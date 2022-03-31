Решается судьба российского футбола: в Катаре проходит конгресс ФИФА. LIVE

11:34

Инфантино объявляет траурную минуту в память о членах стран-ассоциаций ФИФА и о деятелях футбола, которые ушли из жизни со времени предыдущего конгресса. В их числе Герд Мюллер и младший брат Диего Марадоны — Уго. Также объявлена минута молчания в память о жертвах пандемии коронавируса и военных конфликтов.