Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Путин подписал указ о призыве в армию почти 135 тысяч... 11:58
Российские военные взяли под контроль поселок Золотая Нива... 11:56
В ЕБРР спрогнозировали падение экономики России на 10%... 11:55
Рашкин решил «завязать с охотой» после пережитого... 11:53
Дело о контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США... 11:49
В Оружейной палате откроется выставка «Кремлевский сервиз... 11:48
WhatsApp продолжит работать у россиян в апреле 11:44
Кабмин включил в список жизненно важных медикаментов препарат от... 11:40
Росгвардия сообщила о задержании сотрудника СБУ в Киевской... 11:38
Почти 50% турок обвиняют НАТО и США в кризисе на Украине 11:38
Спорт

Решается судьба российского футбола: в Катаре проходит конгресс ФИФА. LIVE

В Дохе проходит 72-й конгресс Международной федерации футбола. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
В Катаре проходит 72-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА). На нем может быть поднят вопрос дальнейшего членства Российского футбольного союза (РФС). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:52

Между тем, следующий пункт повестки касается приостановления членства ассоциации или исключения из ФИФА. Ждем.

11:50

Джанни Инфантино предоставляет слово генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейесусу. Он расскажет, как мир преодолел пандемию коронавируса и как через это прошло футбольное сообщество.

close
100%
11:49

210 членов ФИФА присоединились к конгрессу лично или онлайн, констатирует Самура. Она подтверждает, что конгресс собран в соответствии с уставом.

11:39

Следующий пункт повестки — утверждение соответствия 72-го конгресса уставу ФИФА. Слово берет генеральный секретарь Фатма Самура, она проводит перекличку ассоциаций-участниц конгресса.

close
100%
11:34

Инфантино объявляет траурную минуту в память о членах стран-ассоциаций ФИФА и о деятелях футбола, которые ушли из жизни со времени предыдущего конгресса. В их числе Герд Мюллер и младший брат Диего Марадоны — Уго. Также объявлена минута молчания в память о жертвах пандемии коронавируса и военных конфликтов.

11:32

Перед собравшимися выступил премьер-министр Катара шейх Халид бин Халифа бин Абдул Азиз аль Тани. Он поблагодарил всех гостей и пообещал, что Катар проведет чемпионат мира на высочайшем уровне, докажет, что это страна возможностей и страна, где сбываются мечты.

close
100%
11:24

Инфантино произнес слова приветствия в адрес представителей руководства Катара, членов делегаций и легенд мирового футбола, которые также приехали в Доху.

close
100%
11:13

Конгресс открывает президент ФИФА Джанни Инфантино. Он посетовал, что далеко не все смогли лично присоединиться к конгрессу из-за ограничений на перемещения в ряде стран.

11:00

Заседание начинается, пока что гостям озвучивают правила безопасности. В ближайшие минуты ничего интересного для России не ожидается: конгресс стартует с протокольных мероприятий — приветствия участников и подтверждения, что он был собран в соответствии с уставом ФИФА.

10:55

Мы будем информировать вас о самых ярких и интересных событиях сегодняшнего конгресса. Отметим, что в повестке дня есть пункт, касающийся приостановления членства или исключения ассоциации-члена ФИФА. Согласно расписанию, обсуждение этого вопроса намечено на 11:43 мск. Коснется ли это России? Скоро узнаем.

10:50

Достоверно неизвестно, будет ли на деле поднят вопрос членства РФС в ФИФА и санкций в отношении российского футбола. Однако, по данным СМИ, не исключено, что речь может пойти о приостановке членства РФС или вовсе об исключении организации из международного футбольного сообщества.

10:45

Начало мероприятий запланировано на 11:00 мск. На конгрессе делегацию РФС возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев, также в нее войдет Алексей Сорокин, возглавлявший оргкомитеты ЧМ-2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

10:40

Здравствуйте, уважаемые читатели! В столице Катара Дохе все готово для начала 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), на котором, возможно, решится судьба российского футбола и членства Российского футбольного союза (РФС). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию конгресса.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+