«Отмечу в поезде в Москву»: Щербаковой исполнилось 18 лет

Российской фигуристке Анне Щербаковой, олимпийской чемпионке, чемпионке мира и трехкратной чемпионке России, исполнилось 18 лет. «Газета.Ru» рассказывает о карьерном пути самой успешной воспитанницы Этери Тутберидзе, которая всегда была на виду, но никогда не считалась примой поколения.

Может закончить

Анна Щербакова стала совершеннолетней. Свое 18-летие она отмечает сразу по окончании Кубка Первого канала в качестве лучшей фигуристки планеты. На ее счету титулы олимпийской чемпионки и чемпионки мира, а на взрослом чемпионате России она побеждала три раза подряд.

«В поезде по дороге в Москву отмечу, больше никаких планов нет. Как изменится жизнь, сложно представить, надо пожить в 18 лет, чтобы понять. Пока никак ничего не изменилось. На права учусь, в планах машина есть», — цитирует возвращающуюся с КПК из Саранска именинницу «Р-Спорт».

Спросили ее и о дальнейших карьерных планах, которые у фигуристки пока выглядят неопределенными.

«В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура. Непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации. Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону. Это напрямую повлияет на мое решение», — добавила Щербакова.

Напомним, что из-за военной спецоперации Российской Федерации на территории Украины Международный союз биатлонистов (ISU) отстранил спортсменов из России от участия в соревнованиях. Так, Щербакова пропустила чемпионат мира во Франции, где в отсутствии отечественной команды победила японка Каори Сакамото.

Непонятно на данный момент, смогут ли российские фигуристы и фигуристки выступать на международном уровне в следующем сезона. Так что вариант с окончанием Анной карьеры реален. Но даже в этом случае ее путь уже вышел феноменальным.

Начало карьеры

В фигурное катание спортсменка пришла очень рано — в возрасте трех с половиной лет. Родители сразу отвели ее на каток «Хрустальный», где работало на тот момент отделение школы «Самбо-70».

Правда, занималась Аня поначалу под руководством Юлии Красинской и Оксаны Булычевой, а к Этери Тутберидзе попала в 2013 году в возрасте девяти лет, так что вполне может считаться ее полноценной воспитанницей.

Карьера Щербаковой на юниорском уровне началась с сезона-2017/18, но началась не с выступлений, а с тяжелой травмы — перелома ноги, от которого спортсменка восстанавливалась на протяжении полугода.

Вернувшись на лед уже после Нового года, она стала только 13-й на юниорском первенстве страны. Причем Анна, которая впоследствии прославится своей феноменальной стабильностью, завалила произвольную программу, в которой стала только 16-й, в то время как после короткого проката шла на восьмом месте.

На том турнире Щербакова проиграла не только расположившимся на первых двух строчках коллегам по группе Тутберидзе Александре Трусовой и Алене Косторной, но и ставшей третьей Станиславе Константиновой, Анастасии Губановой, Дарье Паненковой, Анастасии Таракановой, Анастасии Гуляковой и даже Анастасии Костюк.

Правда, уже через месяц на юниорском финале Кубка России Анна одолела всех соперниц, включая Трусову, которую опередила на почти два балла. И вот тут как раз была именно стабильность: после короткой программы Щербакова стала третьей, а в произвольной заняла второе место как раз после Трусовой. Но та в первой части соревнований была и вовсе шестой.

Троица Тутберидзе

Уже первый полноценный год ученицы Тутберидзе получился очень продуктивным. Болельщики уже вовсю именовали троицу сильнейших юниорок «Хрустального» — ТЩК — по первым буквам фамилий.

Но при этом Трусова и Косторная находились на шаг впереди. Тот перелом ноги притормозил карьеру Анны, в то время как Александра и Анна уже имели по золоту и серебру соответственно в финале Гран-при, на чемпионате России, чемпионате и чемпионате мира в своей возрастной категории.

В новом кампании-2018/19 Трусова с Косторной остались в юниорском топе, поменявшись местами на всех главных турнирах, но Щербакова к ним максимально подтянулась.

