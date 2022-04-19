Овечкин догнал Селянне: капитан «Вашингтона» установил новый рекорд

48-й гол Александра Овечкина в сезоне позволил ему повторить рекорд Теему Селянне по голам за чемпионат для игроков старше 36 лет, а «Вашингтону» — обыграть лидера лиги. «Вегас» Евгения Дадонова потерпел важное поражение в гонке за плей-офф, а вот «Ванкувер» при активном участии Василия Подколзина одержал важную победу. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

Концовка сезона в НХЛ — немного странное время, если смотреть на хоккей, который показывают команды. Многие просто доигрывают сезон, утратив всякую мотивацию, так как в кубковую часть уже не попадают, а уже попавшие зачастую решают какие-то нелинейные задачи, давая практику одним игрокам, а других, наоборот, приберегая. И в то же время есть группа коллективов, которые ведут ожесточенную борьбу за попадание в постсезон до последнего.

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3

Матч в Денвере был очень любопытным изначально и ожидания вполне оправдал, хотя тут встречались не просто уже обеспечившие себе плей-офф коллективы. Представляют они разные конференции, так что конкурировать будут только в случае совместного выхода в финал, а принимавший на своем льду «Колорадо» еще и уже обеспечил себе первый посев на Западе.

Тем не менее на мотивации команды Джареда Беднара в худшую сторону это никак не сказалось. «Эвеланш» ведет упорную заочную борьбу с восточной «Флоридой» за первое место во всей лиге, а значит, за «Президентс Трофи». Подвиги Тарасенко в день рождения Бучневича: «Сент-Луис» сметает всех «Миннесота» Кирилла Капризова, несмотря на блеклый матч российского нападающего, одержала... 18 апреля 14:14

«Пантерз», победившие накануне, выдали серию из десяти встреч кряду и подобрались на расстояние в два очка при равенстве игр. Но и сама «лавина» перед встречей с Александром Овечкиным и Ко шла на серии в девять викторий подряд.

Но сам «Вашингтон», который в данный момент занимает на Востоке восьмую позицию, то есть выходит по второй путевке «уайлд кард» (как раз на страшную «Флориду»), продолжает сражаться, чтобы переместиться немного наверх и отобрать либо первую позицию по «уайлд кард» у «Бостона», либо третье место в дивизионе у «Питтсбурга».

При этом подопечные Питера Лавиолетта находятся в отличной форме и до отчетной встречи выиграли пять из последних шести противостояний. А занявший место в воротах россиянин Илья Самсонов неизменно побеждал в пяти своих последних стартах.

Матч получился интересным и достаточно драматичным, а начало событиям положил прорыв Гарнета Хэтуэя, убежавшего на рандеву с Дарси Кюмпером после потери хозяев и набравшего этим голом свое сотое очко в НХЛ в карьере.

Ответил ему проводящий лучший сезон в карьере Валерий Ничушкин. Для него это был 400-й матч в НХЛ и, отличившись с передачи Кейла Макара, он забросил рекордную для себя 22-ю шайбу в сезоне и довел серию с набранными баллами до пяти встреч — 3+4.

Важным этот балл оказался и для Макара, который теперь с 83 (26+57) очками за текущий чемпионат побил клубный рекорд, который Стив Дюшен, набрав 82 балла, установил в сезоне-1992/93, когда клуб еще назывался «Квебек Нордикс».

Во втором периоде Макар побывал в штраф-боксе, и лишнего с первой попытки «столичным» разыграть не удалось. Однако Нико Штурм подножкой вскоре предоставил им второй шанс.

«Кэпс» уверенно расположились в чужой зоне, затерроризировали оборону «Вашингтона» перепасовкой, и все закончилось тем, что после броска Евгения Кузнецова в упор шайба отскочила на дальнюю штангу, где ее в пустой угол спокойно дослал с «ленточки» Овечкин.

