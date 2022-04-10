Долгожданный реванш: Ян против Стерлинга на UFC 273 LIVE

А на очереди в основном карде женский бой. В октагон готовятся выйти американки Маккензи Дерн и Тиша Торрес.
Неожиданно! Единогласным решением судьи присуждают победу Мадсену. Что ж, непростой бой для оценки, но показалось, что на единогласное Марк не наработал.
Завершен поединок Пичела и Мадсена. Создалось впечатление, что на третий раунд у датчанина уже не осталось сил. Все, на что его хватило, — это перевести соперника в борьбу на канаве и на длительный контроль. Однако контроль этот был, скажем, пассивный: провести удушение Марк не то, что не смог, даже не пытался. Так что, пожалуй, бой остался за Пичелом. Посмотрим, что скажут судьи.
Во второй пятиминутке Пичел выглядел немного лучше. Казалось, что не будет он стараться идти в борьбу, да и угол ему советовал боксировать, однако в концовке раунда сам американец провел неплохой тейкдаун. И в стойке пару хороших ударов нанес.
Завершился, тем временем, первый раунд боя между Пичелом и Мадсеном. Пока датчанин смотрится намного предпочтительнее, несколько хороших ударов у него прошло, да и в партере успел неплохо побороться.
Олейник, к слову, не нашел ничего зазорного, чтобы после боя посвятить своего соперника, который на 15 лет младше, в маленькие спортивные премудрости.
«Я рад и готов показывать всем этот сабмишен, это не проблема. Надеюсь, на мне никто этот прием не проведет. Если вы меня хотите задушить, надо повторить этот сабмишен, возможно, тысячи три раз. А может быть, пять или десять. Я это делал много раз и счастлив, потому что мой соперник знал об этом и боялся этого», - сказал Олейник после боя.
А вот и видео юбилейной, 60-й, победы россиянина. Ну красота же, в прекрасной форме дядя Леша!
Основной же кард стартует через пару минут поединком между американцем Винсом Пичелом и датчанином Марком Мадсеном.
На сегодняшнем турнире большой кард, и среди уже случившихся событий стоит отметить одно, весьма для нас радостное: свою победу одержал Алексей Олейник: уже в первом раунде он удушением победил 29-летнего американца Джареда Вандеру.
Доброе утро, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции вечера боев UFC 273. В американском Джексонвилле, где все это дело проходит, уже как раз вечер. Главный бой сегодня битва Эдриана Волкановски с Чон Чхан-Соном (он же Корейский зомби), а со-главным поединком является уже больше года ожидаемый реванш между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном. Кроме того, в третьем по значимости поединке выступающий за Швецию чеченец Хамзат Чимаев сразится с Джилбертом Бёрнсом. В общем, будет на что посмотреть.