Ироничный подарок с коньяком: как Губерниев просил прощения у Бузовой

Популярная певица и блогер Ольга Бузова приняла публичные извинения от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, с которым у нее произошел конфликт в июне прошлого года в студии «Матч ТВ». Беседа тогда перешла от обсуждения футбольной сборной России к театральным познаниям звезды российского шоу-бизнеса и вопросам, принимает ли она «коньяк по утрам». Теперь журналист попросил у Бузовой прощения, подарив ей конфеты с коньяком и книги Астрид Линдгрен, в которых Карлсен задает Фрекен Бок тот самый вопрос про распитие алкоголя по утрам.

21 апреля телеканал «Матч ТВ» организовал пресс-конференцию, посвященную современным проблемам отечественного спорта, попутно обсудив фотосессию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в мужском журнале.

Однако главной темой мероприятия стало публичное примирение певицы и телеведущей Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, которые разругались в прямом эфире во время обсуждения перспектив национальной сборной России на Евро-2020.

С чего все началось

Во время общения Бузовой с ведущим Ильей Трифановым 14 июня 2021 года в студии «Останкино» к эфиру из Санкт-Петербурга подключился Губерниев, который решил поставить певицу в неловкое положение.

«Как футбольной болельщице, вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса, которая выигрывала чемпионаты Европы, здорово выступала на чемпионатах мира с Броневым, с Волковым, с Далем? Какой футбол вам ближе?» — спросил Губерниев.

Это был вопрос с подвохом, призванный проверить знания Бузовой в области театра и футбола, так как Эфрос является театральным режиссером, а Бронев, Волков и Даль — актерами. Если бы Бузова восприняла вопрос всерьез и дала какой-то ответ, то можно было бы обвинить ее в недостатке знаний сразу в двух сферах, хотя она исполняла роль в театре и пришла на «Матч ТВ» обсуждать футбол.

Однако в ответ на эти слова Бузова попросила своего заочного оппонента «перестать щеголять знаниями». Затем Губерниев задал ей вопрос, перестала ли она употреблять коньяк по утрам. По его словам, это была отсылка к произведению шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсен», где такой вопрос был задан Фрекен Бок. Но Бузова восприняла это как намек на ее слабость к алкоголю и оскорбилась.

«Я знала, что так закончится… Так нельзя! Человек, мужчина, оскорбляет меня на протяжении стольких лет.

Я пришла поддержать сборную России… Коньяк?! Вам показать мою фигуру?! Вы издеваетесь?! Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую!

Я не позволю больше, я никогда больше сюда не приду!» — пожаловалась Бузова, отметив, что Губерниев для нее теперь «дно и не мужчина».

Однако сам телеведущий свою работу в этом эфире оценил высоко.

«Пересмотрел эфир с Бузовой! Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было!!! Наоборот, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась, но как написало привидение Фрекен Бок: «Ну и плюшки! Деньги дерешь, а корицу жалеешь! Берегись!» — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Позднее Бузова признавалась, что пожалела о своем походе на «Матч ТВ», обвинив продюсеров канала в желании спровоцировать ее на конфликт с Губерниевым. Она также сказала, что получала негативную критику от Губерниева, когда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

В ответ на это журналист назвал певицу «врушкой».

«Когда она еще была замужем за Тарасовым, они как-то раз пришли ко мне на эфир. Мы очень мило побеседовали. Они сидели как два влюбленных голубка, держались за руки.

Мне кажутся смешными рассуждения, что я якобы ненавидел Ольгу Бузову. Это голословные размышления врушки, не более. Бузова заявляет, что не ожидала увидеть меня в эфире. А кого тогда она ожидала там?

Хочу обратиться к Ольге Бузовой. Я люблю вас, Ольга, вернитесь ко мне в прямой эфир! Мы можем обсудить любого рода темы, поговорить о каком-либо спортивном мероприятии. Прямой эфир хорош тем, что он показывает человека как на ладони», — приводит слова комментатора «СЭ».

«Губерниев — мой главный фанат и поклонник»

Спустя десять месяцев после скандала Бузова все же встретилась со своим обидчиком — правда, он пришел на пресс-конференцию с опозданием. Губерниев появился в зале с букетом цветов, упаковкой конфет с коньяком и тремя книжками Астрид Линдгрен.

close 100% Кадр из видео/«МАТЧ ТВ»

«Коньяк по утрам мы больше не пьем, мы с Олей на ЗОЖе. Не ругайтесь на меня!» — воскликнул комментатор.

«Единственное яркое событие в жизни Губерниева — это скандал со мной. Но я сегодня собираюсь говорить про спорт, не про него, — ответила Бузова. — У меня есть предложение к вам. Я жду предложения руки и сердца от лучшего в мире мужчины, но сейчас я делаю его вам. Я буду делать добро.

Губерниев — мой главный фанат и поклонник. Верю, что Дмитрий научится не перебивать девушек. Хочу вас пригласить на свое шоу. Тут два билета на первый ряд. Тут написано «Приглашаю тебя на шоу. Твоя Ольга Бузова», — сказала певица.

В ответ комментатор пригласил певицу поучаствовать в совместном телепроекте.

«Это будет огромной честью для меня. Будет ли согласна сама Ольга и Тинатин Гивиевна (Канделаки), как руководитель? Мы же их еще не спросили», — заявил Губерниев, не скрывая своего смеха.

Затем комментатор еще раз вспомнил о Евро-2020, уколов российскую футбольную сборную слабой медийностью.

«Если бы я был футболистом, мне было бы обидно, что самое яркое на чемпионате Европы по футболу — это появление Бузовой на «Матч ТВ». Это боль российского футбола. Хотелось бы, чтобы усы надежды пощекотали Бузову. Но лучше бы, чтобы они щекотали соперника», — сказал Губерниев.