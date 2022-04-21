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Отстраненный от Уимблдона Рублев бьется за право сыграть с Джоковичем. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Белграде. 1/8 финала. Рублев — Легечка. ОНЛАЙН

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Теннисист Андрей Рублев

Теннисист Андрей Рублев

Reuters
На очередном грунтовом турнире серии АТР в преддверии «Ролан Гаррос» Андрей Рублев бьется за выход в четвертьфинал с чехом Иржи Легечкой. В случае успешного продвижения по турнирной сетке, россиянин получит возможность в финале встретиться с Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:21

40:40! Позарез нужен брейк от Рублева сейчас!

14:20

40:30, очередной обмен любезностями состоялся между теннисистами.

14:19

30:15, не попал в площадку своим мощным форхендом Легечка.

14:18

15:0, на подаче чешский теннисист.

14:17

3:4, Легечка делает брейк! Последним ударом попал Рублев в аут, отдав свою подачу.

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14:16

0:40! Три брейк-поинта есть у Легечки! Как же не вовремя разладилась игра у Андрея.

14:16

0:15, подает Рублев.

14:15

3:3, счет по-прежнему равный!

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14:15

40:15, ошибается сейчас Рублев.

14:14

30:15, напряженная борьба у нас в этом сете!

14:13

15:0, раскидал по разным сторонам корта сейчас Легечка на своей подаче.

14:12

3:2, снова всухую Андрей выигрывает гейм в этом матче!

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14:11

40:0, прекрасный эйс выполнил россиянин!

14:10

15:0, снова подает Рублев!

14:09

2:2, не получается сделать брейк у Рублева в этом гейме, но ничего страшного!

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14:08

40:40! Невероятно долгим получился последний розыгрыш, парочку совершенно фантастических спасений сделал Рублев и сравнял счет!

14:07

40:15, обменялись удачными атаками оппоненты.

14:06

30:0, на подаче Легечка.

14:05

2:1 в пользу Рублева в первом сете, отлично!

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14:04

40:15, безошибочно россиянин играет пока, что не может не радовать.

14:03

15:15, на подаче Андрей.

14:02

1:1, оперативно под ноль забирает второй гейм чешский теннисист.

14:01

30:0, плотно и мощно бьет Легечка.

14:00

Забирает на свой подаче Рублев первое очко! 0:1!

13:59

Мощно играет Рублев, 15:30!

13:58

15:0, уверенно начинает Иржи.

13:57

Игра началась! Поехали! Первым подает россиянин.

13:55

Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

13:50

Добрый день! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала турнира АТР в Белграде между россиянином Андреем Рублевым и чехом Иржи Легечкой.

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