«Зачем опускать этот клуб? Он на десятом месте»: ветеран «Спартака» поддержал судью Мешкова

Матч 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» закончился судейским скандалом. Главный арбитр Виталий Мешков отменил два гола красно-белых и назначил два 11-метровых удара в их ворота, один из которых принес ростовчанам победу. Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не увидел предвзятости Мешкова, и отметил, что у судей нет цели «опускать» команду, которая и так не борется за высокие места.

Особых красок ситуации придает тот факт, что один из 11-метровых ударов в ворота красно-белых был поставлен на 90+5 минуте встречи и принес «Ростову» победу и три очка. А ведь казалось, что «Спартак» героически вырвал ничью после гола Руслана Литвинова на 90+1.

По отмененным голам Самуэля Жиго и Михаила Игнатова особых вопросов не возникло — первый в момент взятия ворот находился в офсайде, а второй подыграл себе рукой, что в итоге показала система видеопомощи арбитрам (VAR).

А вот оба пенальти в ворота «Спартака» вызвали споры. К примеру, бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов в своем Telegram-канале указал, что первый 11-метровый удар для него не является пенальти.

После матча пресс-служба «Спартака» в социальных сетях назвала Мешкова «лучшим игроком встречи»

Одним из первых про судейство в игре высказался президент Российской премьер-лиги и глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

«Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Хачатурянц подчеркнул, что проблема судейства возникла не только в матче «Спартака» и «Ростова» — он также выделил поединок «Химок» с «Крыльями Советов», который состоялся на несколько часов раньше и тоже вызвал споры по поводу судейских решений — пусть и не такие ожесточенные.

«Не меньше безобразие было и в матче «Химки» — «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы», — заявил Хачатурянц.

В обсуждение работы Мешкова включилась супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна — Зарема Салихова, которая в последние месяцы достаточно активно критиковала различных арбитров, работавших на матчах красно-белых. Она назвала судью главным действующим лицом игры, подчеркнув, что «игрокам «Спартака» нельзя двигать ногами в штрафной», иначе арбитр обязательно назначит пенальти.

«Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи? Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», — приводит слова Салиховой «Чемпионат». «Легионеры «Спартака» не соответствуют задачам, для которых они были приглашены» Бывший футболист московского «Спартака» и казанского «Рубина» Денис Бояринцев... 14 апреля 11:45

Последняя фраза в этом заявлении Салиховой отсылает к словам ее супруга, сказанным два года назад. В начале сезона-2020/21 «Спартак» в первом туре чемпионата сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Оба мяча в ворота московской команды были забиты с пенальти, а матч судил не менее скандальный арбитр Василий Казарцев (чуть позднее, в октябре, он будет отстранен от футбольной деятельности на год, однако в нынешнем сезоне вновь работает на матчах РПЛ и также подвергается критике за свои решения).

После матча Федун сообщил, что снимет «Спартак» с чемпионата, поскольку «не хочет участвовать в этой клоунаде». Через несколько дней, правда, было объявлено, что свое участие в РПЛ команда все же продолжит.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, который был назначен на свой пост в декабре прошлого года, раскритиковал работу Мешкова, отметив, что не понимает его решений.

«Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем, все как всегда», — заявил итальянский тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Однако не все эксперты оказались недовольны работой Мешкова. Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что у него возникли сомнения только по второму назначенному пенальти, но в целом предвзятости Мешкова по отношению к московской команде он не заметил.

«Я лично ничего не видел.

Показывали видеоповторы, все моменты, которые были, — два пенальти, и оба раза было нарушение. Но, может, второй пенальти можно было не ставить, там на линии штрафной все случилось, но нарушение было, спорный момент именно по расположению мяча.

А так Жиго нанес удар по ноге игроку, который был в штрафной площади, это же показал видеоповтор. Здесь надо спокойно это разобрать, а эмоции после игры, как правило, неправильные.

Я не увидел предвзятости Мешкова. Если по второму пенальти, который был поставлен при счете 2:2, можно было поставить штрафной удар, поскольку мяч был на линии, но судья поступил вот так, он с буквой закона. Но это уже вопрос для экспертов, нужно смотреть внимательно, где мяч был, а где корпус. На грани. Все, это единственный момент», — подчеркнул ветеран «Спартака». Самые громкие победы «Спартака» в российской истории 18 апреля московский «Спартак» празднует свой очередной день рождения. В этом году самой... 18 апреля 23:26

Также Гладилин выразил мнение, что оба гола красно-белых были отменены верно, и отметил, что судьям нет никакого резона «топить» «Спартак», поскольку команда не претендует на высокие места по итогам нынешнего чемпионата России.

«Хочу добавить одно — какая цель опускать «Спартак»? На десятом он сейчас месте, мог бы передвинуться на восьмое.

Что «Ростов», что «Спартак» находятся в одинаковой ситуации, выше седьмого места они не поднимутся даже при большом желании. И ниже десятого не опустятся. Здесь нет перспективы, что они борются за какие-то призовые места. Если бы от матча что-то зависело, но нет, тут чистый престиж команд и спортивный интерес», — заключил эксперт.

Стоит отметить, что Мешкова можно назвать «любимым арбитром» еще одного главного тренера из Российской премьер-лиги — Леонида Слуцкого, возглавляющего «Рубин». Чуть больше месяца назад — после 21-го тура, где казанцы встречались все с тем же «Ростовом» и проиграли со счетом 1:2, — специалист в резкой форме осудил Мешкова, обвинив того в непрофессионализме. Это не осталось незамеченным, Комитет по этике РФС решил оштрафовать Слуцкого на 250 тыс. руб. и наказать условной дисквалификацией до конца сезона «во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС».

«Мешков — это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и все остальное. И выходят такие короли, которые: «Классно! ЭСК уехал, этот уехал, а я буду творить что хочу». Такие, как Мешков, губят наш футбол, а не футболисты зажравшиеся, тренеры или еще кто-то», — заявил тогда Слуцкий.

Масла в огонь сложившейся ситуации подлил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который ранее был и генеральным директором «Спартака», и его главным тренером. Специалист признался, что его удивляет слабая игра красно-белых при таких деньгах и таком составе.

«Если «Спартак» с большим бюджетом не может обыграть «Ростов», у которого выступают молодые ребята, то пусть считают, что это из-за судей», — заявил Карпин после матча. Отпраздновать столетие вылетом: «Спартак» может покинуть РПЛ Московский «Спартак» за семь туров до финиша Российской премьер-лиги (РПЛ) от зоны... 05 апреля 08:28

Практически сразу ему ответила Салихова. Она указала на то, что Карпин на посту главного тренера «Спартака» также при солидном бюджете не смог добиться никаких успехов.

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка». И кто у него там дети в команде — Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» — иронично отметила Зарема в интервью «Чемпионату».

Положение «Спартака» и «Ростова» в турнирной таблице примерно одинаковое. Красно-белые идут на десятом месте, набрав за 26 туров 31 очко. У подопечных Карпина на три балла больше и восьмое место.