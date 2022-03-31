Вернуться на вершину рейтинга: Медведев играет с Хуркачем. LIVE

20:00

Медведев и Хуркач не имеют богатой истории противостояния, но встретились уже трижды, причем в последние годы. И это было очень напряженно каждый раз.

Все матчи прошли в 2021 году. Сначала был четвертый круг «Уимблдона». Там Даниил Медведев владел инициативой и мог побеждать в трех сетах, но отпустил оппонента во втором. А четвертая партия была прервана дождем, и доигрывание россиянину совсем не удалось. Хуркач победил — 2:6, 7:6 (7-2), 3:6, 6:3, 6:3.

Реванш россиянин взял в четвертьфинале «Мастерса» в Канаде — 2:6, 7:6 (8-6), 7:6 (7-5). А в третьей встрече, в группе Итогового турнира АТР Медведев вышел в противостоянии вперед. И опять было драматично: 6:7 (5-7), 6:3, 6:4.