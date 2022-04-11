Спад или подготовка плей-офф: как сейчас играет Овечкин

Александр Овечкин забросил в двух последних матчах очередные две шайбы, а его «Вашингтон» одержал две победы над будущими потенциальными соперниками в плей-офф, но все равно говорят о спаде россиянина. «Газета.Ru» объясняет, почему капитан «Кэпиталз» по-прежнему в полном порядке.

Новые достижения капитана

Имя Александра Овечкина не сходит с первых полос в хоккейном мире. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» буквально накануне отличился в матче с «Питтсбургом» (6:3), внеся имя Тристана Джерри в обширный список голкиперов, которых огорчал в сильнейшей лиге мира.

Таких теперь уже 158, и по этому показателю российский нападающий вышел на четвертое место за всю историю НХЛ.

Здесь даже официально Величайший Уэйн Гретцки позади Ови, а впереди пока что только Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164).

А уже следующей ночью капитан «столичных» поразил пустые ворота «Бостона» (4:2) и повторил рекорд Павла Буре 22-летней давности, когда тот в составе «Флориды» тоже девять раз отличался, когда соперники меняли вратарей шестым полевым игроком. Первый финалист: «Металлург» вырвал победу у «Трактора» В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина — челябинский... 11 апреля 19:24

При этом Александру остается всего восемь таких шайб, чтобы сравняться с занимающим первое место по ним за всю историю Гретцки. Канадец за карьеру забил 56 таких голов, у Овечкина теперь их 48.

Для сравнения, другие лучшие по этому показателю за карьеру россияне — Евгений Малкин и Илья Ковальчук — замыкают топ-20, имея по 23 взятия пустых ворот.

Кроме того, теперь на счету Александра Великого в нынешнем сезоне 45 шайб, и он обошел Горди Хоу, который в 40 лет отличился 44 раза. Теперь для игроков в возрасте 36+ более результативный чемпионат есть только у финна Теему Селянне, который в 36 лет в кампании-2006/07 отличился 48 раз.

И Овечкин, команде которого остается провести еще десять встреч в этом сезоне, имеет все шансы побить достижение финна.

Всего же у капитана «Кэпс» теперь 775 голов в карьере, и до занимающего второе место в историческом топе снайперов того же Хоу остается всего 26 взятий ворот. А дальше можно будет сосредоточиться за восхождением на вершину Гретцки (894 гола).

Разговоры о спаде

Тем не менее в последнее время доводится слышать, что российский ветеран не в лучшей форме, не выглядит свежим и вообще сдает к концу сезона.

Такие высказывания не выглядят объективными, хотя вполне понятно, на чем они основываются. Овечкин очень сильно начинал этот сезон, и на старте все восхищались его формой и темпом, а также погоней за рекордом Гретцки.

Важен был еще и фактор превзойденных ожиданий, поскольку летом очень многие авторитетные эксперты, выражая уважение российскому ветерану, говорили, что ему не будет под силу стать лучшим снайпером в истории, и вообще Овечкина ждет регресс в результативности. Эксперты сходились во мнении, что еще пару лет он сможет забрасывать в лучшем случае шайб по 35, а дальше и 20 будет за счастье. Гол, четыре рекорда и шаг до плей-офф: Овечкин помог «Вашингтону» одолеть «Бостон» В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз»... 11 апреля 13:14

Но вместо того чтобы стареть, Овечкин в первом же матче сезона дал 2+2, а в первых 15 матчах набрал аж 26 (12+14) очков. Причем, фурор произвело еще и количество голевых передач, которые делал снайпер.

Но постепенно результативность ожидаемо пошла на спад, и к тому же на авансцену вышли другие ребята. В списке бомбардиров Овечкин сейчас «только» 15-й, уступая даже двум россиянам — Кириллу Капризову и Артемию Панарину.

Да и на первое место среди снайперов сезона, а значит и на «Морис Ришар Трофи», не претендует, поскольку Остон Мэттьюс из «Торонто» настрелял уже 58 голов и опережает Ови аж на 13 точных бросков.

В общем, в недавнем опросе ESPN по поводу MVP всего сезона Александра Великого ни один из экспертов не поставил на первое место, и шансов на четвертый «Харт Трофи» в карьере у него объективно нет никаких.

Реальная картина

Вот только не все меряется исключительно «Хартами». Приз самому ценному игроку сезона только один. А прекрасных хоккеистов в НХЛ с отличным выступлением в чемпионате — пруд пруди.

И в этой компании Овечкин так и так остается среди самых-самых лучших, подтверждением чему являются в том числе и статистические данные, приведенные выше.

Даже если смотреть на статистику, то с 11 марта за 13 проведенных встреч капитан «Вашингтона» не набирал баллы за результативность только в двух встречах.

Да и по голам сравнивать Александра с нынешним Мэттьюсом сейчас не совсем корректно. Дело в том, что за последние три сезона американец настрелял в равных составах как минимум на 30 шайб больше любого другого игрока лиги! Это показывает, что Мэттьюс действительно лучший голеадор нового поколения. Овечкин забросил 775-ю шайбу: «Вашингтон» перевернул матч с «Бостоном» и вырвал победу В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одолел... 10 апреля 23:27

Но даже отставая от лидера «Торонто» на 13 шайб, Овечкин все равно занимает высокое четвертое место в списке снайперов чемпионата-2021/22. И до идущего вторым Драйзайтля уже только пять точных бросков.

В общем, слухи о спаде «восьмерки» сильно преувеличены. И если россиянин сейчас не носится по площадке до изнеможения, то лишь потому, что главные матчи — плей-офф — еще впереди.

«Вашингтон» там будет точно, а рубки насмерть там начнутся с первой же серии. И вот тогда от капитана потребуются настоящие подвиги. Кажется, что он на них вполне способен и в 36 лет.