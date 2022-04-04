Отпраздновать столетие вылетом: «Спартак» может покинуть РПЛ

Московский «Спартак» за семь туров до финиша Российской премьер-лиги (РПЛ) от зоны вылета отделяют всего шесть баллов. В год своего столетия красно-белые реально сохраняют возможность попадания в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Правда, команду Паоли Ваноли может спасти новый регламент турнира, который будет введен на следующий сезон, а экс-футболист «Спартака» Максим Деменко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не верит в столь трагичное развитие событий.

За семь туров до конца чемпионата России стало очевидно, что по итогам текущего сезона назревает громкая сенсация. Московский «Спартак» уступил на выезде столичному «Локомотиву», и теперь красно-белые лишь на шесть очков опережают екатеринбургский «Урал», подмосковные «Химки», тульский «Арсенал» и «Уфу», которые делят между собой 13-16 места и замыкают таблицу чемпионата.

Согласно регламенту две последние команды должны вылететь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а клубы, занявшие 13 и 14 места, сыграют в стыковых матчах с третьей и четвертой командой ФНЛ. «Уход всех легионеров из «Спартака» — не трагедия: они нужны только, чтобы играть в Европе» По информации СМИ, московский «Спартак» рассматривает вариант отказаться от легионеров... 02 апреля 11:47

2022 год «Спартак» начал с Паоло Ваноли, который сменил на посту тренера португальца Руя Виторию. Руководство команды было разочаровано вылетом из Лиги чемпионов в квалификации от лиссабонской «Бенфики», да и в чемпионате дела шли не лучшим образом. Клуб расстался с Виторией, несмотря на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Ваноли должен был исправить ситуацию на внутренней арене, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы.

«Задача в РПЛ — попадание в зону еврокубков в этом сезоне. В Кубке России — выход в финал. В Лиге Европы задача выхода из группы уже выполнена. Но мы будем считать успешным достижением проход дальше 1/8 финала», — сказал гендиректор клуба Евгений Мележиков в декабре 2021 года.

Выполнить задачу в Лиге Европы не получилось из-за исключения российских команд из еврокубков, в Кубке России команда уже прошла в 1/4 финала, обыграв краснодарскую «Кубань» (6:1), но в чемпионате России болельщики наблюдают полный провал. «Это чушь»: может ли Россия войти в Азиатскую конфедерацию футбола 28 марта стали появляться слухи о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию футбола... 28 марта 19:50

После выхода с зимней паузы москвичи провели пять матчей, уступив московскому ЦСКА, «Краснодару» и «Локомотиву», сыграв вничью с «Нижним Новгородом», а также неожиданно обыграв столичное «Динамо», которое борется за первое чемпионство в новейшей истории России.

За то, что «Спартак» не вылетит говорит тот факт, что команде остается сыграть только одну встречу с командой из верхней половины турнирной таблицы: в 29-м туре подопечных Ваноли ждет домашняя игра с петербургским «Зенитом», который сейчас занимает первое место в турнирной таблице.

Помимо «Зенита» красно-белые проведут встречи против «Арсенала», казанского «Рубина», «Ростова», самарских «Крыльев Советов», «Урала» и «Химок». Кажется, что это не самый сложный календарь, но в первом круге с этими командами красно-белые взяли лишь десять очков, обыграв екатеринбуржцев и химчан.

Не думается, что в этих играх «Спартаку» будет легко, учитывая что под руководством Ваноли москвичи уже проиграли «Краснодару», который в этом сезоне не хватает звезд с неба, а также сыграли вничью с «Нижним Новгородом», который идет в середине таблице.

Сейчас «Спартак» проиграть может каждому, но может и преподнести сюрприз как с «Динамо». В этом смысле команда не является образцом стабильности.

Мнение об итоговых результатах команды также разделились.

Например, экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал вылет клуба фантастическим событием. «Обошлось без последствий»: Тимощук попал в ДТП в Петербурге Украинский тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук угодил... 31 марта 19:08

«Вылет «Спартака» — это было бы что-то совсем фантастическое. Я такого не допускаю. Но сейчас команде надо смотреть вниз, а не наверх. Представить такое просто невозможно. Если это вдруг случится, то это будет катастрофа. Половину России надо будет откачивать», — заявил Мостовой.

Бывший футболист красно-белых Максим Деменко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что по игре «Спартак» смотрится неплохо.

«Считаю, что «Спартак» не вылетит. Они выглядят сильнее многих команд, но не блещут результатами. От этого страдает и психологическое состояние. Место красно-белых в турнирной таблице говорит о том, что есть проблемы в коллективе.

Если бы «Спартак» выиграл пять матчей подряд, но играл не так выразительно, разговоров было бы меньше. Не знаю, что дальше будет с Ваноли. Если в «Спартаке» у тренера что-то не получается, то его выгоняют. Не знаю, с чем связана данная политика. Отказались от Карреры, несмотря на то, что с ним команда стала чемпионом. Стали перебирать варианты. Но по игре, что самое интересное, «Спартак» неплохо смотрится», — сказал Деменко.

А вот почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в беседе с «Чемпионатом» сказал, что шансы на попадание в ФНЛ у команды есть, если она продолжит так играть.

В последний раз «Спартак» вылетал из элиты отечественного футбола в 1976 году. В Первой лиге команда провела один сезон, а уже в 1979 году красно-белые стали чемпионами СССР.

Но также «Спартак» может спасти от вылета новый формат следующего розыгрыша РПЛ. «РБ Спорт» сообщает, что в сезоне 2022 года сыграют 20 клубов, а турнир закончится до Нового года.

Если формат будет принят, то 12 лучших команд по итогам чемпионата-2021/22 в новом сезоне будут разыгрывать между собой призовые места в два круга (22 тура). Две худшие команды из этой группы отправятся в стыковые матчи за право сыграть в следующем розыгрыше. Вторая группа (8 команд) также будет играть в два круга (14 туров), по итогам которых четыре лучших сразу остаются в лиге и уходят на зимний перерыв. Четверка худших сразится за выход в стыковые матчи с четырьмя лучшими из ФНЛ.