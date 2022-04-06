«ISU не хочет скандалов»: судьбу российских фигуристов и конькобежцев решат чужие федерации

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о планах провести опрос среди федераций-членов относительно последующих действий организации в связи с ситуацией на Украине. Предположительно, речь будет идти о дальнейшей судьбе российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов, которые на данный момент отстранены от соревнований под эгидой ISU. В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Олег Овсянников напомнил, что Россия многое сделала для ISU, а олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что ISU опасается бойкота со стороны федераций в том случае, если просто допустит россиян до соревнований.

В чем суть заявления ISU

В первых числах апреля состоялся совет ISU, на котором организация приняла решение проконсультироваться у своих федераций-членов относительно дальнейших действий в свете происходящего на Украине.

«Совет ISU <…> решил направить членам ISU письма с просьбой прокомментировать некоторые предлагаемые решения, касающиеся последствий спецоперации России на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями Роскомнадзора. — «Газета.Ru») для деятельности ISU. Комментарии членов ISU должны быть отправлены до 18 апреля 2022 года, и совет рассмотрит их на онлайн-заседании 24 апреля 2022 года», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой организации.

На самом деле, там нет ни слова о том, коснутся ли эти комментарии дальнейшей судьбы российских спортсменов. «Лучшие не уйдут»: как отток атлетов за рубеж повлияет на российский спорт Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух выразил опасение, что в условиях... 05 апреля 14:12

1 марта, напомним, ISU отстранил Россию и Белоруссию от соревнований под эгидой организации. Не исключено, что вопрос их последующего допуска до турниров будет поднят на совете 24 апреля. Но могут обсуждаться и совсем иные темы. К примеру, в том же документе по итогам минувшего заседания совета говорится, что принято решение об оказании финансовой поддержки украинским конькобежным организациям. Возможно, на следующем совете будут рассматриваться предложения, подобные этому. Также можно предположить, что обсуждение коснется планов на предстоящий сезон.

«Непонятно, за что нас дисквалифицировали»

Тем не менее в России рассчитывают, что ISU не оставит без внимания отечественных спортсменов, учитывая, что в заявлении по итогам совета говорится о «последствиях» украинских событий для организации. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что атлеты будут восстановлены в правах.

«Будем надеяться на положительное решение ISU. Я не поняла, за что нас дисквалифицировали. Но если там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно.

Потому что российские спортсмены никому не сделали ничего плохого, кроме того, что двигали спорт вперед на протяжении всей своей жизни»,

— приводит слова Тарасовой ТАСС.

«Россия столько сделала для ISU»

Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Олег Овсянников признался, что не знает, чего ожидать от ISU. Он обратил внимание на то, что Россия многое сделала для организации и со стороны ISU будет некрасивым принимать еще какие-то решения, направленные против российских атлетов. Серебряный призер Олимпиады-1998 также выразил недоумение причинами отстранения россиян от турниров.

«Я не знаю, какие сейчас настроения в ISU, сложно даже что-либо предположить. С тем, что происходит в мире, уже ничему не удивишься. Россия столько сделала для ISU, была такая помощь с чемпионатом мира — помните, после Фукусимы? Когда буквально за месяц все подготовили.

Если сейчас решат что-то против России, это будет не очень красивая позиция со стороны ISU.

Пока у меня это даже не укладывается в голове, давайте подождем. Непонятная ситуация: при чем здесь спортсмены, при чем здесь фигуристы и отстранение от чемпионатов мира?» — сказал Овсянников «Газете.Ru».

«ISU не хочет скандалов»

В свою очередь, олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» предположила, что ISU рассматривает возможность допуска россиян до международных стартов. Однако в этой связи существует вероятность бойкота турниров со стороны федераций других стран, которые могут отказаться соревноваться с россиянами. И потому, полагает Журова, ISU перестраховывается и проводит опрос.

«Думаю, в ISU боятся, что федерации других стран начнут бойкотировать соревнования, [если разрешить россиянам выступать]. Не может же быть такого, чтобы Россия выступала одна, а все остальные — отказывались. Поэтому сейчас и хотят провести опрос.

И если [за дальнейшее отстранение России] будет не большинство, то тогда есть шанс, что сохранят возможность выступлений для российских спортсменов.

Несомненно, подобного раньше никогда не было. Но если такой опрос не будет проведен, ISU может столкнуться с тем, что другие страны будут бойкотировать соревнования — я боюсь вот этого. ISU не хочет скандалов и, думаю, рассчитывает предвосхитить и принять решение до того, как у стран появится возможность публично бойкотировать соревнования и лишний раз эту тему раздувать. Сомневаюсь даже, что они опубликуют данные, кто и как голосовал. Если голосование будет еще и тайным, то не факт, что все выступят против России», — считает Журова.

Возвращаясь к заявлению ISU от 1 марта, которое касается отстранения России от соревнований, отметим один нюанс. Там сказано, что «совет ISU будет продолжать внимательно следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU и при необходимости предпримет дополнительные шаги». Очевидно, время для этих «дополнительных шагов» пришло, но в чем конкретно они будут заключаться, станет известно после 24 апреля.