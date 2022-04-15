«Рыжий Тарзан» Дацик сражается с бразильцем Кавалари. LIVE

00:11

Пятый раунд. Мощнейшее попадание Согояна на первой минуте. В начале второй прошел левый сбоку у него же. Но развивать не бросается успех. А вот дальше уже и от Кириченко активности много было. Но насколько бы все было интереснее, если бы Андрей так сильно не проскальзывал...