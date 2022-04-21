Отстраненный от Уимблдона Рублев бьется за право сыграть с Джоковичем. LIVE

На очередном грунтовом турнире серии АТР в преддверии «Ролан Гаррос» Андрей Рублев бьется за выход в четвертьфинал с чехом Иржи Легечкой. В случае успешного продвижения по турнирной сетке, россиянин получит возможность в финале встретиться с Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
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14:21
40:40! Позарез нужен брейк от Рублева сейчас!
14:20
40:30, очередной обмен любезностями состоялся между теннисистами.
14:19
30:15, не попал в площадку своим мощным форхендом Легечка.
14:18
15:0, на подаче чешский теннисист.
14:17
3:4, Легечка делает брейк! Последним ударом попал Рублев в аут, отдав свою подачу.
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100%
14:16
0:40! Три брейк-поинта есть у Легечки! Как же не вовремя разладилась игра у Андрея.
14:16
0:15, подает Рублев.
14:15
3:3, счет по-прежнему равный!
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100%
14:15
40:15, ошибается сейчас Рублев.
14:14
30:15, напряженная борьба у нас в этом сете!
14:13
15:0, раскидал по разным сторонам корта сейчас Легечка на своей подаче.
14:12
3:2, снова всухую Андрей выигрывает гейм в этом матче!
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100%
14:11
40:0, прекрасный эйс выполнил россиянин!
14:10
15:0, снова подает Рублев!
14:09
2:2, не получается сделать брейк у Рублева в этом гейме, но ничего страшного!
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100%
14:08
40:40! Невероятно долгим получился последний розыгрыш, парочку совершенно фантастических спасений сделал Рублев и сравнял счет!
14:07
40:15, обменялись удачными атаками оппоненты.
14:06
30:0, на подаче Легечка.
14:05
2:1 в пользу Рублева в первом сете, отлично!
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14:04
40:15, безошибочно россиянин играет пока, что не может не радовать.
14:03
15:15, на подаче Андрей.
14:02
1:1, оперативно под ноль забирает второй гейм чешский теннисист.
14:01
30:0, плотно и мощно бьет Легечка.
14:00
Забирает на свой подаче Рублев первое очко! 0:1!
13:59
Мощно играет Рублев, 15:30!
13:58
15:0, уверенно начинает Иржи.
13:57
Игра началась! Поехали! Первым подает россиянин.
13:55
Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
13:50
Добрый день! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала турнира АТР в Белграде между россиянином Андреем Рублевым и чехом Иржи Легечкой.
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