Благодаря этой шайбе Александр Великий сравнялся с единолично удерживавшим до сих пор рекорд по голам за сезон для игроков старше 36 лет финном Теему Селянне — теперь у обоих по 48.

В середине третьего периода выменянный на дедлайне у «Монреаля» форвард Арттури Лехконен подкараулил на пятачке потерянную Самсоновым шайбу, восстановив равновесие, но всего две с половиной минуты спустя Коннор Шири обокрал другого новичка «Эвеланш» из последнего дня обменов Джоша Мэнсона и отдал на убойный бросок Маркусу Юханссону. Швед, также пришедший в «Вашингтон» (правда, во второй раз в карьере) в «Юрьев день», не промахнулся и принес команде важную победу.

Теперь «Кэпиталз» всего на балл отстают от «Бостона» и «Питтсбурга», но если первые имеют игру в запасе, то вторые провели на матч больше!

Для отразившего 24 броска Самсонова победа стала 24-й в сезоне, а защитник Дмитрий Орлов, хоть и не набрал баллов за результативность, стал единственным полевым россиянином «Кэпс» с положительным показателем полезности — +1. У Овечкина и Кузнецова — по -1.

На счету Ничушкина четыре броска и три силовых приема, а его «плюс-минус» оказался к сирене нейтральным.

«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3

А вот в двух матчах игрового дня из шести были как раз настоящие сражения за выход в плей-офф. «Вегас», принимавший на своем льду «Нью-Джерси» после поражения от «Эдмонтона» накануне, в данный момент находится за пределами восьмерки на Западе и впервые в своей, пока еще не слишком долгой истории, рискует не попасть в плей-офф.

После матча с «Дэвилз», которым как раз вроде бы ничего не надо, и в составе которых отсутствовал их главный нападающий Джек Хьюз, риск этот весьма и весьма осязаем.

Начало вышло для «Голден Найтс» неудачным, потому что силовой форвард Нейтан Бастиан сумел эффектно переправить упавшую на пятак бесхозной шайбу — Робин Ленер был бессилен.

Но во втором периоде подопечные Питера ДеБура перебросали соперника со счетом 16-5 и в итоге смогли восстановить равновесие. Сделал это тоже силовик Киган Колесар. Овечкин разозлил канадцев, Капризов установил клубный рекорд В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде крупно обыграл... 17 апреля 16:07

Однако в третьем периоде Ленера поочередно огорчили его шведские соотечественники Андреас Юнссон и Йеспер Боквист, так что в концовку «золотые рыцари» зашли с отставание в две шайбы.

Заменив голкипера шестым полевым игроком, «Вегас» смог отквитать один гол. Чендлер Стивенсон пробил Эндрю Хэммонда после 200-го паса в карьере от Джонатана Маршессо. Этот гол стал для «Найтс» уже восьмым в сезоне при пустых собственных воротах. Но его было мало, а еще раз забить не вышло.

И теперь положение «Голден Найтс» выглядит крайне неприятным, особенно после того, что случилось в начавшемся на полчаса позже противостоянии «Ванкувера» и «Далласа».

Евгений Дадонов у хозяев нанес один бросок, провел один силовой прием и закончил матч с показателем полезности -1 за 14:45 на льду.

«Ванкувер Кэнакс» — «Даллас Старз» — 6:2

Ну а в матче в Ванкувере случилась шестая победа хозяев в этом сезоне подряд. Причем «Кэнакс» играли с соперником, который за очки в последнее время цепляется очень здорово, но при этом сам еще не обеспечил себе места в розыгрыше Кубка Стэнли.

Сейчас «Даллас», имея по 91 очку, сражается с «Нэшвиллом» за то, кто будет выше на позиции обладателей «уайлд кард», то есть сыграет в первом раунде не с «Колорадо», а с «Калгари» (тоже то еще «удовольствие»). Но несколько осечек, и снизу постучат как раз «Вегас» с «Ванкувером».

