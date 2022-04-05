«Лучшие не уйдут»: как отток атлетов за рубеж повлияет на российский спорт

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух выразил опасение, что в условиях тотального бана российского спорта на международной арене многие российские фигуристы могут пойти на смену спортивного гражданства, чтобы продолжать выступать. В комментариях «Газете.Ru» фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская выразила уверенность, что уедут только те, кто не выдерживает конкуренции, а двукратная чемпионка Игр по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что в ее виде спорта подобных случаев пока нет.

«Все хотят соревноваться на мировой арене»

Обладатель серебряной медали по фигурному катанию Олимпийских игр в Солт-Лейк Сити Илья Авербух высказался о запрете представителям России во многих видах спорта выступать на международных соревнованиях. Он не исключил, что многие атлеты, и, в частности, фигуристы, будут искать пути отступления и рассматривать возможности смены спортивного гражданства.

«Нам нужно быть в орбите мирового спорта, и я очень надеюсь, что в скорейшем времени ситуация разрешится и мы будем выступать вместе. Обособленность никогда не способствует прогрессу.

Более того, я уверен, что, если вопрос не решится, [фигуристы] начнут искать варианты выступлений за другие страны.

Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

«Нельзя сказать: «Ребята, давайте подождем три-четыре года»

На эти слова отреагировала прославленная спортсменка, первая российская чемпионка мира в одиночном фигурном катании Мария Бутырская. В беседе с «Газетой.Ru» она признала, что подобные ситуации в фигурном катании возможны, поскольку в этом виде спорта выступают молодые атлеты, для которых каждый год карьеры на счету.

«Очень сложно сейчас рассуждать на эту тему. Фигурное катание — достаточно «молодой» вид спорта. Тех, кто сейчас должен завоевывать золотые медали на чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при, сейчас отстранили. А время-то ждать не будет. Мне так жалко девчонок и мальчишек, всех наших спортсменов просто по-человечески.

Время вспять не повернуть. Нельзя сказать: «Ребята, давайте подождем три-четыре года, все наладится, и вы будете выступать».

Так не получится, поэтому я думаю, что кто-то будет искать другие варианты, это не исключено. Но захотят ли видеть наших спортсменов в других странах — это тоже вопрос», — полагает Бутырская.

При этом она отметила, что в женском одиночном фигурном катании в России высочайшая конкуренция. И именно поэтому многие девушки уходят выступать за другие страны.

«У нас потрясающая конкуренция, в женском фигурном катании мы стоим настолько выше всех остальных, что близко никого нет», — констатировала чемпионка.

«Лучшие не уйдут»

Говоря о российском спорте в целом, Бутырская выразила уверенность, что сильнейшие атлеты нашу страну не покинут. Она не сомневается, что и в других видах спорта смена гражданства обусловлена, в первую очередь, невозможностью выдержать конкуренцию. При этом, подчеркнула специалист, те, кто уходят, лишают себя возможность реально бороться за медали и оставляют себе лишь шанс участвовать в международных соревнованиях, не более того.

«Переходы в другие страны будут абсолютно точечные. И уходить будут не лучшие. Всегда так было: кто не мог конкурировать в нашей стране, сам искал себе легкий путь, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Европы и на Олимпийских играх. Это было, и когда я каталась. У людей появилась возможность выступать за Азербайджан, за Белоруссию — я могла бы назвать много фамилий. Но это обычно не заканчивается ничем хорошим, никто из таких спортсменов ничего не добился, не выиграл и на пьедестале не стоял.

Просто поучаствовали — ну, круто, молодцы. Так что это будет касаться не лучших спортсменов, а тех, кто не может конкурировать в нашей стране»,

— заключила Бутырская.

«В спортивной гимнастике оттока не наблюдается»

Ситуацию прокомментировала и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Она констатировала, что в этом виде спорта случаев отъезда атлетов за рубеж нет. Также Хоркина выразила мнение, что говорить об этом должен министр спорта Олег Матыцин, поскольку он обладает наиболее полной информацией о происходящем.

«Сейчас у нас начинается чемпионат России по спортивной гимнастике. В этом соревновании примут участие практически все, кто выступал на Олимпийских играх, а также наш резерв. По нашему виду спорта [оттока атлетов] не наблюдается. А если говорить, о российском спорте в целом, полагаю, лучше спросить министра спорта. Думаю, у него есть объективная информация», — сказала Хоркина «Газете.Ru».

Уезжают фигуристы и биатлонисты

Кому-то это может показаться парадоксальным, но исторически ситуация складывается таким образом, что россияне меняют спортивное гражданство чаще, чем представители каких-либо иных стран. И, действительно, первое место по числу таких переходов удерживает фигурное катание, где и впрямь крайне жесткая конкуренция.

Так, на Олимпиаде в Пекине мы видели пятерых россиянок-одиночниц, которые выходили на лед под флагами других государств.

