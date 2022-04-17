Овечкин разозлил канадцев, Капризов установил клубный рекорд

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде крупно обыграл «Монреаль» — 8:4. Одним из героев матча стал капитан «столичных» Александр Овечкин, отметившийся голом, который стал для него 47-м в сезоне и 777-м за карьеру. Теперь он на 24 шайбы отстает от Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги. Одноклубник Овечкина Дмитрий Орлов набрал четыре очка, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов обновил рекорд клуба по голам, а лидер «Тампы» Никита Кучеров помог своей команде победить «Виннипег». Обо всех достижениях россиян в НХЛ — в обзоре «Газеты.Ru».

После неудачного выезда в Торонто, где «Вашингтон» проиграл 3:7, «столичные» продолжили канадское турне в матче с «Монреалем», которому уже давно нечего ловить: за несколько игр до конца регулярного чемпионата «Канадиенс» набрали 51 очко, из всех команд лиги меньше — только у «Аризоны», 49 баллов. Тем не менее, это вовсе не означало по определению, что гостей ждала увеселительная прогулка.

И действительно, в первые два периода «Монреаль» смотрелся неплохо, хоть и уступал по итогам 40 минут. На 13-й минуте гости открыли счет благодаря голу Ника Дауда, а в самом начале второго игрового отрезка Джейк Эванс отквитал одну шайбу. После в течение 29-й минуты зрители увидели три гола — быстрый дубль у «Вашингтона» оформил Энтони Манта, на который точным броском ответил Райан Пилинг.

Ну а затем произошло событие, которого ждали все, кто неравнодушен к достижениям Александра Овечкина — есть ли такие? Впрочем, конечно, есть: болельщики «Канадиенс» раздраженным гулом отреагировали на его 777-й гол в карьере, который он забил в ворота их команды.

Для этой шайбы все сделал Евгений Кузнецов, который прошел всю площадку и выложил на блюдечке передачу своему капитану.

В третьем же периоде «Вашингтон» раздавил соперника: к 50-й минуте гости вели 7:3 после голов Гарyета Хэтэуэя, Дмитрия Орлова и Джастина Шульца. «Монреаль» огрызнулся и еще раз огорчил «столичных» усилиями Пилинга, но точку в матче поставил Ти Джей Оши — 8:4.

Второй звездой матча был признан Орлов — помимо гола, он оформил ассистентский хет-трик. Стал бы и первой звездой, но четыре очка также заработал Манта, забив при этом дважды. Отметим также, что Кузнецов набрал два балла — он помог забросить не только Овечкину, но и Оши. Что же касается Овечкина, он снова обновил ряд показателей, в том числе и самый главный — снайперский.

«Мы никогда об этом не говорим, но все точно знают, где он находится на льду.

Все знают, что он в каждом матче выкладывается, и радуются за него, когда он кого-то опережает или устанавливает новый рекорд. Ребята искренне рады, что у него такая карьеры, что он достиг таких высот»,

— сказал об Овечкине после матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ. Овечкин жестким хитом отправил на лед американца и провалил игру: что случилось в НХЛ Александр Овечкин не сумел спасти «Вашингтон Кэпиталз» от крупного поражения от «Торонто... 15 апреля 13:58

Гол Александра в ворота «Монреаля» стал для него 47-м в текущем сезоне. Ему осталось забросить лишь три шайбы, чтобы повторить рекорд Майка Босси и Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 50-ю или больше голами — у легенд НХЛ таких сезонов было девять. Кроме того, лишь одна шайба отделяет Овечкина от рекорда Теему Селянне по голам за сезон среди игроков в возрасте 36 лет и старше.

Ну и, разумеется, забив «Монреалю», капитан «Вашингтона» еще на шаг приблизился ко второму месту в списке лучших снайперов в истории лиги, которое с 801-м голом пока занимает Горди Хоу.

У Овечкина, как уже было сказано, на данный момент 777 шайб. На первом месте — великий Гретцки, за карьеру 894 раза поразивший ворота соперников.

Постепенно приближается россиянин и к еще одному рекорду. Вратарь «Канадиенс» Сэм Монтембо стал 159-м голкипером, которому Овечкин забивал за карьеру в НХЛ. Больше «жертв» лишь у Марка Мессье (164), Патрика Марло (177) и Яромира Ягра (178).

Три балла осталось набрать Овечкину, чтобы войти в топ-20 лучших бомбардиров заокеанской лиги. На данный момент эту позицию сохраняет Дейл Хаверчак, который за карьеру набрал 1409 (518+891) очков. У Александра сейчас 1406 (777+629) баллов.

