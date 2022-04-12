«Дыма без огня не бывает»: как отреагировали на письмо фристайлистки министру спорта

Громкий скандал после открытого письма министру спорта Олегу Матыцину от чемпионки мира в биг-эйре Анастасии Таталиной, в котором она обвинила Федерацию фристайла России (ФФР) в срыве подготовки к Играм, набирает обороты. Вик Уайлд поддержал коллегу, а давшие интервью «Газете.Ru» член президиума ФФР Дмитрий Свищев и фристайлист Сергей Ридзик высказались осторожно, назвав обвинения крайне серьезными.

Письмо Таталиной

Обвинившую накануне руководство Федерации фристайла России в срыве своей подготовки к Олимпийским игра в Пекине чемпионку мира Анастасию Таталину поддержал самый звездный отечественный представитель фристайла и сноуборда.

«Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности. Почти у всех спортсменов есть похожие истории», — написал в своем Telegram-канале Вик Уайлд.

35-летний двукратный олимпийский чемпион и бронзовый призер Пекина-2022 в сноуборде и сам раньше имел определенные проблемы с отечественными спортивными чиновниками, и при этом авторитет Уайлда настолько высок, что его слова поддержки в адрес молодой спортсменки могут иметь серьезное значение.

Ранее 21-летняя Таталина написала открытое письмо министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину, в котором выдвинула ряд серьезных обвинений в адрес чиновников ФФР и тренеров сборной России по фристайлу. Реальный спад или подготовка к плей-офф НХЛ: что происходит с Овечкиным Александр Овечкин забросил в двух последних матчах очередные две шайбы, а его «Вашингтон»... 12 апреля 13:06

В вышедшем на сайте «Матч ТВ» открытом обращении к министру Таталина обвинила тренера сборной страны Никиту Васильева в вымогательстве призовых после победного для спортсменки чемпионата мира.

«Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трех месяцев старший тренер сборной Васильев начал требовать от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на негласное правило, — написала фристайлистка.

— В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев еще раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл — отдай 50%. И озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить меня к ОИ. И это за семь месяцев до Олимпиады.

После разговора с главным тренером по фристайлу Михаилом Носовым, который не стал разбираться со сложившейся ситуацией, мне для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь федерации.

Конфликт был вынесен на уровень руководства федерации фристайла в лице президента Алексея Курашова, главного тренера Михаила Носова, тренеров сборной Никиты Васильева и Даниила Калачева, по итогам которого мне был объявлен бойкот. Как подтверждение — намеренный срыв моей предолимпийской подготовки».

Подробно спортсменка остановилась и на том, как, собственно, срывалась ее подготовка к главному старту четырехлетия:

«Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021 года, обо мне нет ни одного упоминания. Даже ни одной фотографии. Как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было и нет.

Считаю, что достойно представила свою страну. Но, имея возможность готовиться нормально, уверена: были бы две медали самого высокого достоинства. В мировом сообществе знают об отсутствии условий подготовки в России, и у всех вызывает удивление, как мне удается показывать такой высокий уровень, не имея достаточного тренировочного время на склоне. У них неподдельный интерес к программе моей личной подготовки, у нас — бойкот и безразличие ко мне.

В связи с этим хотела спросить у Вас как у Министра спорта России: кто несет ответственность в Федерации фристайла России за сорванную подготовку? За то, что страну лишили двух потенциальных олимпийских медалей и медали Кубка мира?

Написав это обращение к Вам, я отдаю себе отчет в том, что после этого письма моя спортивная карьера может сильно измениться, но молчать я больше не могу. Ситуация не меняется восемь лет, и нет предпосылок, что это произойдет».

Кроме того, Таталина в своем обращении привела и примеры того, как тренеры вели себя по отношению к ней на соревнованиях.

«На Кубке мира в Австрии я заняла 17-е место. Хотя рассчитывала на тройку. Причиной низких баллов, как оказалось, стало невыполнение трюка на обязательной фигуре. Все критерии судейства по прохождению трассы оглашаются на митинге команд перед началом соревнований, на котором присутствуют только тренеры. Но замечаний со стороны тренеров по моей программе в течение двух официальных тренировочных дней не было. Получается, зная все, они умышленно сорвали мое выступление, лишив медали не только меня, но и страну. Не неся вообще никакой ответственности. Наоборот — обвинили меня в незнании правил», — написала фристайлистка.

