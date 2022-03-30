Сборная на пьедестале: Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России

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Подоспел комментарий Дмитрия Лазовского.

«Только что увидел, что занимаю четвертую позицию. Но все равно приятно, рад, что удалось отработать чисто. Не было свежести на трассе — у нас был небольшой сбор, на нем делался упор как на будущие свершения, так и на поддержку формы. Условия шикарные, как только мы сюда приехали, все время была солнечная погода, только один день пасмурный был. Идеальная трасса, мне здесь очень понравилось в конце сезона» — приводит слова Лазовского пресс-служба СБР.