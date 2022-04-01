Россияне бьют все рекорды: Малкин и Капризов переписали историю НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Миннесоту Уайлд». По итогам встречи российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин сравнялся с легендарным чехом Яромиром Ягром по количеству победных шайб за клуб, а игрок «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по набранным очкам за один сезон и стал лучшим снайпером в истории команды за календарный месяц.

«Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» (3:4 ОТ)

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Обе команды за месяц до конца регулярки уверенно занимают места в зоне плей-офф, но стараются подняться как можно выше, чтобы получить более удобного соперника в первом раунде.

«Пингвины» чередуют победы с поражениями. Так, 28 марта клуб из Пенсильвании разгромил «Детройт» со счетом 11:2, а затем последовало поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3).

«Миннесота» же побеждала до сегодняшней встречи в семи матчах подряд, трижды сделав это за пределами основного времени.

Уже на второй минуте матча Рикард Раккель удачно подставил клюшку после наброса от синей линии Джона Марино, выведя «Питтсбург» вперед (1:0).

«Миннесота» сразу полетела отыгрываться. Буквально через две минуты Николя Делорье получил шайбу перед воротами Кейси Десмита, но переиграть вратаря ему не удалось.

А на десятой минуте первого периода «Уайлд» получили возможность сыграть в большинстве — с площадки на две минуты был удален защитник «Питтсбурга» Брайан Дюмулен. Хозяевам удалось сравнять счет на исходе большинства — шайбу занес в ворота Мэтт Дамба (1:1). Американские судьи со скандалом отменили гол Овечкина, «Вашингтон» разгромно проиграл В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский форвард... 29 марта 16:19

После этого игра несколько успокоилась, а команды до перерыва так и не смогли больше отличиться.

Зато в начале второй двадцатиминутки пришло время «Питтсбургу» воспользоваться недисциплинированностью соперника. Крис Летанг зарядил из круга вбрасывания, Кэм Тальбо отбил шайбу, но на добивании расторопнее всех оказался форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель. Он отправил снаряд в незащищенный угол ворот (2:1).

Преимущество захватил «Питтсбург», а «Миннесота» практически не создавала моментов. Это вылилось в третий гол пенсильванцев. Кросби отдал пас на Рикарда Ракелля, которому оставалось только подставить клюшку (3:1).

Казалось, что у «Уайлд» не так много шансов на успех, но за две минуты до второго перерыва Фредерик Годро сократил отставание до минимума, а в начале третьего периода свое слово сказал Кирилл Капризов.

Джаред Сперджен отдал передачу за ворота на Райана Хартмана, тот перевел в центр зоны на Капризова, который в одно касание направил шайбу точно в ворота.

Удивительно, но после этого «Миннесота» нанесла по воротам «Питтсбурга» всего четыре броска. Впрочем, «пингвины» тоже не стремились играть в атаку, потревожив Тальбо всего семь раз. Так встреча перетекла в овертайм, в котором гости имели большое преимущество.

Уже на первой минуте мог отличиться Брайан Раст, но Тальбо успел положить щиток, выручив свою команду. А за минуту до конца дополнительной пятиминутки Евгений Малкин просто протолкнул шайбу между щитком Тальбо и штангой.

Удивительно, но форвард секунды три был перед воротами хозяев, но никто из защитников не вытолкнул его с пятака. Таким образом, «Миннесота» прервала свою семиматчевую победную серию, а «Питтсбург» поднялся на четвертое место Восточной конференции.

По ходу этого матча Малкин и Капризов переписали историю своих команд. «Талант поколения»: Малкин уничтожил «Детройт» «Питтсбург» разнес «Детройт» при активном участии ставшего первой звездой встречи... 29 марта 09:40

По итогам матча Малкин забросил 78-ю победную шайбу и теперь делит с легендарным Яромиром Ягром первое место в истории «Питтсбурга» по этому показателю. Напомним, чех выступал на «Пингвинз» с 1990 по 2001 год. Малкин же играет в Пенсильвании с 2006 года, но сезон-2012/13 он провел в магнитогорском «Металлурге» из-за локаута.

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам за один календарный месяц. В марте российский форвард отличился 14 раз, превзойдя достижение Эрика Стаала, который в феврале 2018 года сумел огорчить соперников 13 раз.

Также Капризов повторил рекорд Мариана Габорика по количеству результативных очков за один сезон в «Миннесоте». На счету россиянина 83 (38+45) балла в 65 матчах. Габорик набрал 83 очка в 77 играх сезона-2007/08.