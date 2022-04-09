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Спорт

Сражение за три пояса: Головкин нокаутировал Мурату

Головкин выиграл бой за три чемпионских пояса у японца Мураты

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин сражался с японцем Риото Муратой за пояса по версиям IBF, IBO и WBA Super. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:37

В первых пяти раундах Мурата смотрелся поинтереснее, но затем Головкин полностью перехватил инициативу и убедительно победил японца, вынудив его угол выбросить полотенце сразу после нокдауна. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

15:35

ДА, ГОЛОВКИН НОКАУТИРОВАЛ ЯПОНЦА!

15:35

Девятый раунд. В начале раунда два мощнейших хука провел и попал Головкин! Соперник откровенно поплыл у канатов! Ганнадий бросился добивать! Однако в итоге Мурата смог выстоять и вернуться в борьбу и... оказался на канвасе на последней минуте после классного удара Геннадия с правой! Похоже, это нокаут!

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15:31

Восьмой раунд. В какой-то момент раунда Мурата перестал отвечать на удары Головкина. Кажется, японский боксер прилично устал. Преимущество очевидно у казахстанца. Правда, в концовке раунда и Мурата пару комбинаций все же провел.

15:28

Седьмой раунд. Мурата почувствовал, что в последних раундах Головкин был интереснее, и постарался сработать активнее. Начало было неплохим, но по ходу раунда он даже оказался прижат к канатам разочек. А в целом в том же ключе проходит бой — закрыто.

15:24

Шестой раунд. Отличный джеб на первой же минуте выбросил Головкин, после чего еще добавил разочек вдогонку. Неплохой в целом отрезок, достаточно активный, причем оба подустали к его концу и слегка сбавили темп в начале последней минуты. Но последние 25 секунд провели интересно. Японец давил движением, но попадал больше Головкин.

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15:19

Пятый раунд. Очень плотный бой. Удалось в середине отрезка Геннадию провести неплохую комбинацию, но японца он потряс не слишком. Разве что тот вынужден был шаг назад сделать. В концовке уже Мурата был активнее, но все же раунд скорее за казахстанцем.

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15:15

В четвертом раунде реального перевеса никто не добился. Оба атаковали на ногах, но больше были сосредоточены на обороне. Крайне закрытый бой пока что.

15:11

Третий раунд. А вот уже первые, можно сказать, результативные действия. Соперники продолжали в том же ключе действовать. Стараются бить, но оборона превалирует. Однако в концовке трехминутного отрезка японец провел несколько хороших ударов, которыми потряс Головкина. Раунд за Муратой.

15:07

Второй раунд получился более интересным. Пошли уже настоящие размены, хотя атаки оба выверяют. Японец действует скорее первым номером, но и Головкин атакует при любой возможности. Пока без серьезных попаданий.

15:04

Первый раунд прошел в определенной разведке. Соперники немного присматриваются друг к другу, но уже начинают выбрасывать серии. Пока равная борьба.

15:00

Бой начался!

14:55

Ожидается, что бой начнется в 15:00 мск.

14:50

Добрый день, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн трансляцию поединка за пояса по версиям IBF, IBO и WBA Super в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риото Муратой.

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