При этом для «золотых рыцарей» и «косаток» главной целью остается третья позиция в Тихоокеанском дивизионе, на которой расположился сенсационный «Лос-Анджелес». «Кингз», в которых изначально никто не верил, весь сезон идут в кубковой восьмерке Западной конференции, но сейчас их лихорадит.

До двух подряд поражений «Вегас» даже обходил «королей» по потерянным очкам, но теперь уступает при равенстве встреч три балла. А вот «Кэнакс» отстают на четыре очка, но имеют на матч меньше. Так что по потерянным разница тут всего в одну победу, и при этом «Ванкуверу» с «Лос-Анджелесом» еще предстоит очная встреча на финише чемпионата, а при равенстве очков выше будет канадский клуб!

Расклад сейчас выглядит для команды Брюса Будро, еще недавно отстававшей от зоны плей-офф безнадежно, весьма перспективно, но, проиграй «Ванкувер» «Далласу», и все снова было бы плохо. А тут еще к потерянному в прошлой встрече капитану Бо Хорвату (лучшему снайперу команды с 30 шайбами) добавился набравший суперформу Алекс Чейссон, заболевший прямо в день игры, хотя даже был внесен в заявку.

Зато вернулись на лед важные нападающие Брок Бэсер и Мэтт Хаймор, который весь сезон вместе с Юхо Ламмикко наводит шорох в четвертом звене «косаток».

Но сила команды Будро сейчас в коллективе. Смотрите сами: безусловный лидер команды по очкам Джей Ти Миллер, хоть и провел неплохой матч, результативных действий не совершил, что не помешало хозяевам забросить в ворота соперников шесть!

Прекрасен на этом отрезке сезона окончательно разобравшийся с последствиями травмы кисти Элиас Петтерссон. В этой встрече он оформил очередные 2+1, а для «Далласа» стал настоящим могильщиком, настреляв в трех играх со «Старз» в сезоне пять голов («Ванкувер» выиграл все три).

По три балла набрали и игравшие со шведом в тройке Джейсон Дикинсон и Бэсер. В отношении Дикинсона особенно интересно, что он перебрался в Канаду летом как раз из Техаса, но сезон проводит весьма нерезультативный. А тут вот такая игра против бывшего клуба.

Ну а российским болельщикам особенно приятно наблюдать за действиями Василия Подколзина, который в свете всех травм перебрался на финише сезона в топ-6 и стал одним из лидеров команды по игре. Овечкин жестким хитом отправил на лед американца и провалил игру: что случилось в НХЛ Александр Овечкин не сумел спасти «Вашингтон Кэпиталз» от крупного поражения от «Торонто... 15 апреля 13:58

В этой встрече он сначала сделал классный пас в касание Коннору Гарланду на первый гол в матче, а в самом начале третьего периода при счете 4:2 хитрым броском в ближний угол окончательно лишил гостей надежд на положительный исход.

В последних пяти встречах на счету Подколзина уже 8 (4+4) очков, а всего у него в первом сезоне в сильнейшей лиге мира 25 (14+11) баллов в 73 поединках.

Для «Кэнакс» эта победа стала уже шестой подряд. Следующий матч «Ванкувер» проведет уже ближайшей ночью против «Оттавы», которая давно рассталась с надеждами, так что все шансы обойти «Вегас» и по набранным очкам у «косаток» имеются.

Что до россиян «Далласа», то Александр Радулов отметился классной передачей на Рупе Хинтца в большинстве, а Денис Гурьянов один раз не сумел переиграть Тэтчера Демко в ближнем бою. В итоге оба заработали по -1.

Другие матчи

«Чикаго Блэкхоукс» — «Калгари Флеймз» — 2:5

«Сиэтл Кракен» — «Оттава Сенаторз» — 4:2

«Аризона Койотис» — «Каролина Харрикейнз» — 3:5