Рекорд, на покорение которого Овечкин не замахивается, — количество сыгранных матчей. 1779 игр за карьеру провел в НХЛ Патрик Марло и является историческим лидером по этому показателю. У россиянина на данный момент 1270 матчей, и чтобы догнать Марло, ему нужно отыграть в НХЛ еще шесть с половиной сезонов, не пропустив ни одной игры. Возможно, россиянину это и удастся, но сейчас об этом речи нет. Тем не менее, по количеству матчей он обошел Бретта Халла и делит 78-е место с Робом Блейком и Райаном Смитом.

Примечателен и командный рекорд «Вашингтона», соавтором которого стал Овечкин. Впервые за всю историю противостояния с «Монреалем», которая теперь насчитывает 181 матч, «Кэпс» забросили в ворота соперников семь и более шайб.

Вообще, стоит заметить, минувший игровой день НХЛ выдался крайне результативным, потому упомянем и ряд других матчей, в которых, кроме того, также отличались российские хоккеисты.

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 6:5 ОТ

Невероятно драматичным получился матч в Сент-Луисе, где местные «блюзмены» во главе с Владимиром Тарасенко принимали «дикарей» из Миннесоты Кирилла Капризова. Оба россиянина были на главных ролях, но удача улыбнулась хозяевам. К 34-й минуте они вели 4:1, при этом голами отметились Иван Барбашев и Тарасенко, а Павел Бучневич сделал результативную передачу. Единственную к тому моменту шайбу гостей забросил Райан Хартман с передачи Капризова.

Однако третий период оказался зеркальным отражением предыдущих 40 минут. Сначала Хартман и Фредерик Годро сократили отставание «Миннесоты» до минимума, затем Бучневич сделал счет 5:3, а на 55-й минуте Маркус Фолиньо и Капризов счет сравняли. Дело дошло до овертайма, где «Сент-Луис» вырвал победу стараниями Брейдена Шенна, выиграв восьмой матч подряд.

Бучневич стал второй звездой матча, но все же главное достижение в этой игре установил Капризов. Он забросил свою 43-ю шайбу в сезоне и тем самым стал единоличным рекордсменом «Миннесоты» по голам за сезон.

Предыдущий рекорд — 42 шайбы — поставил в сезоне-2007/08 Мариан Габорик, а повторил его в сезоне-2017/18 Эрик Стаал.

«Тампа» — «Виннипег» — 7:4

11 шайб было заброшено и в матче между «Тампой» и «Виннипегом», одним из главных героев которого стал нападающий хозяев Никита Кучеров. Россиянин забросил две шайбы, сделал две результативные передачи и был признан второй звездой матча. Первую звезду выиграл защитник Виктор Хедман, пополнивший свой счет на четыре ассиста. Также у «молний» голом отметился Михаил Сергачев. А в составе гостей чуть меньше восьми минут провел на льду Евгений Свечников и завершил матч с показателем полезности «-1».

«Колорадо» — «Каролина» — 7:4

С аналогичным счетом «Колорадо» обыграл «Каролину», и здесь в составе хозяев результативными действиями отметился Валерий Ничушкин. Россиянин помог своей команде одержать девятую победу кряду, сделав два ассиста, его коэффициент полезности по итогам встречи составил «+3». Для его соотечественника из «Каролины» Андрея Свечникова игра сложилась также неплохо, хоть его команда и проиграла: Андрей стал автором четвертой шайбы «Харрикейнс».

«Калгари» — «Аризона» — 9:1

«Калгари» на своем льду в одну калитку вынес «Аризону», хотя аутсайдеры НХЛ забросили первыми уже на 30-й секунде и удерживали лидерство весь первый период. Но затем хозяева не оставили от соперников камня на камне, в одном только втором периоде забросив шесть шайб, соавтором двух из них стал Никита Задоров. Россиянин закончил матч с «+3» в активе.

«Оттава» — «Торонто» — 4:5 ОТ

Этот матч также пополнил список результативных игр, хотя российские хоккеисты результативными действиями не отличились. В составе хозяев защитники Артем Зуб и Никита Зайцев отыграли по 20 минут, при этом Зайцев закончил игру с «-2». Такой же коэффициент оказался у игрока обороны «Торонто» Ильи Любушкина, а его одноклубник Илья Михеев завершил матч с «-1».