Долгожданный реванш: Ян против Стерлинга на UFC 273 LIVE

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«Я рад и готов показывать всем этот сабмишен, это не проблема. Надеюсь, на мне никто этот прием не проведет. Если вы меня хотите задушить, надо повторить этот сабмишен, возможно, тысячи три раз. А может быть, пять или десять. Я это делал много раз и счастлив, потому что мой соперник знал об этом и боялся этого», - сказал Олейник после боя.

А вот и видео юбилейной, 60-й, победы россиянина. Ну красота же, в прекрасной форме дядя Леша!