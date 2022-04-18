Самые громкие победы «Спартака» в российской истории

17 мая 2017 года «Спартак» обыграл «Терек» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счетом 3:0 в матче 29-го тура РФПЛ. Массимо Каррера и команда «Спартак» с кубком чемпионов страны

18 апреля московский «Спартак» празднует свой очередной день рождения. В этом году самой титулованной команде России исполняется 100 лет. «Газета.Ru» вспоминает самые яркие матчи команды в российской эпохе.

22.10.1992. 1/8 финала Кубка обладателей кубков. Первый матч. «Спартак» — «Ливерпуль» — 4:2

«Ливерпуль» приехал в Москву в статусе явного фаворита. За команду из Англии выступали Иан Раш, Стив Макманаман и Майкл Томас, которые являлись звездами мирового футбола.

Но красно-белые не испугались именитого соперника. В середине первого тайма гол Николая Писарева с передачи Дмитрия Радченко привел в восторг болельщиков, которые собрались в тот дождливый день в «Лужниках».

В середине второго тайма мяч залетел в ворота «Спартака» от спины Дмитрия Радченко, который вел верховую борьбу, но результативный удар был записан на Марка Райта (1:1). «Уход всех легионеров из «Спартака» — не трагедия: они нужны только, чтобы играть в Европе» По информации СМИ, московский «Спартак» рассматривает вариант отказаться от легионеров... 02 апреля 11:47

Казалось, что «Ливерпуль» сможет повернуть встречу в свою сторону, но через две минуты голкипер «красных» Брюс Гроббелар сам выкатил мяч на Валерия Карпина. Будущий тренер красно-белых поразил уже пустую цель (2:1).

Впрочем, «Ливерпуль» не стал посыпать голову пеплом, сравняв счет за 12 минут до финального свистка (2:2).

Но за пять минут до конца Гроббелар cфолил в своей штрафной и получил красную карточку. Пенальти реализовал Карпин (3:2). Под занавес встречи «Спартак» установил окончательный счет на табло усилиями Пятницкого (4:2).

В ответном поединке «Спартак» победил со счетом 2:0. Еврокубковая кампания москвичей закончилась лишь в полуфинале, где москвичи уступили бельгийскому «Антверпену» при очень спорном судействе. Победителем турнира стала итальянская «Парма».

27.06.1993. Чемпионат России. «Спартак» — ЦСКА — 6:0

В 1993 году «Спартак» был главным фаворитом чемпионата России. Годом ранее подопечные Олега Романцева выиграли первое первенство страны после распада СССР.

ЦСКА же был середняком чемпионата. В 1992 году красно-синие заняли седьмую строчку, да и в следующем первенстве звезд с неба не хватали. Можно сказать, что спартаковцы подходили к этому матчу в роли явного фаворита.

В первом тайме «Спартак» открыл счет усилиями Игоря Ледяхова. Это был единственный гол, забитый до перерыва, и у игроков и болельщиков ЦСКА сохранялась вера в итоговый успех.

Но за 18 стартовых минут второго тайма «Спартак» забил еще трижды. Отличились Владимир Бесчастных, Ледяхов и Андрей Пятницкий.

Под занавес встречи еще по голу забили Валерий Карпин и Ледяхов, установив окончательный счет встречи. В том сезоне «Спартак» стал двукратным чемпионом России, а ЦСКА закончил турнир на седьмом месте.

К слову, эта победа до сих пор является самой крупной в истории «Спартака» над ЦСКА.

13.09.1995. Лига чемпионов. Групповой этап. «Блэкберн» — «Спартак» — 0:1

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-1995/96 «Спартак» открывал в Англии, где встречался с действующим чемпионом страны «Блэкберном». Англичане подходили к матчу в статусе явного фаворита, что нисколько не смутило гостей.

С первых минут команды навязали друг другу вязкую борьбу, в которой англичане выглядели чуть лучше. Единоборства шли на каждом участке поля. Красно-белым тяжело было противостоять англичанам на втором этаже.

Тем удивительнее, что единственный гол в игре случился после углового у ворот «Спартака». Юрий Никифоров вынес мяч с ближней штанги, Дмитрий Хлестов направил мяч на Валерия Шмарова, а тот в касание вывел один на один Сергея Юрана, который хладнокровно переправил снаряд в сетку. «Это чушь»: может ли Россия войти в Азиатскую конфедерацию футбола 28 марта стали появляться слухи о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию футбола... 28 марта 19:50

Во втором тайме «Блэкберн» имел хорошие моменты для взятия ворот, но команду выручал Станислав Черчесов. «Спартак» мог и удвоить преимущество, но реализация подводила москвичей.

