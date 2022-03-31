«Обошлось без последствий»: Тимощук попал в ДТП в Петербурге

Украинский тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук угодил в дорожно-транспортное происшествие по дороге на тренировку команды. По словам генерального директора клуба Александра Медведева, специалист не пострадал.

Анатолий Тимощук снова оказался в центре внимания новостных агентств. На этот раз украинский тренер санкт-петербургского «Зенита» попал в дорожно-транспортное происшествие. Случилось это по дороге на тренировку первой команды сине-бело-голубых.

В самой аварии никто не пострадал, однако при этом Тимощук не успел на тренировку и вынужден был пропустить занятие.

«С Анатолием все в порядке. Обошлось без последствий для здоровья. Тимощук уже вернулся в строй, работает!» – рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев «Чемпионату».

По информации источника, в ДТП машина тренера лишь немного соприкоснулась с другим автомобилем, а сам он уже прибыл на базу сине-бело-голубых. «Инфантино провел хорошую работу»: Россия остается членом ФИФА 31 марта прошло заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Существовала вероятность, что... 31 марта 16:27

Ассистентом главного тренера «Зенита» Тимощук работает с 2017 года. Начал он еще в конце сезона-2016/17 при румыне Мирче Луческу, затем остался в тренерском штабе при итальянце Роберто Манчини и сохранил свой пост в команде Сергея Семака, под руководством которого «Зенит» три последних кампании становился чемпионом страны и лидирует в этом году.

Тимощук еще в бытность футболистом выступал за сине-бело-голубых. Он пришел в команду в 2007 году из донецкого «Шахтера», стал ее капитаном и через два года уехал не куда-нибудь, а в мюнхенскую «Баварию», успев выиграть чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

После четырех лет в Бундеслиге полузащитник еще на два сезона вернулся в Россию, снова стал чемпионом РПЛ, а потом отправился доигрывать в казахстанский «Кайрат».

Ну а дальше началась его тренерская карьера. Получив лицензию категории PRO, Анатолий устроился в ставший для него фактически родным «Зенит», за который он отыграл 150 матчей.

Не покинул он Северную столицу и после начала военной спецоперации РФ на Украине, что привело к кампании против бывшего капитана национальной команды. «Если бы не сильный характер, Тутберидзе бы всех послала» Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в интервью Metaratings.ru поделился мнением об... 31 марта 12:13

В итоге Тимощук, проведший 144 матча за сборную Украины и забивший в них четыре мяча, был лишен на родине всех званий и регалий. Федерация футбола страны даже аннулировала его тренерскую лицензию, с чем категорически не согласился «Зенит».

Кроме того, Анатолий был лишен звания почетного гражданина Луцка, уроженцем которого является.

О ситуации с бывшим партнером по сборной Украины высказался ныне также работающий тренером Сергей Ребров, в свое время выступавший в РПЛ за казанский «Рубин».

«К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине», — цитирует Реброва «Команда №1»

— Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью – и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь».

А вот знаменитый российский футболист, экс-одноклубник Тимощука по «Зениту», а ныне телеэксперт Роман Широков считает, что ситуация еще будет отыграна назад.

«Думаю, что это ненадолго. Сейчас закончится эта история, и все вернут. Тимощук много сделал для украинского футбола. Сейчас ситуация такая, что там всех под ножи пускают. Не думаю, что это настолько сильно заботит Анатолия. Думаю, все вернется, — приводит слова Широкова в своем Telegram-канале журналист Сергей Егоров. Белорусы выиграли смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону На Открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени прошла смешанная эстафета 2х6 км + 2х7,5 км... 31 марта 12:54

— Он здесь уже с 2007 года с перерывом на четыре года. У него, наверное, родственники и друзья как по ту сторону, так и по эту – как на Донбассе, так и здесь».

«Зенит» в данный момент продолжает подготовку к матчу чемпионата Российской премьер-лиги против «Сочи», с которым сыграет на выезде 3 апреля. В данный момент, за восемь туров до финиша, сине-бело-голубые, располагаясь на первой строчке, на пять очков опережают столичное «Динамо» и на шесть московский ЦСКА.