Также она рассказала, что в преддверии Олимпиады провела всего 27 тренировочных дней на снежном трамплине и 26 дней на воздушной подушке, в то время как у иностранных конкуренток в среднем было 80 дней на трамплине и до 90 дней на подушке, что, конечно, ставило их в выигрышное положение по отношению к российской сборной.

Ответ федерации

Федерация фристайла России отреагировала на опубликованное обращение, но основной акцент сделала на словах матери Таталиной, произнесенных в тот же день в разговорах со звонившими ей для комментариев журналистами.

Мама спортсменки заявила, что Васильев и другие представители тренерского штаба позволяли себе некорректное обращение со спортсменками, а также даже делали Таталиной непристойные предложение сексуального характера.

«Открытое письмо Анастасии Таталиной вызывает недоумение и вопросы его появления на сегодняшний день. Для Федерации фристайла России не имеет значения, в открытом или закрытом пространстве оно появилось, т. к. наша деятельность носит открытый характер. Изложенное в письме не соответствует действительности.

«Анастасия Таталина в открытом письме оклеветала тренерский штаб, коллектив Федерации фристайла России, Министерство спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России, свою региональную спортивную школу и региональных организаторов по проведению соревнований по фристайлу, — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ФФР.

— Все пожелания и просьбы спортсменки удовлетворялись в полном объеме. А. Таталина в части получения оборудования, инвентаря, экипировки, визового сопровождения, организации тренировочных мероприятий, лечения и реабилитации была обеспечена в полном объеме.

Обвинение в адрес тренерского штаба относительно сексуальных домогательств имеет беспочвенный характер и является аморальным поступком».

Кроме того, глава федерации Алексей Курашов в прямом эфире на «Матч ТВ» категорически опроверг слова спортсменки о том, что с нее требовали перевода половины призовых за победу на чемпионате мира. По его словам, никакого правила «выиграл — отдай 50%» нет. Но в то же время Курашов сказал, что некоторые спортсмены сами переводят деньги в федерацию, тренерам и сервисменам, чтобы отблагодарить всех за работу.

При этом ни он, ни также высказывавшийся в этот день в прессе Васильев никак не отреагировали на те части письма Таталиной, где были приведены конкретные ситуации и цифры, зато представители федерации и сборной сказали, что спортсменка «поймала звезду», а также должна была «сосредоточиться на своей подготовке, а не на личном позиционировании в соцсетях».

Напомним, что Таталина в 2021 году выиграла на чемпионате мира в Аспене соревнования в биг-эйре. На Играх в Пекине в этой дисциплине она была третьей в квалификации, но в финале осталась только на десятом месте. Первый финалист: «Металлург» вырвал победу у «Трактора» В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина — челябинский... 11 апреля 19:24

Зато в слоупстайле российская спортсменка вплотную подобралась к олимпийской награде и все же осталась на четвертой позиции, сразу за чертой призеров.

«Если обвинения подтвердятся, все будет очень серьезно»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев, который к тому же является членом президиума Федерации фристайла России.

«Открытое письмо министру спорта — достаточно серьезная вещь, мало кто из спортсменов на это решается. Наверное, других решений просто не нашли. Другой вопрос, насколько это письмо отвечает действительности. Обвинения звучат достаточно серьезные, если подтвердится такая информация, то это недопустимо, — подчеркнул Свищев.

— Я вчера говорил и с министром, и с Алексеем Курашовым — только со спортсменкой еще не общался. И обсуждали, что дальше делать. Знаю, что Алексей даже подготовил пресс-конференцию, пресс-релиз, сегодня пошел на интервью с Губерниевым.

Он всячески отрицает слухи и приводит свои доводы. Но что тогда сподвигло спортсменку такую информацию выносить? Дыма без огня не бывает.

Я все же склонен верить президенту федерации, потому что такие вещи не могли пройти мимо него. Не могло быть такого, чтобы он не знал. Поэтому я очень надеюсь, что эта информация не подтвердится, это будет хорошо для всего российского фристайла. А если подтвердится, то будет разбирательство Минспорта, и проверка самой федерации должна завершиться каким-то протоколом. Тогда, однозначно, потребуется принимать какие-то кадровые решения».