В итоге красно-белые выиграли, а эта победа стала первой из шести на групповом этапе — также «Спартак» оба раза обыграл норвежский «Русенборг» и польскую «Легию». С «Блэкберном» в Москве команда Романцева разобралась со счетом 3:0.

Красно-белые набрали в группе 18 очков из 18 возможных, но в первом раунде плей-офф уступили французскому «Нанту». «Блэкберн» же занял последнее место, не попав в весеннюю часть еврокубков.

16.11.1996. Чемпионат России. «Золотой» матч. «Спартак» — «Алания» — 2:1

В чемпионате России 1996 года судьба золотых медалей решалась в золотом матче между «Спартаком» и владикавказской «Аланией». Оба клуба набрали по 72 очка за 34 тура.

По регламенту турнира, дополнительные показатели выступления команд не учитывались — предусматривалось проведение дополнительного золотого матча.

Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», который в то время был домашней ареной «Зенита».

Счет в середине первого тайма открыл капитан «Спартака» Илья Цымбаларь, а за шесть минут до конца второй мяч в ворота «Алании» забил Андрей Тихонов. Под самый занавес встречи Анатолий Канищев один мяч отквитал, но на большее подопечных Валерия Газзаева не хватило.

Красно-белые стали четырехкратными чемпионами страны, а «Алания» потеряла титул, который завоевала годом ранее.

close 100% Решающий матч за звание чемпиона России между командами «Спартак» (Москва) и «Алания» (Владикавказ) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге Сергей Компанийченко/РИА «Новости»

15.10.1997. 1/32 финала Кубка УЕФА, второй матч. «Спартак» — «Сьон» — 5:1

Эта встреча запомнилась не громкой вывеской и даже не крупным счетом, а тем, что это был третий матч между командами на этой стадии турнира.

В Швейцарии «Спартак» победил со счетом 1:0. В ответном матче красно-белые сыграли вничью 2:2, что выводило их в следующий раунд. Но представители швейцарской команды заявили, что ворота на стадионе «Локомотив», где проходил поединок, на 16 сантиметров ниже положенного. Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение аннулировать итог поединка, назначив переигровку.

Спартаковцы вышли на третью игру с особой злостью, отправив в ворота соперника три мяча за первый тайм. Точными ударами отметились Максим Бузникин, Егор Титов и Валерий Кечинов. Во второй половине игры Андрей Тихонов и Мирослав Ромащенко забили еще по одному мячу.

В том розыгрыше Кубка УЕФА «Спартак» дошел до полуфинала, где уступил миланскому «Интеру». В финале «Интер» победил римский «Лацио», став обладателем трофея.

close 100% Россия. Москва. 15 октября 1997 года. Матч: «Спартак» (Москва) -«Сьон» (Швейцария). Счет 5:1. Футболист Илья Цымбаларь в атаке Уткин Игорь/ТАСС

30.09.1998. Лига чемпионов. Групповой этап. «Спартак» — «Реал Мадрид» — 2:1

В конце сентября 1998 года в Москву пожаловал грозный «Реал» под руководством будущего тренера сборной России Гуса Хиддинка.

За «королевский клуб» выступали Рауль, Предраг Миятович, а также Роберто Карлос, который через 13 лет перешел в махачкалинский «Анжи».

На 64-й минуте гол Рауля заставил замолчать переполненные «Лужники». Казалось, что «Реал» на классе увезет победу из Москвы, но у «Спартака» было иное мнение на этот счет. Через восемь минут Илья Цымбаларь восстановил равновесие, а затем Егор Титов установил окончательный счет в матче.

Впрочем, «Спартак» занял лишь третье место в группе, а в плей-офф турнира вышли «Реал» и «Интер».

close 100% Матч группового турнира Лиги чемпионов по футболу между командами «Спартак» (Москва, Россия) и «Реал» (Мадрид, Испания). Победили россияне - 2:1. На снимке: в борьбе за мяч Дмитрий Хлестов (номер 3, «Спартак») и Кларенс Зеедорф («Реал»). Справа - спартаковец Дмитрий Парфенов Игорь Уткин/ТАСС

15.06.2003. Кубок России. Финал. «Спартак» — «Ростов» — 1:0

В начале 2000-х годов «Спартак» потерял лидирующие позиции в российском футболе. Если в 2001 году команда стала чемпионом страны, то в следующем сезоне клуб ждало только третье место, что тогда расценивалось как провал.