Она выиграла два этапа юниорского Гран-при, правда, в финале серии выступила неудачно. Щербакова замыкала шестерку после короткой программы, а в произвольной упала с четверного лутца и смогла подняться только на одну строчку, опередив кореянку Ким Е Им, но уступив всем четырем другим российским участницам.

Тот старт так и остается для Анны последним на данный момент, в котором она оказалась за чертой призеров.

На юниорском чемпионате России она выиграл бронзу, став третьей вслед за Трусовой и Косторной. В отсутствии Алены финишировала вслед за Александрой на юниорском чемпионате мира, причем лидировала после короткой программы.

Прорыв к победам

Но главным прорывом стал взрослый чемпионат России. Хотя на международном уровне ТЩК еще не имели право выступать среди взрослых, на национальном в сезоне-2018/19 им уже было это позволено. И они сотворили сенсацию.

Троица Тутберидзе заняла весь пьедестал почета! И это при участии в турнире Алины Загитовой и Евгении Медведевой, героинь предыдущего сезона. И если искавшая себя под руководством Брайана Орсера Медведева провалилась в короткой программе (14-е место) и по итогам произвольной смогла по сумме прокатов подняться лишь на седьмую строчку, то Загитова уверенно лидировала в первой части соревнований.

Но и олимпийская чемпионка Пхенчхана не обошлась без ошибок, завалив произвольный прокат и оставшись в итоге только пятой.

Но главное, что Щербакова, которая после короткой программы была лишь пятой (пусть второе и пятое места разделяло меньше балла), смогла откатать сильнее всех и выиграла сенсационное золото, выйдя со своими двумя четверными лутцами из тени конкуренток.

И это было первое из трех подряд золотых выступлений Анны на взрослых чемпионатах страны. Трусова и Косторная менялись позициями на пьедестале друг с другом, но оставались позади.

В 2021 году обе коллеги по группе покинули Тутберидзе, а Анна осталась. Она, как не раз утверждали инсайдеры, является любимицей хореографа Даниила Глейхенгауза, но если это и так, то спортсменка заслужила это своими качествами и стабильностью.

Щербакова больше не исполняет четверной тулуп после перелома ноги, но разучила и представила на соревнованиях четверной флип.

Она стала второй в финале Гран-при, взяла серебро на чемпионате Европы и вместе со всеми не смогла выступить в 2020 году из-за пандемии коронавируса на чемпионате мира.

Зато выиграла его годом позже, подтвердив гегемонию, которую установила внутри страны в жесточайшей конкуренции.

Триумфальный Пекин

Проблемой поколения Трусовой, Щербаковой и Косторной изначально был год рождения. В современном женском фигурном катании лидеры сменяются стремительно и топы имеют очень мало времени на пике до начала полового созревания, которое меняет организм и ломает прыжки.

Прайм этих девушек пришелся на середину олимпийского цикла, а к Играм в Пекине в том же «Хрустальном» дозрела Камила Валиева.

Новая суперзвездная ученица Тутберидзе стала второй на национальном первенстве в 2021 году, но уже в олимпийском сезоне катком прошлась по соревнованиям и выиграла в том числе и ЧР, оставив Анну на второй строчке. Та же диспозиция была и на предолимпийском чемпионате Европы.

В Китай Валиева летела в статусе столь явного фаворита, что на командном турнире ей отдали обе программы, лишив также вошедших в сборную Щербакову с Трусовой шансов на «халявную» золотую медаль.

Единственным их шансом оставался личный турнир, и там Валиева уверенно забрала короткую программу, но не справилась с давлением в произвольной. Там, конечно, сказалась история с положительной допинг-пробой, временным отстранением и его отменой.

Вот только это история Валиевой, а Щербакова смогла выдать блестящий произвольный прокат и одолела всех, включая Трусову, которая исполнила огромное количество четверных прыжков, но все же не дотянулась до соотечественницы по сумме.

Если Анна Щербакова действительно решит не продолжать карьеру, она все равно останется в истории фигурного катания как великая чемпионка, выдающаяся спортсменка, которая прославилась и сложностью элементов, и их исполнением, и стабильностью. Благодаря сочетанию этих компонентов ее успех стал настолько всеобъемлющим.