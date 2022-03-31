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Спорт

Российские и белорусские биатлонисты бегут смешанную эстафету на ЧР. LIVE

Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета. ОНЛАЙН

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На Открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени стартует смешанная эстафета 2х6 км + 2х7,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:01

Гербулова из Красноярска 5 из 5. Она на 24 секунды от Каплиной отстает. Белоруссия-1 на третьей строчке. За Белоруссию Анна Сола на втором этапе бежит. Но на минуту Сола от лидера отстает.

12:00

Каплина 5 из 5. Соперницы еще не начали стрелять.

11:58

Каплина на дистанции на три секунды увеличила отрыв от Гербуловой.

11:53

Каплина закрывает 5 из 5, Хмао-Югра-1 сохраняет лидерство в гонке. Гербулова из Красноярска вторая (+16,1), Гаврилова их ХМАО-Югра-2 и Знакова из Удмуртии отстают на 40 секунд. Остальные уже в минуте от лидера.

11:52

Каплина немного растеряла преимущество Резцовой, но еще есть 13-секундный гандикап.

11:49

Белоруссия-1 только на восьмой строчке с минутным отставанием.

11:47

На последнем круге Резцова в два раза увеличила свое преимущество от второго места.

11:43

Резцова из ХМАО-Югра-1 на первое место вырывается после второй стрельбы, напомним. На второй строчке идет сборная Красноярска, замыкает тройку Удмуртия. Они отстают от Резцовой на 8 секунд. ХМАО-Югра-2 на четвертом месте с отставанием в 20 секунд. Новосибирск с полуминутным отставанием на пятом месте. А вот Беларуские спортсмены отстали уже серьезно.

11:37

Белоруска Леценко вырывается после первой стрельбы на первое место. Кулакова из Красноярского края на второй позиции, Ленькова, представляющая Новосибирскую область замыкает тройку сильнейших. Но пока десять сборных идут практически вровень. Кристина Резцова также не отстает.

11:33

Плотно бегут спортсмены. Пока никто не отстает, но и в отрыв никто не убежал. Все должно поменяться после первой стрельбы.

11:31

Спортсмены ушли на старт!

11:25

Старт-лист

1. Тюменская область-1 (Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Вячеслав Малеев, Александр Логинов)

2. Беларусь-1 (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов)

3. Башкортостан (Мария Дубровская, Карина Бахтина, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)

4. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков, Семен Сучилов)

5. Удмуртия (Ульяна Нигматуллина, Илона Знакова, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов)

6. Санкт-Петербург (Анна Старовойтова, Анна Тинякова, Евгений Фадеев, Василий Томшин)

7. Новосибирская область (Софья Ленькова, Анна Никулина, Роман Еремин, Даниил Серохвостов)

8. ЯНАО (Резеда Сибгатуллина, Кристина Токарева, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев)

9. Красноярский край (Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова, Данил Мальцев, Михаил Айкинский)

10. Московская область (Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов)

11. ПФО (Вера Румянцева, Анна Кунаева, Даниил Усов, Александр Бектуганов)

12. Беларусь-2 (Аделина Сабитова, Юлия Ковалевская, Степан Данилов, Иван Тулатин)

13. ХМАО-Югра-2 (Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин, Никита Поршнев)

14. Тюменская область-2 (Ксения Шнейдер, Мария Кретова, Игорь Шетько, Андрей Вьюхин)

15. ХМАО-Югра-3 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Дмитрий Иванов, Вадим Филимонов)

11:20

Старт запланирован на 11:30 мск.

11:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! На Открытом чемпионате России по биатлону спортсмены готовятся выйти на старт в смешанной эстафете. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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