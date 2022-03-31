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Спорт

Вернуться на вершину рейтинга: Медведев играет с Хуркачем. LIVE

Теннис. Майами. Четвертьфинал. Даниил Медведев — Хуберт Хуркач. ОНЛАЙН

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters
В четвертьфинале «Мастерса» в Майами россиянин Даниил Медведев играет с поляком Хубертом Хуркачем, прошлогодним победителем турнира. В случае победы россиянин вернется на первую строчку рейтинга АТР. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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21:13

Сорвал Медведев прием — 6-7, на приеме сет-пойнт у поляка.

21:12

Медведев вошел в корт с приема, Хуркач выполнил серв энд воллей и не попал с лета по длине от сетки — 6-6. Обратным минибрейком отыграл сетбол россиянин.

21:12

Не прошла первая.

21:12

И первый будет у поляка на его подаче! Ошибся Медведев в сложном розыгрыше, который почти вытащил — 5-6.

21:11

Эйс — 5-5. В решающую фазу входит тай-брейк. Сейчас пойдут сетболы.

21:10

Завязался розыгрыш, но в итоге Даниил не перебил сетку — 4-5.

21:10

Блестящая подача поляка — 4-4.

21:09

Атаковал переводом по линии с бэкхенда в розыгрыше со второй подачи Медведева Хуркач, но угодил в сетку — 4-3.

21:08

Не принимает поляк подачу перед переходом — 3-3.

212:07

Хуркач выбежал к сетке, но Даниил сыграл идеально — 2-3, обратный минибрейк.

21:07

Теперь на своей подаче берет очко поляк — 1-3.

21:07

Классно принимает второй мяч Хуркач, бежит к сетке и делает с лета минибрейк — 1-2.

21:06

Медведев отвечает своей отличной подачей — 1-1.

21:05

Тай-брейк Хуркач начинает эйсом — 0-1.

21:05

И еще очко с подачи — 6:6. Сейчас будет тай-брейк.

21:04

Прием в аут — 40:0.

21:04

Долгий обмен ударами по диагонали, потом Медведев начал менять направления и дожал соперника, хотя Хуркач отбивался очень здорово. Розыгрыш на 19 ударов был — 30:0.

21:03

Прием в сетку от поляка — 15:0.

21:01

Завершает гейм подачей поляк — 5:6. Гарантировал себе тай-брейк Хуркач.

21:00

Бриллиантовый по точности удар с бэкхенда в самый угол корта на приеме второй подачи от Медведева — 40:30.

20:59

Хуркач продавливает в атаке — 40:15.

20:59

Давил Медведев и дождался слишком длинного удара соперника — 30:15.

20:58

Еще один непростой и долгий розыгрыш берет Хуберт — 30:0.

20:57

Даниил в фирменном стиле оборонялся, но Хуркач все-таки реализовал перевес — 15:0.

20:56

И очко с подачи — 5:5. Сравнял счет Даниил!

20:55

Хуркач вышел к сетке и вроде держал ситуацию в руках, но Медведев шикарно обвел — 40:30.

20:55

Здесь в аут форхендом по диагонали пробил Даниил — 30:30.

20:54

Хуркач классно атакует вторую подачу, но Медведев тянет и выравнивает розыгрыш, а потом поляк не попадает в заднюю линию — 30:15.

20:53

В ноги принял поляк, и Даниил выгреб в аут по длине — 15:15.

20:53

И на своей подаче первый розыгрыш берет Даниил — 15:0.

20:51

Принимает Медведев, а вылетевший вперед соперник с лета играет в сетку — 4:5. Россиянин сделал обратный брейк в момент, когда соперник подавал на партию! Пока все идет, как в матче с Бруксби.

20:50

Эйс — 15:40, еще два брейк-пойнта есть.

20:4

Напряженный розыгрыш, в котором дрогнул снова поляк — 0:40, тройной брейк-пойнт у Медведева!

20:49

И в такой момент первая двойная ошибка Хуркача — 0:30.

20:48

Переигрывает Медведев оппонента. В сетку пробил поляк — 0:15.

20:47

Догнал Медведев укороченный и сам укоротил. Хуркач тоже догнал, но уже не спас — 3:5. Поляк сейчас выйдет подавать на сет. Бруксби в прошлом матче против Медведева этого сделать не сумел.

20:46

С первой подачи аут у Медведева, а после точной второй — у Хуркача на приеме. Больше.

20:46

Классная подача и виннерс в угол с бэкхенда после приема поляка — 40:40.

20:45

Один отыгран подачей — 30:40, еще сет-пойнт есть.

20:5

Остро принимает поляк вторую подачу, и Даниил не попадает по длине — 15:40, двойной сет-пойнт на приеме!

20:44

Успешно атакует Даниил, в аут бьет соперник — 15:30.

20:43

Ох. Смэш через паузу с хафкорта пробивал Медведев и угодил в сетку — 0:30.

2:43

Медведев начинает с двойной ошибки. В каждом гейме на своей подаче делает... 0:15.

20:41

Все четко сделал поляк. Медведев почти достал, но почти не считается — 2:5.

20:40

Шикарная косая подача — больше.

20:39

Еще один долгий розыгрыш. Медведев опять гонял по углам, но в итоге Хуркач ошибся — ровно.

20:38

Затяжной розыгрыш. Хуркач атаковал и выскочил к сетке, Медведев пытался обвести, но мяч не поднял — больше.

20:37

И второй отыгрывает Хуркач — 40:40.

