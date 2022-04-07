«Мы много сделали друг для друга»: гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде одержать победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Российский форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу, сократив отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории лиги до 28 голов. Обо всех достижениях Овечкина, установленных в этой игре, — в обзоре «Газеты.Ru».

Александр Овечкин не поражал чужие ворота в предыдущих двух матчах, но у «Вашингтона» были достаточно большие паузы между играми, поэтому последняя до сегодняшнего дня шайба россиянина датировалась 27-м марта. Да, он после этого забивал «Каролине», но там его гол был отменен. Однако теперь он забросил свою 43-ю шайбу в сезоне и 773-ю в заокеанской карьере — под раздачу попала «Тампа». Примечательно, что когда Овечкин не забивал в последних матчах, «Вашингтон» проигрывал. В этот же раз он отличился и помог своей команде одержать победу.

Уже к 17-й минуте встречи зрители увидели пять голов. Сначала «Вашингтон» вышел вперед и упрочил преимущество благодаря шайбам Мартина Фегервары и Джона Карлсона, которому ассистировал Евгений Кузнецов.

Затем свое веское слово сказал лидер «Тампы» Никита Кучеров, размочивший счет, но на его гол ответил Овечкин: при счете 2:1 из правого круга вбрасывания он сделал передачу на Кузнецова, тот вернул шайбу соотечественнику, и Александр восстановил отрыв в две шайбы.

До первого перерыва Ник Пол сумел вновь сократить отставание гостей, однако ближе к концу второго периода Карлсон оформил дубль, и здесь Овечкин выступил в роли ассистента. Эта шайба оказалась победной: «Тампа» забила еще однажды — на 58-й минуте и при пустых воротах отличился Росс Колтон, а голевой пас сделал Михаил Сергачев. Но на большее «молний» не хватило. Они уступили 3:4 и потерпели третье поражение кряду.

«Мы, несомненно, провели хорошую игру и заработали очень важные два очка.

Порой мы играли хорошо, порой — не очень, но, в конце концов, мы очень много сегодня сделали друг для друга, так что матч получился веселым»,

— сказал после игры Кузнецов, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ. Великий сезон: почему Овечкин не выиграет Кубок Стэнли В НХЛ в конце регулярного чемпионата уже фактически определились все участники плей-офф от Востока... 30 марта 09:46

Благодаря победе над «Тампой» и двум очкам Овечкин в очередной раз установил ряд достижений. Начнем с главного — его снайперской гонки: он забросил 773-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по этому показателю сократил до 28 голов отставание от занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу.

Маловероятно, что этот рубеж Александр преодолеет в текущем сезоне, но если он сохранит тот же темп, в котором идет сейчас — а у него на данный момент 43 гола в «регулярке», — то еще до конца этого календарного года мы, возможно, увидим, как Ови обойдет Хоу и выйдет на финишную прямую: «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, составляющий 894 шайбы.

Примечательна и другая цифра. Гол и пас Овечкина в игре с «Тампой» позволили ему набрать в сумме 1401 очко (773+628) в регулярных чемпионатах. По этому показателю он стал четвертым среди всех игроков лиги, которые заработали 1400 и больше баллов в составе одной команды. Ранее это удавалось только Стиву Айзерману (Детройт), Марио Лемье («Питтсбург») и Стэну Миките («Чикаго»). Также Александр на восемь баллов уменьшил отставание от знаменитого канадца Дейла Хаверчака в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, где россиянин пока занимает 21-е место. Помимо этого, лидер «Вашингтона» улучшил положение в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. 628-я результативная передач позволила ему выйти в этом списке на чистое 82-е место.

Наконец, Овечкин против «Тампы» провел 1265-й матч в «регулярках» НХЛ. Это позволило ему выйти на чистое 81-е место в истории лиги по данному показателю. Он, кстати, обошел своего бывшего партнера по команде Джастина Уильямса, который завершил карьеру после 1264-й игры. Рекордсменом по количеству матчей является экс-форвард «Сан-Хосе», «Питтсбурга» и «Торонто» Патрик Марло — он за карьеру принял участие в 1779 играх регулярных чемпионатов.