21 апреля 2022, 13:50 Спорт Отстраненный от Уимблдона Рублев бьется за право сыграть с Джоковичем. LIVE Теннис. Турнир АТР в Белграде. 1/8 финала. Рублев — Легечка. ОНЛАЙН Максим Гужевский Слушать Остановить

close 100% Теннисист Андрей Рублев Reuters

На очередном грунтовом турнире серии АТР в преддверии «Ролан Гаррос» Андрей Рублев бьется за выход в четвертьфинал с чехом Иржи Легечкой. В случае успешного продвижения по турнирной сетке, россиянин получит возможность в финале встретиться с Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.