«Спортсмен — клоун для людей»

Член мужской сборной России по фристайлу, двукратный олимпийский призер Сергей Ридзик ранее также публично высказывал претензии к ФФР по начислению зарплаты.

«Мои претензии были не в адрес федерации, а в целом в отношении системы поощрения спортсменов. Она, на мой взгляд, не доведена до совершенства. Годы идут, есть инфляция, а индексации зарплаты не происходит. И с этим сталкиваются не только спортсмены, а весь народ нашей необъятной страны, — заявил «Газете.Ru» фристайлист.

— Что касается Таталиной, мне сложно говорить об этом, потому что я лично не сталкивался с тем, чтобы от меня требовали деньги. И уж точно в мой адрес никакого непристойного поведения не было, это было бы достаточно смешно. Учитывая, что я еще и женатый человек.

Ее письмо — это смело, но насколько это правда, я не могу ручаться. С меня никогда ранее не требовали никаких денег, даже при учете того, что подписывались договоры между Федерацией и спортсменом. Эти договоры были направлены в большей степени на безопасность спортсменов и Федерации. К примеру, еще до прихода Алексея Николаевича Курашова спортсмены получали инвентарь и толком за него не расписывались — это могло повлечь последствия. Инвентарь мог попросту потеряться, и где его искать, только Богу известно. Так что подобные договоры подписывались, там были моменты по спонсорству. Но это все прорабатывалось и проговаривалось с руководством ФФР. То есть всегда можно найти определенный компромисс, и я неоднократно поднимал эти вопросы. Люди готовы общаться и искать компромиссы».

По мнению Ридзика, спортсмены в обществе выполняют исключительно развлекательную роль, а конфликтные моменты нужно стараться решать внутри коллектива, не вынося на публику. «Страшная глупость». Как отреагировали в РФ на нацистское приветствие российского гонщика 15-летний российский гонщик Артем Северюхин 10 апреля стал победителем этапа европейского чемпионата... 11 апреля 17:08

«Давайте будем честны друг перед другом: я всегда говорил, что спортсмен для общества — это развлекательный ресурс. Другими словами, мы — клоуны, мы — циркачи, мы развлекаем публику. Для какого-то личностного восприятия — да, спортсмен — это тот, кто добивается поставленных целей через пот, кровь и труд, борется за свои идеалы, мечты и цели. Так мы воспринимаем сами себя. А для народа мы — те, кто выполняют трюки, рискуют своим здоровьем и на потеху публике добиваются высоких результатов. Это правда, это реалии, от которых мы не уйдем, — отметил Ридзик.

— Никогда нельзя забывать, что мы все люди. У каждой команды, у каждой федерации, тренера и спортсмена есть личностные отношения. Если они не ладятся с руководством, внутри команды, либо же между спортсменом и тренером, я не могу это выносить на такую площадку, где нужно всех обвинять. Если есть какие-то резонансные и конфликтные моменты, нужно сначала попробовать их решить. А там уже — как получится. Если не получается, то тогда, наверное, надо идти по головам. Тонкий момент.

О том, что сказал Вик Уайлд, я не говорю, что этого нет. Это есть — где-то больше, где-то меньше. Но надо понимать, что все люди имеют личностные отношения. Есть где-то неприязнь у одного человека к другому — это проблема, которую нужно искоренять, вырезать, как опухоль. Это вносит раздор в команду, пропадает командная идеология, и люди начинают бороться за свои нагретые места. Этот инцидент — он ведь вытекающий. Если вспомните, после Олимпиады скелетонистка Елена Никитина тоже высказывалась по поводу отношения к спортсменам. Вот вам прекрасный пример. Нужно работать, работать и еще раз работать над этим, потому что команда — это большая семья. И чем раньше люди это поймут, тем проще будет им самим.

В этой семье нужно уметь уживаться со всеми. А тренер — это родитель, который должен понимать, что у него разные возрасты. И он должен быть психологом, понимать, когда применять кнут, а когда — пряник.

Я сам удивился, прочитав о том, что со стороны Никиты Васильева, тренера Таталиной, были домогательства в адрес спортсменки. Это нешуточное заявление, это же уголовка, статья. Я знаю Никиту очень давно, знаю Таталину. Может, у них и были не очень хорошие личные отношения, но обвинять человека в домогательствах, учитывая, что у него есть жена и ребенок, — я бы еще проверил этот факт».