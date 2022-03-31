Вернуться на вершину рейтинга: Медведев играет с Хуркачем. LIVE

В четвертьфинале «Мастерса» в Майами россиянин Даниил Медведев играет с поляком Хубертом Хуркачем, прошлогодним победителем турнира. В случае победы россиянин вернется на первую строчку рейтинга АТР. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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21:13
Сорвал Медведев прием — 6-7, на приеме сет-пойнт у поляка.
21:12
Медведев вошел в корт с приема, Хуркач выполнил серв энд воллей и не попал с лета по длине от сетки — 6-6. Обратным минибрейком отыграл сетбол россиянин.
21:12
Не прошла первая.
21:12
И первый будет у поляка на его подаче! Ошибся Медведев в сложном розыгрыше, который почти вытащил — 5-6.
21:11
Эйс — 5-5. В решающую фазу входит тай-брейк. Сейчас пойдут сетболы.
21:10
Завязался розыгрыш, но в итоге Даниил не перебил сетку — 4-5.
21:10
Блестящая подача поляка — 4-4.
21:09
Атаковал переводом по линии с бэкхенда в розыгрыше со второй подачи Медведева Хуркач, но угодил в сетку — 4-3.
21:08
Не принимает поляк подачу перед переходом — 3-3.
212:07
Хуркач выбежал к сетке, но Даниил сыграл идеально — 2-3, обратный минибрейк.
21:07
Теперь на своей подаче берет очко поляк — 1-3.
21:07
Классно принимает второй мяч Хуркач, бежит к сетке и делает с лета минибрейк — 1-2.
21:06
Медведев отвечает своей отличной подачей — 1-1.
21:05
Тай-брейк Хуркач начинает эйсом — 0-1.
21:05
И еще очко с подачи — 6:6. Сейчас будет тай-брейк.
21:04
Прием в аут — 40:0.
21:04
Долгий обмен ударами по диагонали, потом Медведев начал менять направления и дожал соперника, хотя Хуркач отбивался очень здорово. Розыгрыш на 19 ударов был — 30:0.
21:03
Прием в сетку от поляка — 15:0.
21:01
Завершает гейм подачей поляк — 5:6. Гарантировал себе тай-брейк Хуркач.
21:00
Бриллиантовый по точности удар с бэкхенда в самый угол корта на приеме второй подачи от Медведева — 40:30.
20:59
Хуркач продавливает в атаке — 40:15.
20:59
Давил Медведев и дождался слишком длинного удара соперника — 30:15.
20:58
Еще один непростой и долгий розыгрыш берет Хуберт — 30:0.
20:57
Даниил в фирменном стиле оборонялся, но Хуркач все-таки реализовал перевес — 15:0.
20:56
И очко с подачи — 5:5. Сравнял счет Даниил!
20:55
Хуркач вышел к сетке и вроде держал ситуацию в руках, но Медведев шикарно обвел — 40:30.
20:55
Здесь в аут форхендом по диагонали пробил Даниил — 30:30.
20:54
Хуркач классно атакует вторую подачу, но Медведев тянет и выравнивает розыгрыш, а потом поляк не попадает в заднюю линию — 30:15.
20:53
В ноги принял поляк, и Даниил выгреб в аут по длине — 15:15.
20:53
И на своей подаче первый розыгрыш берет Даниил — 15:0.
20:51
Принимает Медведев, а вылетевший вперед соперник с лета играет в сетку — 4:5. Россиянин сделал обратный брейк в момент, когда соперник подавал на партию! Пока все идет, как в матче с Бруксби.
20:50
Эйс — 15:40, еще два брейк-пойнта есть.
20:4
Напряженный розыгрыш, в котором дрогнул снова поляк — 0:40, тройной брейк-пойнт у Медведева!
20:49
И в такой момент первая двойная ошибка Хуркача — 0:30.
20:48
Переигрывает Медведев оппонента. В сетку пробил поляк — 0:15.
20:47
Догнал Медведев укороченный и сам укоротил. Хуркач тоже догнал, но уже не спас — 3:5. Поляк сейчас выйдет подавать на сет. Бруксби в прошлом матче против Медведева этого сделать не сумел.
20:46
С первой подачи аут у Медведева, а после точной второй — у Хуркача на приеме. Больше.
20:46
Классная подача и виннерс в угол с бэкхенда после приема поляка — 40:40.
20:45
Один отыгран подачей — 30:40, еще сет-пойнт есть.
20:5
Остро принимает поляк вторую подачу, и Даниил не попадает по длине — 15:40, двойной сет-пойнт на приеме!
20:44
Успешно атакует Даниил, в аут бьет соперник — 15:30.
20:43
Ох. Смэш через паузу с хафкорта пробивал Медведев и угодил в сетку — 0:30.
2:43
Медведев начинает с двойной ошибки. В каждом гейме на своей подаче делает... 0:15.
20:41
Все четко сделал поляк. Медведев почти достал, но почти не считается — 2:5.
20:40
Шикарная косая подача — больше.
20:39
Еще один долгий розыгрыш. Медведев опять гонял по углам, но в итоге Хуркач ошибся — ровно.
20:38
Затяжной розыгрыш. Хуркач атаковал и выскочил к сетке, Медведев пытался обвести, но мяч не поднял — больше.
20:37
И второй отыгрывает Хуркач — 40:40.
