«Я не брошу на полпути»: Трусова вернулась на лед с новым номером

Соревновательный сезон для российских фигуристов закончен, однако даже в межсезонье происходит немало интересного: Александра Трусова предстала на шоу Этери Тутберидзе с новым номером, Виктория Синицина и Никита Кацалапов заявили о намерении продолжить карьеру, а Дарья Усачева вернулась на лед после тяжелой травмы. «Газета.ru» — о новостях из мира фигурного катания.

После недопуска российских фигуристов на чемпионат мира официально соревновательный сезон завершился на Кубке Первого канала, где команда Анны Щербаковой одержала победу над коллективом Марка Кондратюка. От участия в этом проекте отказалась Александра Трусова, которая объяснила такое решение неготовностью выступать после Олимпийских игр, прошедших в Пекине. Состязания в столице Китая выдались для ученицы Этери Тутберидзе действительно сложными в моральном плане – фигуристка в произвольной программе первой в мире исполнила пять четверных прыжков, однако этого оказалось недостаточно, чтобы победить соотечественницу – Анну Щербакову, исполнившую только один элемент ультра-си. Истерика и слезы Трусовой попали в телетрансляции, как и слова «У всех есть золотая медаль, а у меня нет» (Щербакова выиграла золото в личном турнире, еще одна россиянка Камила Валиева стала обладательницей награды высшей пробы в командном первенстве. – «Газета.Ru») и «Вы все знали» в адрес своих тренеров. «На осень пока не планируется»: почему «Ледниковый период» поставили на паузу Один из самых долговечных и популярных спортивных проектов в истории российского телевидения —... 12 апреля 21:26

Какой смысл был вложен во вторую фразу, знает только сама спортсменка и, наверно, ее тренерский штаб, но после Игр в СМИ было много рассуждений о том, что же теперь будет с Трусовой. Речь шла как о завершении карьеры, так и о переходе к другому тренеру – именно так в 2018 году после практически аналогичной ситуации поступила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Однако время шло, а официальных новостей не поступало. В апреле в Минске и Москве состоялись шоу, устроенные тренерским штабом Тутберидзе, в которых приняла участие и Александра.

В российской столице фигуристка представила новый номер, который отчасти можно посчитать ответом на вопрос о завершении карьеры. На льду фигуристка появилась под песню певицы Елки «Я не брошу на полпути», ее катание вызвало бурный восторг и овации публики.

Тут стоит отметить, что, несмотря на внушительный прыжковый контент, Трусова смогла чисто выполнить все пять четверных прыжков, которые она заявила в начале сезона, только на Играх, до этого было либо сокращено их количество (из-за травмы, которая была у спортсменки осенью), либо прыжки были выполнены с ошибками. Стоит также вспомнить, что у Трусовой после перехода из юниоров во взрослые нет ни одной золотой медали, поэтому фигуристке определенно есть к чему стремиться. Правда, тут возникает вопрос, как скоро она сможет проявить себя на международной арене – пока никакой ясности о времени отстранения россиян нет.

Также Трусова вновь начала сотрудничество с хореографом Дмитрием Михайловым, который работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, под руководством которого спортсменка занималась около года – в мае 2020 года она ушла от Тутберидзе, однако в скором времени вновь вернулась в «Хрустальный».

«Мы готовим для вас сюрприз», – написала Трусова в своем Telegram-канале, опубликовав видео с Михайловым.

Вопросы по поводу завершения карьеры возникали и в адрес олимпийской чемпионки Щербаковой. Но тут стоит отметить, что фигуристка сама «подлила масла» в огонь после Кубка Первого канала, когда призналась, что сейчас у нее есть ощущение сумбура, который может повлиять на ее решение. «Специалист мирового класса»: Авербух объявил о начале тренерской карьеры Серебряный медалист Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, продюсер и хореограф шоу... 08 апреля 20:29

«В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура. Непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации», — заявила она.