В чемпионате России 2003 года москвичи в первом круге одержали лишь четыре победы. По этой причине «Ростов» считался фаворитом финального противостояния за Кубок России 2003 года. «Нельзя свои недоработки сваливать на арбитров»: новый скандал с судейством в РПЛ 21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) выдался богатым на судейские скандалы. Сразу два клуба —... 18 марта 09:36

Тем не менее на 28-й минуте Егор Титов вывел красно-белых вперед. «Спартак» мог забить до перерыва еще дважды, но Роман Павлюченко не смог реализовать свои моменты. Во втором тайме «Спартак» сумел удержать победный счет, несмотря на давление «Ростова».

Этот матч стал предпоследним для Олега Романцева на посту тренера красно-белых. Через неделю он ушел из клуба после поражения от раменского «Сатурна», что окончательно ознаменовало конец победной эпохи «Спартака»

В чемпионате России «Спартак» занял десятое место, а «Ростов» — 11-е. Следующий трофей красно-белые завоевали лишь в 2017 году, выиграв чемпионат России.

close 100% Игроки футбольного клуба «Спартак» (Москва) выиграли Кубок России в финальном матче у команды «Ростов» (Ростов-на-Дону) со счетом 1:0. Слева - полузащитник Егор Титов Владимир Федоренко/РИА «Новости»

01.11.2008. Чемпионат России. ЦСКА — «Спартак» — 0:1

Перед этой встречей «Спартак» не мог выиграть у своего принципиального соперника на протяжении семи лет. Да и перед ноябрьской встречей настроение у фанатов красно-белых было не самое лучшее, ведь в первом круге команда уступила ЦСКА со счетом 1:5.

Никто не ждал, что серия прервется именно в этот день. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, но через 11 минут после перерыва Никита Баженов поставил на уши ту часть «Лужников», которая болела за «Спартак», протолкнув мяч мимо Акинфеева.

А на 84-й минуте был удален игрок ЦСКА Юрий Жирков. После этого стало понятно, что «Спартак» своего не упустит. Финальный свисток зафиксировал конец семилетнего кошмара красно-белых в матчах с ЦСКА.

Это дерби стало последним для Валерия Газзаева на посту тренера красно-синих. После сезона он покинул команду.

В турнирной таблице «Спартак» расположился на восьмой строчке, а ЦСКА завоевал серебряные медали.

close 100% Защитник «Спартака» Малик Фати (4, на первом плане), нападающий ЦСКА Вагнер Лав (9, на втором плане) и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (46, на третьем плане) во время матча чемпионата России по футболу (Премьер-лига, 27-й тур) между командами ЦСКА (Москва) и «Спартак» (Москва). Большая спортивная арена Олимпийского комплекса «Лужники» Владимир Федоренко/РИА «Новости»

17.03.2011. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Спартак» — «Аякс» — 3:0

В 1/8 финала Лиги Европы сезона-2010/11 «Спартак» встречался с амстердамским «Аяксом». В первой встрече, которая прошла в Нидерландах, подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 1:0, несмотря на шквал атак, который обрушили амстердамцы на ворота Андрея Диканя.

Перед ответной встречей сохранялась тревога за итоговый результат, ведь за «Аякс» играли молодые звезды Кристиан Эриксен, Дейли Блинд и Тоби Алдервейрелд. Интересно, что основной голкипер команды Мартен Стекеленбург получил травму перед игрой в «Лужниках». Место в воротах занял колоритный Йерун Верхувен, чей вес составлял 100 килограмм при росте 194 сантиметра.

С самого начала поединка «Спартак» пошел атаковать. Результатом давления стал гол Дмитрия Комбарова на 21-й минуте матча. Через девять минут преимущество удвоил Веллитон, а у нидерландцев ничего не получалось в атаке.

Точку в матче поставил Алекс, доведя во втором тайме счет до крупного.

В четвертьфинале «Спартак» уступил португальскому «Порту», который в итоге и стал победителем турнира.

close 100% Игрок «Аякса» Грегори ван дер Виль и игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров (слева направо) в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2010/11 между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) Алексей Куденко/РИА «Новости»

17.05.2017. Чемпионат России. «Спартак» — «Терек» — 3:0

Этот день запомнился болельщикам «Спартака» не разгромной победой над грозненским клубом, а тем, что было после игры.

За две недели до этого «Зенит» уступил грозненцам в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. Это означало, что сине-бело-голубые потеряли теоретические шансы догнать красно-белых в турнирной таблице чемпионата. Впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом страны.

Празднование победы в РПЛ было намечено на игру с «Тереком». «Спартак» победил со счетом 3:0, но все ждали финального свистка, после которого огромная толпа выбежала на поле, поздравляя своих любимцев с трофеем.

Красно-белые получили в этот день чемпионский кубок. А Массимо Каррера вписал свое имя в историю как тренер, который оборвал беcтрофейную серию команды.