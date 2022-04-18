Подвиги Тарасенко в день рождения Бучневича: «Сент-Луис» сметает всех

«Миннесота» Кирилла Капризова, несмотря на блеклый матч российского нападающего, одержала победу над «Сан-Хосе» в овертайме и оформила выход в плей-офф. Российское трио «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев — набрало в сумме шесть баллов в разгроме «Нэшвилла», где «музыканты» установили впечатляющий клубный рекорд. «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ.

«Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:4 ОТ

«Миннесота» в матче против «Сан-Хосе» официально оформила выход в плей-офф, что было ожидаемо. Кирилл Капризов и Ко находятся в прекрасной форме, в то время как «Шаркс», наоборот, уступают сейчас всем подряд.

Тем не менее матч в Сент-Поле получился куда более напряженным, чем кто-то мог бы предположить. «Акул» не смутило даже сверхуверенное начало игры от соперника.

Российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов своим шестым голом в сезоне открыл счет в начале седьмой минуты матча, а меньше чем через полторы минуты Джаред Сперджен восстановил равновесие.

Однако уже в начале второй трети матча подопечные Боба Бугнера смогли восстановить равновесие, затем снова оказались в положении догоняющей стороны, но снова не остановились и сравняли счет до второго перерыва. Овечкин разозлил канадцев, Капризов установил клубный рекорд В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде крупно обыграл... 17 апреля 16:07

В самом начале третьего отрезка Куликов заработал на себе нарушение правил, но вместо собственного гола в большинстве «дикари» получили шайбу в свои ворота от четырех хоккеистов «Сан-Хосе» с исполнением от опытнейшего Ника Бонино.

Впрочем, и «Миннесота», оказавшись на грани поражения, действовала с холодной головой. Особенно отличился Кевин Фиала, который уже имел две передачи в этой встрече, а в концовке оформил себе статус главного героя поединка.

Именно швейцарский форвард восстановил равновесие точным броском в середине третьего периода, а еще один его выстрел в овертайме в победный гол и собственный дубль трансформировал подправлением Сперджен.

Фиала, таким образом, не только оформил 1+3 в конкретном матче, но и продолжает свою впечатляющую результативную серию, настреляв 12 (6+6) очков за шесть последних игр.

У «Уайлд» во встрече с «Шаркс» 1+1 набрал яркий новичок сезона Мэтт Болди, а никогда не хватавший звезд с неба Фредерик Годро, отметившись аж тремя результативными передачами, продлил свою серию с набранными баллами (рекордную в карьере) до четырех игр — 3+4.

У отыгравшего на самом деле очень неплохой поединок «Сан-Хосе» сразу трое хоккеистов смогли отличиться разом и голом, и передачей. Это и Бонино, и Рудолф Балцерс, и Ноа Грегор.

Это поражение стало для «Сан-Хосе» уже десятым подряд (0-6-4), но в то же время в восьми последних встречах подопечные Бугнера шесть раз уступили в одну шайбу, а в еще в двух случаях проигрывали в две, пропуская на последней минуте от соперника в пустые ворота.

В то же время «Миннесота» за последние 17 матчей одержала уже 13-ю победу, только раз уступив в основное время (13-1-3), причем в 16 случаях хоккеисты «Уайлд» забрасывали не меньше трех шайб. Овечкин жестким хитом отправил на лед американца и провалил игру: что случилось в НХЛ Александр Овечкин не сумел спасти «Вашингтон Кэпиталз» от крупного поражения от «Торонто... 15 апреля 13:58

Что до Капризова, то на этот раз главная звезда «дикарей» словно взял передышку и провел не самую удачную встречу, не набрав очков и завершив игру с показателем полезности -2. При этом россиянин провел на льду 20:33 и трижды бросил в створ.

«Миннесота» вышла на второе место в Центральном дивизионе, на одно очко опережая «Сент-Луис», на который на данный момент выходит в первом раунде плей-офф.

«Всегда приятно попасть в плей-офф. Это сложная лига, сильнейшая лига в мире. Ты каждый год хочешь попасть в плей-офф, так что для нас это великолепно. Это было нашей целью с самого начала, и теперь мы ее достигли, — сказал после игры Фиала.

— Но это на самом деле ничего не значит. Мы в начале пути. Сейчас идет еще регулярный чемпионат, где нам надо провести семь матчей. Мы на втором месте в дивизионе и идем на преимущество своей площадки. Сейчас все только начинается, и это пока не плей-офф».

Кстати, в розыгрыш Кубка Стэнли «Миннесота» пробилась в третий раз подряд и в восьмой за последние девять сезонов.

«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:8

На втором месте по набранным очкам «дикари» продержались совсем недолго. Вскоре «Сент-Луис» их снова оттуда сместил, хотя при этом у «музыкантов» теперь на одну встречу проведено больше, так что по потерянным баллам статус-кво сохранился.

Вообще на финише сезона в НХЛ чаще побеждают те, кому это больше нужно по турнирной ситуации. Так что вроде бы можно было ожидать, что еще не обеспечивший себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли «Нэшвилл» на своем-то льду остановит «Блюз».

Вот только подопечные Крейга Беруби сами серьезно мотивированы сражением за преимущество своего льда в первом раунде и находятся в прекрасной форме. Виктория в Теннеси стала для них девятой подряд, а беспрецедентные семь шайб, проведенных во втором периоде — клубным рекордом во вторых третях матчей.

«Предаторз» не смог помочь даже проводящий великолепный сезон финский голкипер Юссе Сарос, который на этот раз пропустил к экватору встречи четыре гола при 20 бросках и был заменен.

Впрочем, вышедший вместо него Давид Риттих тоже не смог спасти свою команду в четырех случаях, хотя бросали по его воротам куда меньше — 13 раз.

Блестяще сыграли, как обычно, российские легионеры «Сент-Луиса». Например, Владимир Тарасенко забросил свою 33-ю шайбу в сезоне и добавил к ней еще две голевые передачи. Теперь на счету фактически списанного до сезона из-за хронических проблем с плечом форварда 15 (8+7) очков в последних семи матчах!

Сейчас очень сложно принять этот факт как правдивый, но летом «Блюз» не стали защищать Владимира на драфте расширения от входившего в лигу «Сиэтла», а менеджмент «Кракена» все равно выбрал не его, а защитника Винса Данна! Нижний Новгород - Химки 18 апреля 13:01

Два голевых паса сделал проводящий лучший сезон в карьере Иван Барбашев, а Павел Бучневич в свой 27-й день рождения голевой передачей продлил результативную серию до десяти игр, в которых набрал аж 18 (6+12) очков!

Другие матчи

«Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» — 1:6

«Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сейбрз» — 3:5

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2

«Анахайм Дакс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 6:4

Сергей Бобровский получил отдых в матче против «Детройта», но это не помешало «Флориде» одержать убедительную победу, в которой форвард Максим Мамин провел свою седьмую шайбу в сезоне.

Голевая передача, а также бросок, силовой прием и четыре блок-шота российского защитника Ивана Проворова не помогли его «Филадельфии» в противостоянии с также доигрывающим сезон «Баффало».

Илья Сорокин совершил 33 сейва в матче против «Торонто», но при этом пропустил трижды (четвертая шайба была проведена уже в пустые ворота), и его команда потерпела очередное поражение. Защитник Илья Любушкин и форвард Илья Михеев были у «Мэйпл Лифс» очень активны, но при этом не совершили результативных действий.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков нанес пять бросков по воротам «Анахайма» и сделал голевой пас, но завершил встречу с показателем полезности -2.