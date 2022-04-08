«Это бомба»: фанаты поддержали Трусову после сексуального танца в стиле фрейм-ап стрип

17-летняя Александра Трусова поразила мир фигурного катания сексуальным танцем в стиле фрейм-ап стрип. Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что не видит в танце ничего вульгарного, а хореограф профессиональной команды по стрип-пластике Woman Talks Мария Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что для начала Трусова выступила вполне «неплохо», хотя ей пока не хватает музыкальности, правильной постановки рук и артистизма.

Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине в личных соревнованиях одиночниц, выложила в своем Telegram-канале видео с танцем в стиле фрейм-ап стрип. Номер ей поставила известный хореограф Анастасия Юрасова.

«Горжусь тем, что знакома! Mother Frame Up Strip. Невероятная Настя Юрасова», — написала Трусова.

Фрейм-ап стрип в большинстве случаев исполняется в партере, и танцоры делают все элементы на полу в специальной обуви — стрипах, благодаря которым максимально натягивается подъем стопы и становится возможным показывать разнообразные стойки и фризы, заимствованные из других стилей.

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что ему понравился смелый танец Трусовой. «Тарасова делает зарядку каждый день и готовится к шоу, планируем сделать ее ведущей» Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своих уникальных шоу... 08 апреля 17:08

«Сашенька, не слушай никого! Видео — бомба, ничего пошлого, ничего вульгарного, мне понравилось точно. И отлично, что ты пошла и смело попробовала что-то новенькое.

Я знаю как хореограф, что такое для девушки почувствовать эту женскую, кошачью суть — это новое ощущение себя. Ты молодец», — написал Железняков в соцсетях.

Двукратный олимпийский призер, известный тренер в танцах на льду Александр Жулин также похвалил Трусову.

«Я счастлив, что обсуждается такая тема. Думаю, никакого вреда этот танец Саше не принесет. Повторюсь, я рад, что вы обсуждаете Сашу Трусову. У меня нет никаких замечаний, она молодец», — передает слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала стремление Трусовой попробовать себя в новом амплуа.

«Если честно, я не знакома с таким стилем, к сожалению. В любом случае Саша умничка, что пробует новое, хоть я не знаю, что именно. Надеюсь, что шпильки помогут», — отметила она в беседе с Metaratings. Валиева принесла победу команде «Время первых», Щербакова предложила Кондратюку подраться На Кубке Первого канала по фигурному катанию завершился первый день, в который спортсмены... 27 марта 15:37

Не осталась в стороне и продюсер Яна Рудковская, супруга тренера Евгения Плющенко.

«Мне очень понравилось, было неожиданно. Я считаю, что человек, который развивается в разных направлениях, стремится быть лучше, двигается вперед. Не сидит на одном месте, развивает пластику.

Думаю, что у нее очень хорошие шансы себя реализовать в разных направлениях. Это красиво и здорово», — заявила Рудковская «Спорт-Экспрессу».

Фанаты фигуристки засыпали ее комплиментарными комментариями: «Это бомба», «Огонь. Просто шик», «Сашуля, ты прекрасна, как Грация, пластика — все на высшем уровне», «Сашуля особенная, ну не виновата она в том, что лучше всех. Есть в ней что-то притягательное, чего нет ни у одной другой фигуристки. Действительно, девочка с другой планеты».

Хореограф профессиональной команды по стрип-пластике Woman Talks, победитель фестиваля World Of Dance Berlin в составе команды Friday's Project и многих других танцевальных чемпионатов Мария Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru» оценила танец Трусовой.

— Насколько технично исполнила танец Трусова?

— В принципе технично. Если мы говорим, например, про натянутые стопы, то все было неплохо, — особенно для человека, который раньше никогда не занимался именно стрипом. Честно — это было неплохо.

Но если предъявлять профессиональные требования, то, во-первых, это было не супермузыкально. В этой музыке очень много акцентов, — и они были обыграны не очень удачно. Саша не всегда в них попадала. Я просто знаю Юрасову и то, насколько музыкально она ставит хореографию: здесь по музыке явно было отыграно не все.

Во-вторых, у Саши не поставлены руки. Именно положение кистей — она не знает, куда их девать. Это было не очень.

В-третьих, хромает подача. Не хватает эмоционального отыгрывания, какого-то личностного участия. Все очень ровно.

В остальном все было нормально. Стопы, колени натянуты. Какие-то супербазовые движения — например, с точки зрения правильного выпрямления колена — были.

— Хореограф Анастасия Юрасова, которая поставила Трусовой этот танец, занимается стрип-пластикой и фрейм-ап стрипом. В каком стиле танцевала Трусова?

— Это чистый фрейм-ап. В отличие от стрипа, он может включать в себя разный посыл. Это не только сексуальный подтекст, а может быть и лирический, и агрессивный.

Музыка, под которую танцуют фрейм-ап стрип, тоже очень разноплановая: это может быть вообще фриковая музыка или что-то из ретро, например. Кондратюк чудом ушел от разгрома: Щербакова выиграла прыжковый турнир и забрала миллионы Кубок Первого канала стартовал с прыжкового турнира, где фигуристы исполняли самые рискованные и сложные... 26 марта 01:08

Второе отличие фрейм-апа от стрип-пластики в том, что он включает в себя много движений из брейк-данса, хип-хопа и многих других направлений. То есть фрейм-ап более широкий.

Третье отличие: фрейп-ап более быстрый. Музыка обыгрывается намного интереснее и ярче. Движения могут быть более резкими и разноплановыми по характеру.

Четвертое отличие — музыкальность. Во фрейм-апе идет разделение музыки на большинство партий. То есть обыгрывается не только вокал, но и биты, и бас-гитара, и так далее.

— Чем известна хореограф Юрасова, с которой сотрудничает Трусова?

— Юрасова на самом деле очень крута. Она сама создала этот стиль — фрейм-ап, и его даже иностранцы копируют. Многие представительницы других стран приезжают на классы к Насте Юрасовой специально, чтобы его изучить. Так что этот стиль зародился именно в России.

Что касается других достоинств Юрасовой, во-первых, то, как она музыкально продумывает хореографию, — это просто гениально. Во-вторых, ее идеи для постановок — супер: почти каждый ее танец несет в себе какую-то идею и настроение — и это всегда очень разнообразно. Я ей в этом плане восхищаюсь.

— Можно ли перенести движения из стрип-пластики на лед в программу для фигурного катания?

— Такой вопрос является не совсем корректным, потому что сама стрип-пластика подразумевает исполнение танца сидя или лежа на полу. А фигурное катание — это в основном выступление стоя. Так что фрейм-ап на лед не перенести никак. Надо еще учитывать обувь — в коньках такое сделать нельзя.

Единственное, что можно сказать: фрейм-ап учит делать движения более резко, четко и музыкально. Только вот эту технику можно как-то переложить на исполнение танцев в фигурном катании.