20:37
Такое не принять в корт — 30:40, остался второй брейк-пойнт.
2:37
Классный виннерс от Медведева с бэкхенда — 15:40, и двойной брейк-пойнт на подаче поляка. Это впервые в матче.
20:36
Хорош Даниил — 15:30.
20:35
Вынуждает Хуберт Даниила пробить в аут — 15:15.
20:34
Побегал за мячами Даниил, но побегал не зря. Все тянул, и в итоге обвел вышедшего к сетке оппонента — 0:15.
20:34
Блестящий розыгрыш от Даниила. Ошибку оппонента он встретил уже у сетки — 2:4.
В розыгрыше на второй подаче Хуркач вышел к сетке, и россиянин не смог его обвести — 30:40, брейк-пойнт.
20:31
Аут у Хуркача на приеме второй подачи — 30:30.
20:30
Неудачно сыграл Медведев с лета у сетки, и Хуркач положил виннерс по прямой — 15:30.
20:30
Опять двойная ошибка — 15:15.
20:29
Агрессивно и удачно начинает свою подачу Медведев — 15:0.
20:27
Эйс и еще одно очко с подачи завершают этот гейм — 1:4.
20:26
В трос принимает Медведев, а от троса мяч уходит в коридор — 30:15.
20:25
Очко с подачи — 15:15.
20:25
Очень долгий первый розыгрыш на подаче Хуркача, и именно поляк в итоге пробивает в аут — 0:15.
20:23
Дожимает россиянин. В сетку пробил поляк — 1:3.
20:23
Снова двойная ошибка — 40:15.
20:23
Отбивался Хуркач, но в итоге не справился — 40:0.
20:22
Слабо вторую принимает поляк, и Медведев оказывается в атаке. Быстро реализовать не получается, но розыгрыш он все-таки забирает — 30:0.
20:21
Не попадает Хуркач в розыгрыше на первой подаче соперника — 15:0.
20:19
И аут по длине в розыгрыше у пытавшегося атаковать Даниила — 0:3. Тяжело Медведев опять входит в матч.
20:1
Вроде бы классно Медведев перевел в боковую линию с форхенда, но недостаточно коротко. Хуркач догнал и забил мощный виннерс — 40:0.
20:18
Прием в сетку — 30:0.
20:17
Переигрывает поляк соперника в непростом первом розыгрыше в гейме на его подаче. И опять укороченным — 15:0.
20:16
И двойная ошибка — 0:2. С брейком сразу повел Хуркач. В прошлом раунде Медведев начинал так же.
20:16
Тут уже аут у поляка в коротком размене — 15:40. Еще два брейк-пойнта.
20:16
И опять россиянин не попадает вторым ударом после приема соперника — 0:40, сразу же тройной брейк-пойнт.
20:15
С хафкорта бьет Медведев после приема поляка, но не попадает по длине — 0:30.
20:15
Сразу долгий розыгрыш на подаче россиянина. Хуркач атаковал, Даниил сумел отбить, но дальше последовал четкий укороченный — 0:15.
20:13
У Медведева аут с приема второй подачи — 0:1.
20:13
Медведев с трудом принимает сильную подачу, мяч летит медленно, Хуркач выверяет атаку, и россиянин не угадывает направление — 40:15.
20:12
Отличный короткий розыгрыш от Медведева — 30:15.
20:12
Очко с подачи — 30:0.
20:11
Аут с приема — 15:0.
20:11
Жеребьевку выиграл Медведев. И, как всегда, выбрал прием. Хуркач выходит на подачу.
20:09
Разминка близка к завершению. Скоро матч начнется.
20:05
Соперники появляются на корте. Кстати, победитель сыграет с тем, кто выиграет в противостоянии испанца Алькараса и серба Кецмановича.
20:00
Медведев и Хуркач не имеют богатой истории противостояния, но встретились уже трижды, причем в последние годы. И это было очень напряженно каждый раз.
Все матчи прошли в 2021 году. Сначала был четвертый круг «Уимблдона». Там Даниил Медведев владел инициативой и мог побеждать в трех сетах, но отпустил оппонента во втором. А четвертая партия была прервана дождем, и доигрывание россиянину совсем не удалось. Хуркач победил — 2:6, 7:6 (7-2), 3:6, 6:3, 6:3.
Реванш россиянин взял в четвертьфинале «Мастерса» в Канаде — 2:6, 7:6 (8-6), 7:6 (7-5). А в третьей встрече, в группе Итогового турнира АТР Медведев вышел в противостоянии вперед. И опять было драматично: 6:7 (5-7), 6:3, 6:4.
19:55
Даниил Медведев является второй ракеткой мира на данный момент и первым сеяным в Майами, так как вернувшийся на первую строчку рейтинга серб Новак Джокович пропускает американские «Мастерсы» из-за отсутствия у него вакцины от коронавируса. Медведев в случае выхода в полуфинал здесь гарантированно вернется на вершину рейтинга АТР. То есть ему осталось просто выиграть сегодня.
Но как раз обыграть Хуркача очень непросто. Поляк замыкает топ-10 рейтинга АТР и является очень крепким оппонентом. Кроме того, он является еще и действующим чемпионом «Мастерса» в Майами. Чтобы остаться в десятке, ему просто необходимо защитить титул, так что биться он будет изо всех сил.
19:50
В четвертьфинале «Мастерса» в Майами россиянин Даниил Медведев встречается с поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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