Потасовка и обвинения в допинге: Петр Ян и Стерлинг закатили шоу накануне реванша

Россиянин Петр Ян на турнире UFC 273 сразится за чемпионский пояс в легчайшем весе с американцем Алджамейном Стерлингом. Накануне поединка Стерлинг обвинил россиянина в допинге, и соперники чуть не устроили драку в зале для пресс-конференций. Первый в истории Absolute Championship Akhmat (ACA) временный чемпион в легком весе Эдуард Вартанян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал инцидент между бойцами, с юмором ответил на обвинения Яна в допинге и сделал прогноз на исход поединка.

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) на турнире UFC 273 пройдет один из самых ожидаемых боев года — Петр Ян попытается взять реванш у Алждамейна Стерлинга.

Соперники уже встречались в марте 2021 года. Тогда победу неожиданно одержал Стерлинг, который вчистую проигрывал поединок до того рокового момента, когда российский спортсмен по неосторожности нанес ему запрещенный удар коленом в голову. За это Петр Ян был дисквалифицирован, и американцу автоматически достался пояс UFC в легчайшем весе, который ранее принадлежал россиянину. Унылая победа после нокдауна: Тим Цзю успешно продолжает путь боксера Действующий обладатель чемпионских титулов WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе Тим Цзю... 27 марта 16:21

Споры о честности победы Стерлинга не утихают с того времени. Ян утверждал, что Стерлинга не следовало награждать титулом чемпиона, а сам бой должен был быть признан несостоявшимся. Интересно, что и сам Стерлинг оставил пояс в октагоне после того, как получил его от президента организации Даны Уайта. Казалось, что такой жест американца будет способствовать хорошим отношениям между сторонами, но что-то пошло не так.

«Я думал, что бой будет признан несостоявшимся. Я с нетерпением жду реванша против Яна, он оказался более серьезным соперником, чем я ожидал», — написал сразу после поединка Стерлинг в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремистской организацией).

«Я смотрел на его руки, знал про правила. Я даже не понял, что говорили из угла. Был сфокусирован на его руках, не увидел, что он сидит на коленях, думал, что он сидит на корточках. Я не сразу понял, что это нелегальный удар», — объяснился после поединка россиянин.

Ответный поединок должен был состояться 30 октября 2021 года, но Стерлинг заявил, что еще не восстановился от операции на шее, которую он перенес в апреле. Хирургическое вмешательство не было связано с первым поединком между спортсменами: шея беспокоила американца на протяжении десяти лет.

Тогда Ян заявил, что у него нет особого желания драться с американцем.

«Если следующим будет Стерлинг — побью его. Если нет, то я не расстроюсь и побью кого-нибудь другого. Со Стерлингом будет громкое противостояние, его все ждут. Думаю, точку мы поставим. Я один раз его побил, и у меня нет большого желания драться с ним, но когда у меня будет контракт на бой, я буду сфокусирован на 100%», — сказал Ян на YouTube-канале MMA Fighting on SBN.

Вместо Стерлинга Ян встретился с Кори Сэндхагеном, которого одолел судейским решением в ярком поединке. «Будет драться за титул»: что говорят о победе Махачева над Грином Российский боец Ислам Махачев техническим нокаутом победил американца Бобби Грина на турнире Абсолютного... 27 февраля 15:06

«Блестящий бой, парни! У меня получился счет 48-47 в пользу Яна. Ты заслужил свою первую порку. Отдохни и насладись проделанной работой. Скоро увидимся!» — написал Стерлинг.

Затем поединок между Стерлингом и Яном должен был состояться 5 марта, но был перенесен на 9 апреля.

Перед боем обстановка начала накаляться с новой силой. Ян заявил, что изобьет команду Стерлинга.

«Думаю, что если все мы встретимся с командой Стерлинга, то изобьем всю их команду. Для меня очень важно побить его и вернуть пояс. В UFC еще не было чемпиона, который выиграл пояс таким образом», — сказал Ян в беседе со Sport24.

Позже он признался, что ответил на вопрос с юмором.

«Я не собираюсь перед поединком — раньше времени — создавать для себя какие-то проблемы. Вы же видели, с ним в команде риелтор и еще один рыжий, который много говорит просто, — и все», — отметил боец.

Стерлинг пошел еще дальше, обвинив россиянина в употреблении допинга.

«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян сдал положительный тест? То же самое с Ти Джеем Диллашоу, который сдал позитивный тест.

Но Антидопинговое агентство США (USADA) никогда не ловило Ти Джея — его поймала атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. У меня есть свои убеждения. Может, Ян чист, а может, и нет. «Десять омоновцев избили, связали руки и ноги» 11 января стало известно о задержании казахстанского бойца смешанных единоборств Куата Хамитова... 11 января 22:11

Он снялся с первого боя по личным причинам — не знаю, что это значит. Никто другой не снимается с поединков с такой формулировкой. С моей стороны здесь есть много скепсиса. Люди читерят и постоянно проходят тест USADA. Это неидеальная система. Я никогда не сдавал положительный тест — может, он думает то же самое обо мне, не знаю. Это часть игры, ты не можешь знать наверняка и надеешься, что соперник играет честно», — сказал Стерлинг в беседе с «Чемпионатом».

После пресс-конференции, которая состоялась в ночь с 7 на 8 апреля, Ян и Стерлинг едва не устроили потасовку. Петр пошел к выходу, однако затем увидел, что Стерлинг машет ему рукой. После этого он направился в сторону американского бойца с явно недружелюбными намерениями. Чтобы предотвратить драку, в дело пришлось вмешаться охране.

Первый в истории Absolute Championship Akhmat (ACA) временный чемпион в легком весе Эдуард Вартанян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Ян одолеет американца, а также отметил, что инцидент на пресс-конференции — абсолютно нормальная ситуация для ММА. Кроме того, боец отреагировал на обвинения россиянина в допинге.

«Стерлинг заявил, что Петр употреблял допинг? Тогда бы его спалили. Наоборот, это хорошо, если он допинг употреблял», — с юмором заявил Вартанян.