При этом за несколько недель до старта Кубка Первого канала, который дважды переносился и в итоге был проведен в те же даты, что и чемпионат мира, Щербакова после Игр в Пекине была уверена, что завершать не планирует.

«У меня, безусловно, есть желание кататься дальше. Я пока не могу представить себя без фигурного катания. У меня нет четкого представления, как дальше будет выглядеть моя карьера, но заканчивать я не готова», — заявила фигуристка.

Мотивации продолжать в нынешних условиях, где пока нет ясности, как будут выглядеть последующие сезоны для россиян, у Щербаковой все же чуть меньше, чем у Трусовой. У нее есть золото Олимпиады в личном турнире, медаль высшей пробы чемпионата мира, трижды она поднималась на верхнюю ступень пьедестала российского первенства. Она не выигрывала финал Гран-при и чемпионат Европы, но коллекция ее золота достаточно обширна. Исключать возможность того, что Щербакова объявит о завершении карьеры, не стоит, однако после шоу Тутберидзе в Москве спортсменка призналась, что к новому сезону она все же готовится.

«В начале мая отпуск, будет полная возможность восстановиться и отдохнуть. Планов по программам пока нет.

Я готовлюсь к следующему сезону, но новых четверных на данный момент не учу. Четверной риттбергер тренировала, когда собиралась выступать на чемпионате мира, но потом сосредоточилась на чистом прокате программ.

Когда были планы на чемпионат мира, энтузиазма учить его было больше», — заключила она.

Золото на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире завоевали Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Путь пары в Китай был достаточно трудным, на протяжении всего сезона фигурист боролся с сильными болями в спине, из-за которых они были вынуждены пропускать старты – к примеру, танцоры снялись с произвольной программы на чемпионате России. Впрочем, болевые ощущения не помешали фигуристам выиграть чемпионат Европы, а на Играх в Пекине кроме золота в «команднике» взять серебро в личном турнире. Они проиграли только именитым французам – Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Отстранения от международных стартов, частые травмы – это ставило под вопрос продолжение карьеры пары. Однако несколько дней назад они объявили, что продолжат кататься, а отстранение России от турниров от под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) служит дополнительной мотивацией.

«Мы решение приняли, у нас уже есть расписание, планы на тренировочный сбор. Мы тренируемся. В принципе, никаких изменений и отличий от обычного сезона у нас нет. Планируем продолжать? Мы планируем, едем на сбор — это сто процентов. Все будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арене или нет.

Мотивация? Сейчас это и есть мотивация для нас и нашей команды — показать, каких спортсменов теряет мир», — приводит слова Кацалапова Sport24. «Это бомба»: фанаты поддержали Трусову после сексуального танца в стиле фрейм-ап стрип 17-летняя Александра Трусова поразила мир фигурного катания сексуальным танцем в стиле фрейм-ап стрип... 08 апреля 17:01

На лед во время шоу вернулась Дарья Усачева. Ее история во время олимпийского сезона достаточно трагичная – несколько недель спортсменка, которая тренируется в группе Тутберидзе, каталась с болью в бедре, и травма дала о себе знать во время этапа Гран-при в Японии. На разминке перед которой программой Усачева начала исполнять прыжок, однако не сумела его докрутить и рухнула на лед. Она с трудом поднялась, докатилась до борта, а с арены ее уже уносили на руках. Несколько месяцев она восстанавливалась, вернулась к тренировкам во время Олимпиады и вышла на лед во время шоу в Москве. Правда, в своем выступлении спортсменка обошлась без исполнения прыжковых элементов.

После шоу Усачева призналась, что после травмы у нее появилось еще больше мотивации продолжать, а также рассказала, как проходит ее восстановление.

«Потихоньку, без скачков. Чтобы еще раз ничего не случилось. Прыжки начала восстанавливать. В плане тренировок по объему, по времени все как раньше. Просто делаю немного другие вещи — те, которые сейчас нужны», — поделилась она.