Екатерина Куракова представляет Польшу, Анастасия Губанова выступает за Грузию, Екатерина Рябова — за Азербайджан, Анастасия Шаботова — за Украину, Виктория Сафонова — за Белоруссию. Есть сменившие гражданство россияне и в других фигурных дисциплинах. Отдельно стоит упомянуть грузинских спортсменов Мориса Квителашвили, Луку Берулаву и Георгия Ревия. Хоть и они и являются этническими грузинами, все они родились в России.

Покидало Россию много биатлонистов, и здесь объяснить текучку конкуренцией сложнее, учитывая, что в этом виде спорта сборная России давно не блещет. Скорее, уезжают, чтобы выигрывать, и ярчайшими подтверждениями этому являются примеры Анастасии Кузьминой и Дарьи Домрачевой. Дарья, хоть и родилась в Минске, но еще в детстве переехала в Россию, и именно под ее флагом начала спортивную карьеру. А Анастасия — старшая сестра чемпиона Сочи-2014 Антона Шипулина, вставшая под знамя Словакии после того, как уехала жить в эту страну с семьей.

Если случаи Кузьминой и Домрачевой — дела минувших дней, то обратимся к Олимпиаде в Токио. Хотя, стоит признать, российские «легионеры» больших успехов там не добились, все же их было немало. На лыжне в столице Японии соревновались Никита Лобастов, Елена Кручинкина (оба — Белоруссия), Наталья Ушкина (Румыния), Максим Макаров, Михаил Усов, Алина Стремоус (все — Молдавия), Тимофей Лапшин (Корея).

Кто покинул Россию в 2022 году

На самом деле, исключение России из мировой спортивной повестки пока не породило массового оттока атлетов, и, как заметила Мария Бутырская, существует вероятность, что все ограничится отдельными случаями. Тем не менее и они уже есть.

Первым из таких спортсменов стал велогонщик, победитель многодневок «Тур Альп» и «Тур Польши» Павел Сиваков. На фоне сложившейся ситуации он принял решение выступать за Францию. Стоит заметить при этом, что уже достаточно давно он там живет и тренируется. «Инфантино провел хорошую работу»: Россия остается членом ФИФА 31 марта прошло заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Существовала вероятность, что... 31 марта 20:12

Еще одним резонансным эпизодом стал переход шахматиста Евгения Романова под флаг Норвегии. Но и здесь далеко не последнюю роль сыграл тот фактор, что в скандинавской стране спортсмен проживает с 2013 года. Как пояснял сам Евгений, о смене спортивного гражданства он задумывался и ранее, а отстранение россиян от соревнований лишь стало катализатором. Кроме того, как высказался в комментарии «Газете.Ru» вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин, потерей для российских шахмат уход Романова не стал.

Действительно ощутимым ударом стала ситуация в киберспорте. Команда Team Spirit, в прошлом году выигравшая крупнейший международный турнир по Dota 2, в полном составе готовится перейти под флаг Сербии. И здесь причина заключается не в спортивных санкциях, а в целом в ограничениях в отношении России — ребята не хотят терять возможности участвовать в турнирах из-за того, что есть сложности с получением виз и с перелетами.

Кто менял спортивное гражданство на российское

Однако можно вспомнить массу случаев, когда иностранцы принимали российское гражданство. Здесь не будем говорить подробно о Рое Джонсе-младшем или о Джеффе Монсоне, которые приехали в Россию уже на излете карьеры. Гораздо важнее, что другие атлеты из-за рубежа добивались действительно серьезных успехов, выступая под российским триколором.

Это происходило в том числе и в фигурном катании.

В прошлом десятилетии все настолько были очарованы выступлениями Татьяны Волосожар в паре с Максимом Траньковым и их победами на Олимпиаде в Сочи, что немногие вспоминали: Татьяна — уроженка Днепропетровска, четырехкратная чемпионка Украины в паре со Станиславом Морозовым.

Но когда ее партнер завершил карьеру, спортсменка переехала в Россию.

Как не вспомнить и блистательную Юко Кавагути, двукратного бронзового призера чемпионатов мира, двукратную чемпионку Европы. Все свои международные награды она завоевала в статусе российской фигуристки — к слову, она и сейчас проживает в Санкт-Петербурге.

Говоря об олимпийских чемпионах, было бы несправедливым обойти вниманием героев Игр в Сочи — корейского шорт-трекиста Ана Хен Су, которого мы знаем под именем Виктор Ан, и американского сноубордиста Вика Уайлда. На двоих они завоевали пять олимпийских наград высшей пробы в 2014 году. Ан оставался лидером сборной России до завершения карьеры, а Уайлд, ко всем прочему, прожил 10 лет в браке с Аленой Заварзиной. Уже после развода он выступил на Олимпиаде в Пекине — 2022 и завоевал бронзу. Вспомним также чемпиона Рио-2016 по современному пятиборью Александра Лесуна, до 2008 года выступавшего за Белоруссию. И этими именами список не ограничивается.