«Если бы не сильный характер, Тутберидзе бы всех послала»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в интервью Metaratings.ru поделился мнением об отстранении российских спортсменов от чемпионата мира по фигурному катанию, допинговом скандале на Олимпиаде с участием Камилы Валиевой, о срыве Александры Трусовой после Игр и о возможном завершении карьеры Анны Щербаковой.

Об отстранении российских фигуристов от чемпионата мира

Чемпионат мира по фигурному катанию прошел во французском Монпелье с 21 по 27 марта. Российские спортсмены во время турнира соревновались на Кубке Первого канала.

«К этому чемпионату серьезно не относился изначально. Это как отрубить человеку ногу и сказать: «Беги, беги быстрее». Вся эта наигранная радость вызывает только отвращение. Мол, наконец-то этих русских нет, теперь мы самые сильные во Вселенной. Ну, смешно, честно. Реальных состязаний не состоялось. Все это псевдочемпионат», — заявил Железняков, отметив, что этот турнир был неполноценным из-за того, что от него отстранили самых сильных спортсменов.

Железняков считает, что отстранение фигуристов от международных стартов продлится минимум два года, но главное, чтобы не началась третья мировая война.

«Тогда спорт уже не увидит человечество никогда, потому что человечества не станет. Не дай Бог, конечно», — добавил он. «Фигурное катание на этом не закончится»: что говорят о возможном уходе Щербаковой из спорта Российская фигуристка Анна Щербакова, которая сегодня празднует свой 18-й день рождения, заявила... 28 марта 22:45

В то же время специалист уверен, что российские фигуристы не будут менять спортивное гражданство.

«Особенно спортсмен не захочет выступать за страну, которая враждебно к нам настроена, а таких очень много благодаря западной пропаганде и истерии. Мы же для них теперь корень зла. Мое мнение: переходы если и будут, то исключительно в редких случаях», — сказал Железняков.

О допинговом скандале с Камилой Валиевой на Олимпиаде

В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин. Результаты теста стали известны после командного турнира Олимпиады, на котором Россия завоевала золото. Валиевой разрешили участвовать в личных соревнованиях, но разбирательство все еще продолжается. «Скорее всего, РФС забанят и забаррикадируют»: чего ждать от конгресса ФИФА 31 марта в Катаре пройдет конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором может... 29 марта 20:19

Железняков отметил, что он не может залезть в душу Валиевой, да и расспрашивать ее лично после того, что она перенесла, будет некорректно.

Он считает, что Валиева была подавленной, но родные, друзья и поддержка миллионов ее вывели из этого состояния. Железняков заявил, что Камила ментально повзрослела сразу лет на двадцать после такой суровой жизненной школы.

«У меня три варианта, как препарат попал в кровь спортсменки: или это обыкновенная подстава (подлили, подсыпали в еду или напиток), или политика (откровенный заказ, провокация и фальсификация), или случайное попадание в организм (грязный продукт). Употребление Камилой допинга осознанно полностью исключаю.

Но как теперь что-либо доказать или опровергнуть? В свете последних событий нашу защиту никто и слушать не станет, к сожалению», — предположил Железняков.

Хореограф уверен, что виновных в этой ситуации нужно серьезно наказать, но он не верит в честность и справедливость из-за того, что в дело вступила политика.

«Могут просто подставить любого и сделать козлом отпущения. Так что этот змеиный клубок ох как нелегко теперь распутать», — поделился Железняков своим мнением.

О срыве Трусовой после Олимпиады

У фигуристки Александры Трусовой после произвольной программы произошел нервный срыв. Перед этим Трусова набрала по сумме двух программ 251,73 балла, уступив золото Анне Щербаковой (255,95 балла).

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед!» — говорила тогда Трусова.

Железняков заявил, что не ожидал от Трусовой такой реакции, но это был просто нервный срыв. «Отмечу в поезде в Москву»: Щербаковой исполнилось 18 лет Российской фигуристке Анне Щербаковой, олимпийской чемпионке, чемпионке мира и трехкратной чемпионке России... 28 марта 21:35

«Не забывайте, что это подростки, в общем-то дети, которые находятся под огромным грузом ответственности перед всей страной. А вот тому, кто заснял это все, наслаждаясь тем, какие кадры уловил, я бы оторвал руки и голову за беспардонство и свинство.

Саша в каком-то плане упертая. Но, кстати, если бы не ее упертость, то она не вошла бы в историю как лучшая квадистка мира. Правда, с другой стороны, эта черта характера не сыграла ей в плюс. Все мы индивидуальны, со своим характером и заморочками, и я Сашу не осуждаю за ее характер, она тот еще боец», — считает Железняков.

Об Этери Тутберидзе

«Этот цикл был безумно тяжелым. Эти переходы, эта пандемия, эта Олимпиада, которая все соки из команды высосала. За всю историю работы с Этери Георгиевной я такого еще не видел.

Мне кажется, если бы не сильный характер Этери, она бы всё и всех уже давно послала бы и жила себе спокойной жизнью. Но эта женщина — скала. Вот с кем я в разведку пойду, так это точно с ней», — сказал Железняков.

О возможном завершении карьеры Щербаковой

После Кубка Первого канала Анна Щербакова объявила о возможном завершении карьеры.

Железняков считает, что Щербакова всего добилась в спорте, у нее отличная карьера, и все это далось большим трудом и прохождением через неимоверные трудности.

«Если она решит завершить спортивную карьеру, то, думаю, все примут этот выбор», — сказал он.