броска, проведя пять силовых приемов и заработав показатель полезности +3.

14-й гол в сезоне забил форвард «Торонто» Илья Михеев в победном матче против «Флориды», у которой Сергей Бобровский остался в запасе.