20:37

Такое не принять в корт — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

2:37

Классный виннерс от Медведева с бэкхенда — 15:40, и двойной брейк-пойнт на подаче поляка. Это впервые в матче.

20:36

Хорош Даниил — 15:30.

20:35

Вынуждает Хуберт Даниила пробить в аут — 15:15.

20:34

Побегал за мячами Даниил, но побегал не зря. Все тянул, и в итоге обвел вышедшего к сетке оппонента — 0:15.

20:34

Блестящий розыгрыш от Даниила. Ошибку оппонента он встретил уже у сетки — 2:4.

20:33

Отличная подача — больше.

20:32

Классным обратным кроссом с бэкхенда застает россиянин соперника врасплох — 40:40.

20:32

В розыгрыше на второй подаче Хуркач вышел к сетке, и россиянин не смог его обвести — 30:40, брейк-пойнт.

20:31

Аут у Хуркача на приеме второй подачи — 30:30.

20:30

Неудачно сыграл Медведев с лета у сетки, и Хуркач положил виннерс по прямой — 15:30.

20:30

Опять двойная ошибка — 15:15.

20:29

Агрессивно и удачно начинает свою подачу Медведев — 15:0.

20:27

Эйс и еще одно очко с подачи завершают этот гейм — 1:4.

20:26

В трос принимает Медведев, а от троса мяч уходит в коридор — 30:15.

20:25

Очко с подачи — 15:15.

20:25

Очень долгий первый розыгрыш на подаче Хуркача, и именно поляк в итоге пробивает в аут — 0:15.

20:23

Дожимает россиянин. В сетку пробил поляк — 1:3.

20:23

Снова двойная ошибка — 40:15.

20:23

Отбивался Хуркач, но в итоге не справился — 40:0.

20:22

Слабо вторую принимает поляк, и Медведев оказывается в атаке. Быстро реализовать не получается, но розыгрыш он все-таки забирает — 30:0.

20:21

Не попадает Хуркач в розыгрыше на первой подаче соперника — 15:0.

20:19

И аут по длине в розыгрыше у пытавшегося атаковать Даниила — 0:3. Тяжело Медведев опять входит в матч.

20:1

Вроде бы классно Медведев перевел в боковую линию с форхенда, но недостаточно коротко. Хуркач догнал и забил мощный виннерс — 40:0.

20:18

Прием в сетку — 30:0.

20:17

Переигрывает поляк соперника в непростом первом розыгрыше в гейме на его подаче. И опять укороченным — 15:0.

20:16

И двойная ошибка — 0:2. С брейком сразу повел Хуркач. В прошлом раунде Медведев начинал так же.

20:16

Тут уже аут у поляка в коротком размене — 15:40. Еще два брейк-пойнта.

20:16

И опять россиянин не попадает вторым ударом после приема соперника — 0:40, сразу же тройной брейк-пойнт.

20:15

С хафкорта бьет Медведев после приема поляка, но не попадает по длине — 0:30.

20:15

Сразу долгий розыгрыш на подаче россиянина. Хуркач атаковал, Даниил сумел отбить, но дальше последовал четкий укороченный — 0:15.

20:13

У Медведева аут с приема второй подачи — 0:1.

20:13

Медведев с трудом принимает сильную подачу, мяч летит медленно, Хуркач выверяет атаку, и россиянин не угадывает направление — 40:15.

20:12

Отличный короткий розыгрыш от Медведева — 30:15.

20:12

Очко с подачи — 30:0.

20:11

Аут с приема — 15:0.

20:11

Жеребьевку выиграл Медведев. И, как всегда, выбрал прием. Хуркач выходит на подачу.

20:09

Разминка близка к завершению. Скоро матч начнется.

20:05

Соперники появляются на корте. Кстати, победитель сыграет с тем, кто выиграет в противостоянии испанца Алькараса и серба Кецмановича.

20:00

Медведев и Хуркач не имеют богатой истории противостояния, но встретились уже трижды, причем в последние годы. И это было очень напряженно каждый раз.

Все матчи прошли в 2021 году. Сначала был четвертый круг «Уимблдона». Там Даниил Медведев владел инициативой и мог побеждать в трех сетах, но отпустил оппонента во втором. А четвертая партия была прервана дождем, и доигрывание россиянину совсем не удалось. Хуркач победил — 2:6, 7:6 (7-2), 3:6, 6:3, 6:3.

Реванш россиянин взял в четвертьфинале «Мастерса» в Канаде — 2:6, 7:6 (8-6), 7:6 (7-5). А в третьей встрече, в группе Итогового турнира АТР Медведев вышел в противостоянии вперед. И опять было драматично: 6:7 (5-7), 6:3, 6:4.

19:55

Даниил Медведев является второй ракеткой мира на данный момент и первым сеяным в Майами, так как вернувшийся на первую строчку рейтинга серб Новак Джокович пропускает американские «Мастерсы» из-за отсутствия у него вакцины от коронавируса. Медведев в случае выхода в полуфинал здесь гарантированно вернется на вершину рейтинга АТР. То есть ему осталось просто выиграть сегодня.

Но как раз обыграть Хуркача очень непросто. Поляк замыкает топ-10 рейтинга АТР и является очень крепким оппонентом. Кроме того, он является еще и действующим чемпионом «Мастерса» в Майами. Чтобы остаться в десятке, ему просто необходимо защитить титул, так что биться он будет изо всех сил.

19:50

В четвертьфинале «Мастерса» в Майами россиянин Даниил Медведев встречается с поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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