«Страшная глупость». Как отреагировали в РФ на нацистское приветствие российского гонщика

15-летний российский гонщик Артем Северюхин 10 апреля стал победителем этапа европейского чемпионата по картингу. Отпраздновать это событие спортсмен решил жестом, напоминающим «римский салют», известный как один из способов приветствия в фашистской Италии и нацистской Германии. Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов в беседе с «Газетой.Ru» назвал поступок своего соотечественника «страшной глупостью», а сам Северюхин заявил, что не имел цели продемонстрировать «нехороший жест».

На минувших выходных россиянин Артем Северюхин одержал победу на этапе чемпионата Европы по картингу, который прошел в португальском городе Портиман.

15-летний спортсмен, формально выступавший под итальянским флагом из-за санкций, наложенных Международной федерацией автоспорта (FIA), на церемонии награждения показал жест, известный как «римский салют» (после удара кулаком в области сердца вытянул руку вперед. — «Газета.Ru»), после чего улыбнулся и продолжил стоять на пьедестале, слушая итальянский гимн.

Первыми на столь необычный формат празднования победы обратили внимание пользователи Reddit.

Затем уже мать гонщика заявила СМИ, что он таким образом «посылал сердечки команде».

Свою профессиональную карьеру Северюхин начал в 2013 году в Спортивной школе по автомотоспорту в Верхней Пышме Свердловской области и уже достиг немалых успехов, став победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов. Гол, четыре рекорда и шаг до плей-офф: Овечкин помог «Вашингтону» одолеть «Бостон» В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз»... 11 апреля 13:14

В России поведение молодого картингиста осудили. Так, победитель ралли-марафона «Дакар» Сергей Карякин заявил, что Северюхин «недостоин быть русским».

«Полностью осуждаю такое поведение, это просто ужас. Видимо, у человека просматриваются явные признаки психологического расстройства, я уже не говорю о моральных принципах, которых нет в голове. К сожалению, такие люди есть на этой земле. К счастью, он не представляет Россию.

Мне было бы стыдно находиться с таким человеком рядом. Если бы я был родителем такого ребенка, я не знал бы, как избавиться от такого позора», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что для того, чтобы дать объективную оценку произошедшему, нужно дождаться слов самого Северюхина.

«Давайте не торопиться раньше времени. Мы уже вышли на родителей, которые уже разговаривают с ним. Пускай Артем сначала хотя бы объяснит, что он хотел сделать. Там можно столько всего надумать! Дать оценку можно будет только после того, как он сам все расскажет.

Это глупость! Это страшная глупость! Он выступает под итальянским флагом, в Италии находится, лицензия у него тоже итальянская. Отец говорит, что это глупость! Но факт в том, что мы видим кое-что похожее [на нацистское приветствие. — «Газета.Ru»]. Но это еще не говорит о том, что он именно его хотел продемонстрировать.

Что-то здесь не так. Надо выслушать Артема и затем дать объективную оценку его поступку. Ну не мог он это сделать», — заявил Кирьянов.

По информации «Матч ТВ», в организации уже начали разбирательство в отношении гонщика и изучают в настоящий момент юридический аспект дела. Стоит отметить, что из социальных сетей FIA пропали комментарии к новостям о завершившемся этапе чемпионата Европы, как и все фото и видео, где изображен данный инцидент.

Бывший тренер спортсмена Александр Тегай предположил, что Северюхин подобным жестом, который трактуется согласно статье 20.3 КоАП РФ как «публичная демонстрация нацисткой символики», хотел отпраздновать свой успех.

«В спорте есть правила поведения, даже при нахождении на трассе есть дисциплина. В правилах прописано, можно ли после победы поднимать руки. Я думаю, что Артем просто эмоционально радовался победе, гордился за себя и команду. Из-за событий в мире европейцы могут ко всему придраться», — приводит слова тренера портал E1.RU.

Сам Артем Северюхин позднее прояснил ситуацию, назвав свой жест «благодарностью».

«Хотел бы обратится ко всем. По поводу вчерашней ситуации на подиуме. Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России.

Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил.

Я русский, я из России и за свою страну», — приводит слова гонщика пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова.

FIA на данный момент никак не отреагировала на возникший из-за нацистского приветствия скандал. Не исключено, что россиянин получит длительную дисквалификацию и будет отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации автоспорта.